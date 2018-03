Direto da fonte O futuro do Citi no Brasil Está em São Paulo desde ontem à tarde, discutindo o presente e o futuro, o CEO do Citigroup, Vikram Pandit. Trouxe a tiracolo, direto de Nova York, o responsável pelas operações na América Latina, o mexicano Manuel Medina Mora. Veio falar com a direção brasileira sobre a operação mundial de enxugamento do banco - 20% no total - e volta hoje mesmo para casa. Com fama de burocrata e de durão, Pandit também encontrará alguns clientes vip e detalhará o tal corte, mal explicado, de 52 mil empregos. "Esse número inclui os 18 mil funcionários já transferidos na Índia para outra instituição, quando o Citi desativou suas agências. E mais 5 mil na Alemanha, em operação idêntica", diz uma fonte do mercado. O pacote inclui gente que sai sem ser substituída - coisa que já ocorre desde o início do ano. Cortes novos virão aos poucos, em três ou quatro meses, e atingirão cerca de 21 mil empregados. Compram-se usinas Sob o efeito da crise, o setor sucroalcooleiro pode passar por uma centralização: as grandes usinas, apesar das dificuldades, estão de olho nas pequenas e médias. Para um empresário do setor, a tendência é a permanência no negócio de cinco ou seis grupos. Se tanto. Natal garantido Quase nenhuma prefeitura do País vai ter problemas para pagar o 13º salário dos servidores. É o que dirá estudo da Confederação Nacional de Municípios que deve sair em dezembro. Graças ao aumento de 1 ponto percentual do Fundo de Participação dos Municípios. Abre, fecha, abre Boa parte dos 187 bingos de São Paulo anda abrindo normalmente. A Secretaria das Subprefeituras e o GOE, da Polícia Civil, reagiram com blitzes - em um deles acharam R$ 20 mil em moedas num caça-níquel. "Se alguém souber de um bingo funcionando, denuncie no amatarazzo@prefeitura.sp.gov.br", pede o secretário Andrea Matarazzo. De volta ao jogo André Esteves está a toda com o seu BTG. Acaba de contratar o advogado John Bisgaier, do escritório americano Skadden, como chefe da área jurídica do fundo. Criador, criatura José Saramago desembarca no Brasil, na semana que vem, bem acompanhado. Vem com a mulher Pilar e o enteado Juan José Del Río, que traz equipe para filmar todos os passos do escritor/padrasto. As cenas farão parte de seu filme, Unión Ibérica. Agora vai? A Abin decidiu contratar empresa para prestar serviços de "segurança da informação", para fazer, por exemplo, criptografias. Por R$ 234 mil e sem licitação. Para se proteger dos arapongas da PF? No topo e no chão Organizadores de China - Construção/Descontrução, aberta ontem no Masp, colocaram na mesma sala a obra mais cara e a mais barata. O quadro de Mao Yan, de ? 400 mil, encara a obra de Liu Ding, de R$ 365. Dois em um Tem fusão no mercado publicitário. Associou-se à Touché Propaganda a agência 141 SoHo Square, da WPP, que atende Presidência da República, Avon e outras. Tal qual a união Itaú-Unibanco, a operação acontece mediante a troca de participações acionárias. Hora da novela Alexandre Raposo, presidente da Rede Record, e Tarso Genro organizarão em 2009 um seminário sobre a classificação indicativa, que define o horário de exibição dos programas. A idéia nasceu de encontro entre eles na semana passada. Para Raposo, os atuais critérios são subjetivos. A novela Chamas da Vida, da Record, segundo ele, "mostra cenas fortes, mas educativas" e poderia muito bem ir ao ar antes das 22 horas. O dono do palco Ziraldo ganhou outro presentão. Foi convidado para apresentar, a partir de janeiro, um programa de auditório na TV Brasil - gravado, logicamente. "Ziraldão" vai divulgar, semanalmente, a literatura entre crianças. Ciência com gelo Um grupo de "bandeirantes" decola amanhã, de Cumbica, para desbravar a área brasileira da Antártida. São sete pesquisadores liderados pelo glaciologista Jefferson Cardia Simões. Depois de se instalarem na estação Comandante Ferraz - a "sede" do Brasil lá embaixo -, eles avançarão 400 quilômetros para fazer estudos do clima. Serão 40 dias em barracas, a 35 graus abaixo de zero. Na frente A cantora chilena Javiera Mena, que desembarca por aqui para o Festival Ibero-Americana, em Brasília, manda o recado: quer experimentar... abacate. De olho no público argentino, a JHSF patrocina o Campeonato de Pólo de Palermo. A final está marcada para a primeira semana de dezembro. Um lote de colares assinados por Teka Paes de Carvalho passa a fazer parte da loja-conceito Colette, de Paris. As peças foram criadas a partir de plaquetas de porcelana de bebidas antigas. Paulo Borges assina hoje contrato com a Universidade Anhembi Morumbi. A dobradinha segue para as duas edições de 2009 do SPFW. Depois de ser acusada de ter agredido uma camareira em um set de filmagem, Luana Piovani teve acesso de humildade. E saiu-se com essa: "Deixo tudo nas mãos de Deus, que me tem no colo nesse momento." Interinos: Doris Bicudo, Julia Duailibi, Pedro Venceslau e Gabriel Manzano Filho. Direto da fonte Colaboração Doris Bicudo doris.bicudo@grupoestado.com.br Julia Duailibi julia.duailibi@grupoestado.com.br Pedro Venceslau pedro.venceslau@grupoestado.com.br Produção Marília Neustein e Elaine Friedenreich