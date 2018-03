Direto da fonte Jurada com estilo Conhecida por transformar pétalas de peônias e madeixas de cabelos em letras, a designer canadense Marian Bantjes aterrissa no Brasil semana que vem. Será jurada do 7º Prêmio Max Feffer de Design Gráfico. Em seu portfólio, além de camisetas e jeans inspirados em James Dean, a artista inclui publicações na Wired e na Wallpaper. Luz no fim do copo A França tem boas notícias para vítimas de dependência alcoólica. Tentando a própria cura, o médico Olivier Ameisen experimentou - meio ao acaso - uma droga, o bacofleno, usada como relaxante muscular. Deu certo e logo apareceram filas de interessados no tratamento. Ele relata a história em Le Dernier Verre (O Último Copo), sucesso de vendas há dois meses. Na Rive Droite Gustavo e Otávio Pandolfo, de OsGêmeos, fecham o ano com chave de ouro. Vão participar, em dezembro, do Salão Nacional de Belas Artes do Carrossel do Louvre, em Paris. A tela O Dia Em Que a Casa Voou vai acompanhada de outros nove trabalhos brasileiros. Entre os artistas, os festejados Francisco Brennand e Gregório Gruber. Furtado em DVD Celso Furtado "é fundamentalmente o que eu chamo de um intelectual público. É o que procuro ser também". A frase é do também economista Luiz Carlos Bresser Pereira, que deu um dos depoimentos inéditos para o DVD O Longo Amanhecer, cinebiografia de José Mariani. A Escola de Economia de São Paulo da FGV exibe o trabalho nesta terça. Facilitou O clássico O Pequeno Príncipe, de Antoine de Saint-Exupéry, está chegando às livrarias na versão em quadrinhos. Os desenhos são do francês Joann Sfar, um dos nomes mais fortes da nova geração de quadrinistas, com mais de 30 álbuns de quadrinhos publicados. O livro, editado no Brasil pela Agir, já vendeu mais de 80 milhões de exemplares. Na frente Foi mais que notado o bom humor que Dilma Rousseff esbanjou passeando por Roma. Até os assessores do governo ficaram bobos. Questionada se gostava da cidade, a ministra respondeu: "Eu adoro." A diretora de cinema Laís Bodanzky vai se arriscar novamente nos palcos. Dirige, no ano que vem, uma peça do roteirista Braulio Mantovani, ainda sem título definido. Duas visitas ilustres baixam em Porto Alegre para o Congresso Internacional de Inovação. John Kao, que a The Economist chama de "Sr. Criatividade", e Deborah Wince-Smith, especialistíssima no ramo. Depois de se tornar expert em caipirinhas, Michael Stipe, do R.E.M, vai fazer as vezes de estilista. Como? Criando camisetas pólo para a Lacoste. Clovis Taittinger aterrissa por aqui na terça-feira. O herdeiro da maison de champagne vem a convite da Expand. Romeu Chap Chap faturou o prêmio "Melhor Empresário Internacional'', no 12º Barcelona Meeting Point/BMP. No melhor estilo viajar sem sair do lugar, o Emporio Santa Maria lança série Jantares Típicos, harmonizados com vinhos de seus países. A estréia é nesta terça-feira - e para começar, a Itália. Dima Khatib, da Al Jazeera, chega na próxima semana. Vem debater a imagem da ibero-américa no mundo árabe, no Itamaraty. São Paulo ecologicamente correta? Pelo menos nestas terças e quarta-feiras, quando ocorre o Projeto Biomóvel. Feira de móveis em madeira com todos os requisitos da sustentabilidade. No Bourbon. Interinos: Doris Bicudo, Julia Duailibi, Pedro Venceslau e Gabriel Manzano Filho. Cara nova Juliana Landmann Ela é designer e apaixonada por pedras. A combinação só poderia dar numa competente joalheira. Tudo porque seu pai, Julio Landmann, um grande colecionador de pedras, despertou na filha a vontade de trabalhar com minerais. "Não dá para sair com uma pedra na mão, né? Então resolvi fazer jóias", diz a jovem designer. Sua primeira coleção é constituída basicamente de peças femininas: "Trabalho muito com pérolas e desenhos de flores". Responsabilidade social O Instituto Ecofuturo, principal articulador para que o Dia da Criança também seja o Dia da Leitura, comemorou a aprovação, pela CCJ do Senado, do projeto de lei que propõe instituir essa data em âmbito nacional. Andrea Pasquini assina o documentário Histórias Reais de Conquistas e Superação, em parceria com o Formare, projeto da Fundação Iochpe para jovens de baixa renda. O vídeo traz o relato de jovens alunos sobre a importância da capacitação profissional para estudantes. A International Myeloma Foundation realiza terça-feira, no Buddha Bar, o Doctors in Concert, evento beneficente em que médicos se apresentam num pequeno concerto. Organização e apoio de Beatriz Cury, Laila Cotait e do artista plástico Gustavo Rosa. A chef Morena Leite será um dos destaques da cerimônia de entrega do 5º Prêmio Sodexo Vida Profissional, amanhã, na Sala São Paulo. Além da apresentação, Morena assina o cardápio do coquetel. A Casa Eurico promove exposição, em sua loja dos Jardins, a partir de quarta-feira, para arrecadar doações de sapatos em prol da Unibes. Os sapatos serão vendidos no bazar da instituição. O portal do Instituto Sócio- Ambiental (ISA) comemora 11 anos com novidades. Usa agora, como base do seu site, a enciclopédia dos povos indígenas. Que disponibiliza na rede mapas, notícias e informações gerais sobre o tema. Abre na quarta, no Hotel Bourbon Convention Ibirapuera, a mostra do Projeto Biomóvel, como móveis sustentáveis.