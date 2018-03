Direto da fonte Da globalização Fábio Barbosa, da Febraban, considera que a fusão entre Itaú e Unibanco foi excelente, fortalecendo o sistema financeiro brasileiro. Para ele, economias grandes precisam de conglomerados grandes. "A China, por exemplo, tem hoje três dos seis maiores bancos do mundo." Leia mais God save de king Não era o que queria o cineasta Anibal Massaini Neto. "Preferia não ter brigado", explicou ontem. Mas ele, Pelé e a produtora Anima ganharam ação contra a Universal, com direito a indenização de R$ 10 milhões. E vão retomar os direitos de distribuição mundial do filme Pelé Eterno. Dois pontos motivaram o juiz. A multinacional não distribuiu o filme no exterior e negociou sua exibição por canais a cabo no Brasil, França e Israel, sem consultar os brasileiros. Felicidade existe Para comemorar a fusão, Roberto Setubal jantou anteontem com sua mulher, Marlene, no Fasano, onde foi muito cumprimentado. Passou metade da noite no celular. Já Pedro Moreira Salles jantou em casa, em família. Última trincheira Finalmente, o Parque do Povo, menina dos olhos de Andrea Matarazzo, no Itaim, será concluído. É que a Prefeitura conseguiu a reintegração de posse do último dos 12 clubes irregulares que funcionavam na área. Resultado: o Flor do Itaim começou ontem mesmo a ser demolido. Em seu lugar, serão plantadas árvores e instalada uma área para piquenique. Quem vem A agência de publicidade independente Wieden + Kennedy aterrissa no Brasil. Primeira na América Latina. Quem vem 2 Mais um conselheiro político de Barack Obama, Richard Thaler, vem ao Brasil. Para que? Para lançar seu novo livro Nudge: O Empurrão para a Escolha Certa, dia 10 de dezembro, na Livraria Cultura. Beleza na mesa Juca Ferreira e Sérgio Cabral lançam sábado campanha para que a paisagem do Rio seja candidata a Patrimônio Cultural da Humanidade, da Unesco. Vale lembrar que o Cristo Redentor já é uma das Sete Maravilhas do Mundo Moderno. E o Pão de Açúcar pode ser uma das Sete Maravilhas da Natureza. Esquadrão classe A Dream team. No quesito ajuda, dez intelectuais globais montaram equipes "perfeitas", a pedido da Foreign Policy, para quem vencer as eleições americanas. As sugestões: Indra Nooyi (Comércio), Arnold Schwarzenegger (Meio Ambiente), Warren Buffett (Tesouro) e Sarah Palin (embaixadora na... Rússia). Plano C Hugo Chávez tentou estragar a festa. Despachou para Natal, onde desde sábado acontece o exercício Cruzex, um dos maiores jogos de guerra do continente, seus capengas F-16 americanos. Os novíssimos e poderosos caças russos Sukhoi-30 ficaram em "casa". Motivo? Chávez acha que "o acesso aos arranjos específicos da força aérea bolivariana não deve ser liberado para organizações militares estrangeiras". Na frente Depois de Gilberto Kassab, Márcio Lacerda e Eduardo Paes, Lula deve receber, esta semana, o prefeito reeleito de Salvador, João Henrique. O encontro entrou na agenda de última hora, coincidentemente depois que o PT começou ofensiva para evitar que o PMDB debande para o lado de Serra. Gasolina, do fotógrafo Júlio Menezes, pode se transformar em filme pelas mãos de Gustavo Leme, da Delicatessen Filmes. José Antônio Toffoli, advogado-geral da União, foi visto domingo, no bar Martinica, em Brasília. Chamou atenção ao pedir uma cerveja, em... inglês. A Christie?s de Londres leiloa diamante de 35.56 quilates que foi da infanta Margarita Teresa da Áustria. Dia 10 de dezembro. Nada feito. Wagner Moura não vai aparecer de sunga na nova campanha de alto verão da Marisa. A expectativa, que andou agitando o circuito feminino, começou a se formar depois que ele apareceu na campanha de Gabeira na TV... Direto da fonte Colaboração Silvia Penteado silvia.penteado@grupoestado.com.br Doris Bicudo doris.bicudo@grupoestado.com.br Julia Duailibi julia.duailibi@grupoestado.com.br Pedro Venceslau pedro.venceslau@grupoestado.com.br Produção Marília Neustein e Elaine Friedenreich