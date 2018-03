Direto da fonte O que vem por aí Bossa reloaded Foi acompanhado de Monica Salmaso , Fernanda Takai e outras cantoras que Tom Zé gravou seu disco Estudando a Bossa. O resultado pode ser conferido no final de semana no Auditório do Ibirapuera. Chagall na parede O Centro da Cultura Judaica abre amanhã a exposição Hadassah: do esboço ao vitral, com trabalhos de Marc Chagall. A mostra, que faz parte do Ciclo Multicultural do centro, reúne estudos, esboços e o percurso criativo feito por Chagall, para a produção de vitrais em Jerusalém. O trabalho foi feito para uma sinagoga e inspirado em passagens do Velho Testamento. Três em um Ela não cansa e não pára. A cantora Maria Rita chega ao Citibank Hall, para uma curta temporada, a partir de quinta-feira. O show, dirigido por ela própria, é um bem bolado dos seus três discos. A cantora acaba de voltar do Japão, onde apresentou o repertório de Samba Meu. China 2008 E em tempos de crise... quem chega aqui e ocupa o MASP é a China. Abre amanhã a exposição China: Construção-Desconstrução, com obras de 17 artistas contemporâneos chineses. São cerca de 50 trabalhos, entre instalações, telas, fotografias e esculturas, selecionados pela curadoria de Tereza de Arruda. Os temas exploram desafios e conflitos históricos do país. Pérolas negras No Dia da Consciência Negra, quinta, acontece na Praça da Sé uma grande homenagem musical. Uma bateria de shows, que tem início às nove da manhã na catedral, com o Encontro das Congadas. Vai até à noite, com o dueto de Seu Jorge e Paula Lima. Mineirim Começa amanhã A Mostra Contemporânea de Arte Mineira, no Sesc Pompéia. São 300 artistas e uma intensa programação cultural. A abertura fica com os conhecidos Lô Borges e Samuel Rosa em um show que inclui três gerações do grupo Clube da Esquina. Noite de ópera Uma montagem inédita de Sansão e Dalila, do francês Camille Saint- Saëns, estréia sábado no Teatro Municipal O autor dos croquis é o figurinista do espetáculo, Marcelo Marques. Na tela Amanhã, o Instituto Itaú Cultural abre a mostra O Visível e o Invisível. São 17 filmes, escolhidos pela curadora do departamento de audiovisual do Reina Sofia, Berta Sichel. Para abrir a programação foi escolhido Là-Bas, da diretora belga Chantal Ackerman, que aborda temas da vida em Israel. Na frente O artista plástico Roberto Camasmie abre hoje, no espaço Roberto Camasmie, nos Jardins, a mostra Sedas e Sonhos - Fashion Arte. O Parque Villa Lobos recebe, a partir de amanhã, a exposição Container Art, com curadoria de Lucas Bambozzi e Cao Guimarães. A mostra reúne trabalhos em videoarte de 50 artistas brasileiros. Acontece amanhã, no Auditório do Ibirapuera, o Save The Date. premiação da Trip editora para os que realizam trabalhos e inciativas nos campos da sustentabilidade, cidadania e terceiro setor. Michael Bublé aterrissa em São Paulo para apresentação única, amanhã, no Via Funchal. Vencedora do prêmio Irish Times Theatre Award, do 12º Festival da Cultura Inglesa 2008, a peça A Trilogia de Alice, de Tom Murphy, estréia amanhã na Sala Jardel Filho do Centro Cultural São Paulo. John Casablancas lança quarta-feira seu polêmico livro Vida de Modelo, na Livraria da Vila da Lorena. Quarta-feira, acontece a última edição do ano do projeto Errática-poema ao vivo, no CCBB.Os convidados da semana são o poeta e compositor Antonio Cicero e a artista e também poeta, Lenora de Barros. Hip-hop é com ela. A norte- americana Kelis apresenta seus sucessos, quarta-feira, no Espaço das Américas. A peça Cine-Teatro Limite estréia sexta-feira no Sesc Consolação. Com direção de Pedro Brício e Sergio Módena, o espetáculo retrata a vida de um escritor que se cerca de fantasias cinematográficas para não encarar a realidade. Ele é considerado o supergalã do samba. Diogo Nogueira apresenta sexta-feira, no HSBC Brasil, o show de lançamento do seu DVD, Ao Vivo. O ator Pedro Granato encarna seu personagem Berlam Belozo para lançar seu EP, sábado, no Café Concerto Uranus. O grafiteiro Cesar Profeta abre uma exposição na Mini Gallery. A abertura será com um happening, no sábado. Ela é conhecida pela voz doce e pela escolha de um bom repertório de MPB. A cantora Paula Molerembaum, sobre ao palco do Tom Jazz, para duas apresentação, sábado e domingo. Direto da fonte Colaboração Doris Bicudo doris.bicudo@grupoestado.com.br Julia Duailibi julia.duailibi@grupoestado.com.br Pedro Venceslau pedro.venceslau@grupoestado.com.br Produção Marília Neustein e Elaine Friedenreich