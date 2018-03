Direto da fonte Pasta, vinho e recaída Em jantar com empresários italianos, anteontem, em Roma, Lula voltou às origens. Não chegou a reprisar o "Fora FMI" dos velhos tempos, mas criticou duramente o comportamento do Fundo, que, para ele, não deu bons conselhos para se evitar a crise financeira nem representa mais os interesses dos países. Mas teve de ouvir também queixas dos empresários italianos, como o presidente da Illycaffe, Andrea Illy. Ele reclamou que não tem conseguido mandar café da Colômbia para elaborar, no Brasil, um blend com o café brasileiro, a fim de exportar para o resto do mundo. "Deve ser lobby do pessoal no Brasil", reagiu Lula. E prometeu cuidar do caso. Tudo na presença de Miguel Jorge, Dilma Rousseff, Paulo Skaf e Emma Marcegaglia, da Confindustria italiana. Silvio vem aí No final da visita, Silvio Berlusconi avisou ao presidente brasileiro que estará no Brasil em fevereiro. Aproveita para dar um pulo na Amazônia - e, emenda, depois, com discussão sobre o formato do G-14. Quem sobe... A mineradora canadense Kin Ross acaba de concluir projeto de US$ 570 milhões para expandir a mina de ouro do rio Paracatu, em MG. A produção subirá de 5 para 18 toneladas de ouro por ano. É, apenas, a maior mina de ouro do Brasil. ... e quem desce A tal de crise fez sua primeira vítima no setor sucroalcooleiro: a Usina Albertina, de Sertãozinho, entrou com pedido de recuperação judicial anteontem. Tucaninho? Até o fechamento desta coluna, ontem, o vovô José Serra fazia contagem regressiva à espera de Francisco. Seu terceiro neto, filho de Verônica Serra. Unha e carne Em campanha à presidência do Senado, Tião Viana (PT) decidiu colar nos tucanos. Tanto que na saída do casamento da filha de Tasso Jereissati, sábado, Álvaro Dias avisou: "Deixa que eu pago o táxi. Senão vão dizer que é corrupção eleitoral". Racha legal Gilberto Kassab saberá pilotar um kart tão bem como pilotou a campanha eleitoral? A resposta pode aparecer sábado de madrugada, durante uma corrida de kart dentro da 2ª Virada Esportiva. A expectativa é que o prefeito dirija um carro. Pista? As ruas em torno da Prefeitura. Colchão A oscilação do dólar, desde o início da crise internacional, exigiu depósitos de nada menos que R$ 42 bilhões em garantias na BM&F. Dinheiro para compulsório algum botar defeito. Caju friend Tanta exigência de alimentos orgânicos no camarim de Michael Stipe, do R.E.M, era só para americano ver. O rapaz volta para casa com uma coleção de garrafas de cachaça de Minas, que ganhou depois de beber, e adorar, "algumas" caipirinhas de caju. Foi anteontem, depois do show em São Paulo. O vocalista deu uma esticada até o bar sem nome (não tem nome mesmo), na Vila Madalena, onde se esbaldou até as quatro da manhã. Metralhadora Descobridor de Gisele Bündchen e fundador da agência Elite, John Casablancas dispara sobre a top brasileira em seu livro Vida de Modelo. "Numa carreira na qual eu conhecera a traição em todas as suas formas, a de Gisele foi especialmente fria e egoísta." Provavelmente, sem Gisele na fila de autógrafos, o lançamento está marcado para dia 19, na Livraria da Vila. Em trânsito São Paulo tem tudo para roubar de Florianópolis a Futurecom, feira anual de tecnologia da comunicação. Na edição paulistana da feira, recém-finda, houve 14 mil participantes, e 42 países representados. A média no Sul? 7.000 participantes e 35 países. Velas ao mar Xuxa Meneghel vai compartilhar com Sophia Loren o título de madrinha do novo navio da MSC Cruzeiros. Ao lado da rainha dos baixinhos, na inauguração, dia 20, estará outro passageiro ilustre: Gilberto Gil. O ex-ministro dará uma canja. Sem cabine Amir Labaki propôs um desafio para o personagem principal do seu documentário 27 Cenas sobre Jorgen Leth: ir à projeção, amanhã no Festival CPH:DOX, em Copenhague, sem ter visto um fotograma do filme. Leth, que é diretor, estava ansioso por ver o resultado antes da exibição. Na frente Roberto Minczuk embarca hoje para o Canadá e estréia à frente da Sinfônica de Montreal. Na seqüência, o maestro rege todas as sinfonias de Beethoven com a Filarmônica de Calgary, com a qual acaba de ter seu contrato renovado por mais quatro anos. Com o case "A volta do Baixinho da Kaiser", a Fischer América ganhou o prêmio Destaque no Marketing 2008. José Sarney e Cristovam Buarque têm compromisso amanhã na Sala São Paulo. Serão homenageados, durante o Troféu Raça Negra 2008, como amigos da causa. Crise, que crise? Juscelino Pereira abre amanhã a temporada de Tartufos Bianco D''Alba, no Piselli. Pela bagatela de R$ 700 o menu degustação. A tecnologia subiu o morro da Urca. A empresa que cuida dos bondinhos do Pão de Açúcar há 96 anos acaba de comprar um novo equipamento, que irá substituirá o atual sistema analógico por digital, a partir do ano que vem. Preço do investimento? R$ 4 milhões. Michelle Obama promete caminhar lado a lado com os fashionistas. Acaba de declarar que Tom Binns está entre os seus designers preferidos. Por aqui, os colares do americano puderam ser vistos a bordo das socialites que passaram pelo Rio Summer. Interinos: Doris Bicudo, Julia Duailibi, Pedro Venceslau e Gabriel Manzano Filho.