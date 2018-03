Direto da fonte Nova aliança contra a crise A crise está conseguindo coisas inimagináveis, como o estreitamento na relação entre Banco Central e Fiesp. Paulo Skaf convidou, e Henrique Meirelles se deslocou sábado, até o Guarujá, para almoçar com participantes de convenção do Ciesp. "Acredito que o BC pode pressionar mais os bancos, principalmente os estatais, que têm algumas regalias a mais - como a garantia dos depósitos judiciários - com novas medidas", observa Skaf. Grande crítico da política monetária, ele hoje vê com bons olhos o que o Banco Central vem fazendo. "Estão no caminho certo." É, a união faz a força. Esperança Em relação aos EUA, Skaf tem certeza de que Obama e George Bush vão se entender antes de janeiro, editando, consensualmente, medidas para amenizar a crise. Mesmo que antipopulares. Terraplenagem E as montadoras agradecem. O secretário Mauro Ricardo montou programa de R$ 500 milhões para financiar 6 mil tratores para agricultores e pecuaristas do Estado de São Paulo. "Nós entramos com R$ 100 milhões, e a Nossa Caixa com R$ 400 milhões, cobrando zero de juros", contou ontem. E mais: terão desconto de 20% no preço do trator e carência de três anos. Irmãos coragem A Itapemirim não pensa em crise no transporte. Vai contratar mil funcionários antes do fim do ano. Causa Nobel Aproveitando sua estadia no Brasil, para participar da Expomanagement, Muhammad Yunus - o "banqueiro do pobres" - autografa seu novo livro Um Mundo sem Pobreza. Onde? Segunda-feira, na Livraria Cultura montada no Transamérica Expo Center. Veio, viu e gostou Desse jeito, Tessa Jowell, ministra britânica para as Olimpíadas de 2012, só volta a seu país para os jogos. Por aqui, assistiu ao GP, deu um giro pelo Recife e chegou ontem ao Rio, cidade-candidata às Olimpíadas de 2016. {HEADLINE} Gosto se discute {TEXT} Garibaldi Alves está encafifado com o projeto do senador Gerson Camata, que pretende acabar com a obrigatoriedade de terno e gravata no plenário. Teme um choque visual. Rides again Fernando Gabeira perdeu no Rio, mas está liderando pesquisa. Qual? A do Prêmio Congresso em Foco. Disputa cabeça a cabeça com... Álvaro Dias. Seis por meia dúzia A RedeTV! mandou evitar o prato mais cheio da semana: o qüiproquó entre Dado Dolabella e Luana Piovani. Mesmo porque, a Justiça proibiu a TV de citar os dois. Cidade limpa A Braztoa, associação das operadoras de turismo, proibiu a distribuição de folhetos no seu evento em São Paulo. Espera economizar até 75 toneladas de papel. Obamianas Os cinco deputados brasileiros que acompanharam a votação nos EUA encheram malas com adesivos e camisetas de Barack Obama. "Queria comprar o bonequinho, mas custava US$ 20", comentou, de lá, Nilson Mourão. E nossos parlamentares violaram a votação americana! Eleitor em Washington permitiu que eles vissem seu voto na urna eletrônica. As lojas de Manhattan resolveram dar lição de democracia. Durante todo o dia da eleição americana, o comércio deu 25% de desconto para quem votou. Carla Bruni não gostou do resultado das eleições americanas. É que, segundo o talk-of-town nos EUA, Michelle Obama tem tudo para ofuscá-la. Será? Na frente A crise bateu às portas da Casa do Saber. No bom sentido. Em quatro encontros, Jairo Saddi, John Welch, Leandro Karnal e Luiz Felipe Pondé vão abordar o assunto. A partir do próximo dia 26. Com sustentabilidade como tema, arquitetos como Haroldo de Barros, Frederico Moran, Camila Matarazzo e Rosa May Sampaio participam da CAD, em SP. O chef Eric Thomas comemora os dez anos de seu restaurante Tranta com abertura de sistema de franquias. O AfroReggae divide hoje a cena com as modelos de Carlos Miele no Rio Summer. Organizada por Daniela Franco e Vera Ermírio de Moraes, em prol do Amparo Maternal, a festa beneficente na Mammy Gestante. Amanhã e sábado. Depois de ver o site do DEM lotado com imagens de Barack Obama, gaiato petista saiu-se com esta: "Quem foi que disse que Kassab é a última grande esperança dos Democratas?".