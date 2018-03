Direto da fonte Aécio ganhou o dia em Turim Na contramão das gigantes americanas que pedem socorro ao governo, Aécio Neves - que estava ontem em Turim - saiu de reunião com o chefão da Fiat, Sergio Marchionne, com a garantia de que a empresa vai manter o cronograma de investimentos em Betim. Coisa de R$ 5 bilhões. "É algo extraordinário, num momento de crise como este", festejou o governador. De quebra, acertou a criação de um centro de inteligência na fábrica. É o mineiro se protegendo da crise, de olho numa única coisa: 2010. Leite express 1 Os Correios estão prestes a entrar na atividade escolar em São Paulo. A Secretaria de Educação encomendou estudo sobre entrega direta, na casa dos alunos, das latas do programa Leve Leite. A idéia, adianta o secretário Alexandre Schneider, é distribuir 1,8 milhão de latas por mês, já em 2010. Leite express 2 É provável que o custo seja maior do que o atual, com distribuição feita pela própria escola. Mas a mudança devolverá a professores e coordenadores pedagógicos o direito de fazer a tarefa pela qual são pagos. Que é cuidar da qualidade do ensino. Marta lá Quem dizia que Marta Suplicy ficou politicamente enfraquecida com a derrota eleitoral enganou-se. Ela acaba de emplacar o fiel escudeiro Mário Moysés, seu ex-assessor de imprensa de campanha, como secretário-executivo do Ministério do Turismo. Ou seja, o segundo na hierarquia da pasta. Todos na banheira Para receber as seleções de Brasil e Portugal, ontem à noite, a CBF havia solicitado, para um dos vestiários do Bezerrão, uma banheira coletiva. O problema é que a reforma do estádio estava praticamente pronta e... com oito banheiras individuais à disposição de Kaká e companhia. Não teve jeito. As banheiras pequenas foram arrancadas às pressas e levadas para um depósito. Eu, robô No melhor estilo Isaac Asimov, a IBM embolsou US$ 5 milhões para executar missão ambiciosa da Defesa dos EUA: criar um computador capaz de reproduzir as atividades cerebrais. Cinco universidades vão trabalhar junto. O projeto pode servir, por exemplo, para altos executivos tomarem decisões em segundos. Cuscuz e feijoada O Brasil vai fazer o caminho inverso da culinária. Pelas mãos do chef Fábio Sicilia, em coordenação com o chef libanês Michel Nader, as cozinhas dos dois países se juntarão num festival de Beirute no final de semana. Com pão de queijo, coxinha, palmito, camarão à baiana, cuscuz, peixe no tucupi e... feijoada. Para os muçulmanos, sem porco. Pagode vip A polêmica em torno do show de Zeca Pagodinho, que agitou o Clube Paulistano, é, para sua diretoria, nada mais que intriga da oposição, que está em campanha para o Conselho. O show não só está confirmado, para dia 28, como os 1.250 ingressos se esgotaram rapidamente. E não prosperou a reclamação, levada à ouvidoria, de que o cantor seria "popular demais" para o perfil dos sócios. Reality family A amigos, Silvio Santos tem dito que está feliz da vida com o engajamento da família no SBT. Das seis filhas do dono do Baú, apenas duas - Rebeca e Patrícia, que estudam nos EUA - não estão trabalhando na casa. A propósito: na terça, Íris Abravanel divulga detalhes da sua novela, Revelação, que estréia - ufa!... - no dia 8. Copa limpa O governador Eduardo Braga, do Amazonas, tem uma arma que considera decisiva para levar alguns jogos da Copa de 2014 para Manaus: "É a única cidade que se compromete a fazer a carboneutralização de toda a competição." Traduzindo o ambientalês: ele promete compensar com um valor de mercado, em um fundo ambiental, cada tonelada de carbono emitida durante os jogos da Copa no Brasil. Na frente Uma das mais importantes casas de alfaiataria, a Brioni, acaba de colocar 25% de seu patrimônio à venda. Segundo seus executivos, a iniciativa não tem a ver com a crise. Seria "estratégia de expansão". Cerca de 200 universitários brasileiros estão concentrados simulando reuniões da ONU, durante esta semana. A idéia da imersão foi da Universidade Estácio de Sá. O poema Cantiga, de Manuel Bandeira, virou música na voz de Pedro Luís e A Parede. E, de quebra, ganhou a batucada dos recifenses A Trombonada. Shows amanhã e depois, no Sesc Vila Mariana. Diante da queda iminente de Vasco e Portuguesa para a segunda divisão, tem torcedor fazendo estoque de pão. Vai saber a reação da comunidade... Interinos: Doris Bicudo, Julia Duailibi, Pedro Venceslau e Gabriel Manzano Filho.