Direto da fonte Lavanderia Esporte Clube Nos próximos dias, o Conselho de Controle das Atividades Financeiras (Coaf) entra em campo para dar um cartão vermelho - ou, pelo menos, tentar - às fraudes nos negócios futebolísticos. Vai remeter ao Grupo de Ação Financeira sobre Lavagem de Dinheiro, o "Coaf europeu", ligado à OCDE, um documento propondo uma estratégia de combate às irregularidades fiscais do setor. O Banco Central vai formar dupla de ataque. Ele já aplicou US$ 30 milhões em multas a diversos clubes, por fraudes no vaivém de jogadores do Brasil para o exterior. Foram os cartolas da Holanda que deram a sugestão, em reunião no Rio, em outubro. A decisão de aprofundar as investigações teve apoio imediato de outros países europeus. E, por aqui, de Brasil e Argentina. Serasa virtual Por falar em fraudes e lavagem, está para chegar ao mercado um novo recurso para os fiscais do mercado financeiro: um software criado para detectar e evitar os fraudadores. O "Clip Laundering" permite cruzar listas internacionais com dados da Polícia Federal e até do STJ. Vai ser uma espécie de Serasa contra o crime organizado. Proto socialismo Passada a eleição, o delegado Protógenes Queiroz, mentor da operação Satiagraha, continua como o "bastião da moralidade" do PSOL. A agenda do partido de Heloísa Helena está dedicada, na semana, inteiramente ao grande inimigo de Daniel Dantas. Serão promovidos atos em seu apoio, que culminam com protesto diante do STF. Arriba, rei Roberto Carlos, que prepara para dezembro um CD bossa nova ao lado de Caetano Veloso, é ouro. O álbum em espanhol Roberto Carlos en vivo vendeu 40 mil cópias no México. Sem mão no bolso Além de roupa e comida - teve até delivery de bife à parmegiana -, o artista Mauricio Ianes, que fez performance nu na Bienal, ganhou terços, um florete de esgrima e panetones. Teve até um espertinho que deixou um bilhete anunciando a venda de seu Fiat 147. Pelo melhor amigo Ana Elena e Raffaela, mãe e mulher de Felipe Massa, aproveitaram os holofotes do sábado, nas 500 Milhas da Granja Viana, para desfraldar nova bandeira: conseguir a adoção de... 100 mil cães de rua, nos próximos quatro anos, em todo o Brasil. Grife para... sentar Na passagem pelo Brasil, Natalia Vodianova encomendou as cadeiras Diz e Voltaire, de Sérgio Bernardes. Oskar Metsavaht fez as honras e levou a top para conhecer o ateliê do arquiteto. Os mimos farão parte da casa que a russa monta em Punta del Este. O nome da crise O ex-chanceler Luiz Felipe Lampreia define como "variável crítica" o peso dos países emergentes na crise mundial. Se essas economias, incluindo o BRIC (Brasil, Rússia, Índia e China) caírem na recessão, ela será mais longa e profunda. "Mas a recuperação mundial será mais rápida se tiverem crescimento menor, mas sem queda do PIB." Hedge a favor Com tanta incompetência no mercado financeiro, palmas para o governo do México. Ele fez hedge das suas exportações de petróleo de 2009, travando o preço do barril entre US$ 70 e US$ 100. Ficou bem na fita. Só para comparar, o barril mexicano está hoje em US$ 45. Caixeiro viajante Em tempos de crise, o diretor de negócios da OSB, Ricardo Levisky, embarcou no último final de semana EUA e México. Quer atrair investimentos de pessoas físicas para a orquestra. Nos EUA, se encontra com John Griffin, vice-presidente do International Executive Group, e com Maria Bonta, da Sotheby''s América Latina. No México, bate à porta do grupo Telmex, de Carlos Slim. New Pelô Uma das áreas mais degradadas de Salvador, a Ladeira da Montanha, ligação entre a cidade alta e a baixa, vai passar por banho de loja. O projeto de revitalização, chamado "Novo Pelourinho", prevê instalar o museu Dorival Caymmi da Imagem e do Som, além de teatros, livrarias e cafés. Na frente Tomie Ohtake faz parte, agora, da elite das artes francesa. Antes de voltar para casa, a ministra Christine Lagarde - que participou em São Paulo do G-20 - entregou-lhe a condecoração Officier de l?Ordre des Arts e des Lettres. O escritor mineiro Murilo Carvalho, que acaba ou de ganhar o Prêmio Leya, no valor de 100 mil, é um dos convidados da Balada Literária, que acontece entre os dias 20 e 23 de novembro, na Vila Madalena. Ao lado de Carvalho, estará o gaúcho Menalton Braff, que disputa R$ 200 mil no Prêmio São Paulo de Literatura. A rede de varejo H&M acaba de abrir sua primeira filial na Arábia Saudita. Mais quarenta lojas por lá fazem parte do projeto da marca sueca. Com ou sem crise, as chinesas vaõ ficar cada vez mais perfumadas. Tanto que a japonesa Kenzo está em fase de desenvolvimento de uma fragrância exclusiva para elas. Também de olho no milionário mercado, Miuccia Prada lançou uma versão mais leve do perfume que leva o nome da marca, só para vender por lá. Pedro Malan vai falar de crise financeira e da situação da economia mundial, no início de dezembro, no encontro anual da indústria química, em São Paulo. Além dele, empresários e executivos aguardam o que tem a dizer, sobre o futuro do setor, o presidente da Petrobras, José Sérgio Gabrielli. Sônia Braga foi vista pegando no batente, final de semana, em Nova York. A atriz rodava uma cena de An Invisible Sign of My Own, no Brooklyn. No longa, a brasileira contracena com Jessica Alba. Cartaz gaiato visto domingo no Maracanã, onde o Flamengo despachou o Palmeiras por 5 a 2: "Obina 2009: yes, we can..." Interinos: Doris Bicudo, Julia Duailibi, Pedro Venceslau e Gabriel Manzano Filho.