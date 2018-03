Direto da fonte Torpedo cidadão Os paulistas poderão, em breve, checar pelo celular suas multas de trânsito e pontos na carteira de motorista. Projeto em estudo na Secretaria de Gestão do Estado permitirá ao infrator mandar um torpedo ao Detran. Receberá a resposta por celular. Leia mais Os torpedos já funcionam, em caráter experimental, para confirmar consultas no InCor, atendimentos do Poupatempo, aprovação de bolsas de estudo e, agora, avisos de emprego. A secretaria negocia com as operadoras de telefonia um pacote de mensagens para repartir com os demais órgãos do Estado. Até agora, o resultado tem sido positivo: pesquisa com 585 usuários do Poupatempo demonstrou que 98% dos consumidores acham que o serviço é ótimo ou bom. No, we can?t O Planalto praticamente já jogou a toalha na árdua tarefa de tentar um encontro entre Lula e Barack Obama, em Washington, no próximo fim de semana. O eleito mandou avisar: não existem dois presidentes. Ou seja, reunião com Lula, só depois da posse. Em janeiro. Desaparelhando O PT já prepara a gritaria. Depois de 16 anos no poder em Belo Horizonte, terá que desalojar muitos companheiros instalados na prefeitura. Os 833 postos comissionados terão de ser divididos entre 12 partidos que apoiaram a eleição de Márcio Lacerda. Muda, não muda Na "batalha da anistia", que envolve os grupos pró e contra a lei de 1979 que perdoou por igual presos políticos e torturadores, mais um abacaxi para o advogado-geral da União, José Antonio Dias Toffoli. Onze entidades de direitos humanos, entre elas o Grupo Tortura Nunca Mais, divulgaram manifesto de "irrestrita solidariedade" aos ministros Tarso Genro e Paulo Vannuchi, que querem rever o alcance texto. Blindagem très chic O mercado imobiliário de luxo tem servido de porto seguro a investidores. Na Vila Nova Conceição, 80% dos apartamentos em duas torres da Tecnisa já foram reservados. O mais baratinho? Sai por R$ 1,5 milhão. Cinequintal Paulo Betti volta às suas raízes amanhã. É que o quintal onde sua avó matava porcos, na casa onde foi criado, em Sorocaba, vai virar um cineclube. E o primeiro filme a ser exibido será Orfeu Negro, do cineasta Marcel Camus. Sem conversa A assessoria de comunicação das Casas Bahia garante que não tem procedência a informação, veiculada ontem, de que a empresa esteja sendo negociada. "Ela não está à venda nem foi procurada por ninguém." Dura lex O deputado Miro Teixeira, que foi integrante da Comissão de Anistia em 1979, tem evitado entrar na polêmica sobre o parecer da AGU, para quem os crimes de tortura estão contemplados pela Lei da Anistia. Mas lembra uma frase dita à época por Teotônio Vilela, também da Comissão: "Defendo uma lei mais afirmativa contra a ditadura, mas é isso aí ou não tem Anistia". Chefe é chefe O vice-governador Alberto Goldman bem que tentou. Em viagem pela Itália, onde se encontrará com empresários do setor moveleiro, ele pretendia esticar uma semaninha. Talvez conseguisse, se o chefe não se chamasse... José Serra. Mesmo sem férias há dois anos, ele recebeu pedido para voltar logo ao trabalho. Road movie Beto Brant e Marçal Aquino vão ao Pará no começo do ano que vem. Por lá, começam a rodar Eu Receberia as Piores Notícias dos Seus Lindos Lábios, adaptação do livro de Aquino. O escritor, por sinal, acaba de voltar de Campo Grande, onde assistiu às filmagens de outro livro seu: Cabeça a Prêmio, dirigido pelo ator Marco Ricca. Alhos por bugalhos José Dirceu inovou ontem, em seu blog, ao comentar a possível venda da Nossa Caixa para o Banco do Brasil: "É a velha - e conhecidíssima por todos nós - privataria tucana". Ou seja: agora o BB "virou" empresa privada. Pé de vento Marilson Gomes do Santos, bicampeão da Maratona de Nova York, recebe amanhã um checão de R$ 100 mil. Das mãos de João Paulo Diniz, do Pão de Açúcar. Aproveita e não paga a conta no restaurante Eco, onde acontece a cerimônia. Sonho grande Mais pedras no caminho da candidatura de Michel Temer (PMDB) à presidência da Câmara dos Deputados. Depois de Ciro Nogueira (PP), Milton Monti (PR) lançou-se como a mais nova opção do baixo clero. Os dois negociam abertamente com o bloquinho de esquerda - detentor de 77 votos na casa - o apoio a suas candidaturas. Mas há um plano B no horizonte: ambos marcharem juntos, de olho nos rebeldes do PT. Como o voto é secreto... Na frente Os atores Alice Braga e João Miguel serão os apresentadores do Prêmio Trip Transformadores. Dia 18, no Auditório Ibirapuera. O Brasil somou três ouros no London Internacional Awards. As agências AlmappBBDO, F/Nazca, Young & Rubicam foram premiadas. De volta ao batente, Camila Pitanga baixou no Projac com a pequena Antonia, de cinco meses, a tiracolo. Gustavo Franco discute sobre os novos tempos, hoje, na sede da Fernandez Mera. Cinco longas italianos inéditos e uma co-produção ítalo-brasileira fazem parte da da 4ª edição do Venezia Cinema Italiano, que passa por SP, dia 25. O embaixador Michele Valensise é o idealizador da mostra. Dirceu Raposo de Mello, da Anvisa, recebe hoje o título de supermercadista honorário. Em jantar no Moinho. Maria Zilda e Silvio Tini de Araújo são anfitriões, hoje, de concerto com o Gidon Kremer Piano Quartet. No teatro João Domingues Araújo. Ronaldo Ciambroni abre hoje o ciclo de palestras do método Actors Studio em São Paulo. Na Escola de Cinema, em Higienópolis. Conversas de boteco em Washington. George Bush recebeu Obama na Casa Branca e foi mostrar-lhe os escritórios e o salão oval enquanto a primeira-dama Laura carregava Michelle para mostrar quartos e cozinhas. E caso Hillary Clinton fosse a eleita, Bush a levaria para ver os escritórios. E Bill Clinton... iria apreciar as louças e lençóis de dona Laura? 