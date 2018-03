Direto da fonte O que vem por aí Segundo turno A São Paulo Companhia de Dança apresenta o Programa 2, a partir de quinta-feira, no Teatro Alfa. Grandes momentos da história da dança foi o tema escolhido para compor o segundo espetáculo criado pela Cia. Mais fotos Dueto Duas atrizes no palco do Sesc Paulista, nesta sexta-feira, mostram uma releitura de Friedrich Schiller. O resultado é a peça Rainha(s) Duas Atrizes em Busca de um Coração. A bossa da musa do jazz A xodó do pop jazz contemporâneo, Diana Krall, desembarca no Brasil para fazer uma homenagem aos 50 anos da Bossa Nova. Depois de passar pelo Rio, faz um show no HSBC Brasil, quarta-feira. Aproveitando sua estada por aqui, a cantora participa da comemoração fechada - dos 33 anos da revista Casa Vogue -, um dia antes, no Leopolldo. Dose dupla Destaque do programa Conexão Internacional da Dança, no Teatro Sérgio Cardoso, o novo espetáculo Ravel, das cias. Studio 3 e Sociedade Masculina, acontece amanhã e quarta. Papo em dia Vai até domingo, na Livraria da Vila do Shopping Cidade Jardim, a Semana de Arte e Design. São bate-papos sobre arte contemporânea e seus desdobramentos. Entre os participantes nomes como Cristiano Mascaro, Clô Orozco e Sergio Fingermann. Se essa rua... O Vale do Anhangabaú será palco, a partir de sábado, da 3ª Mostra de Teatro de Rua. São 20 espetáculos com grupos de todo o País, que misturam cultura de raiz e tradições teatrais. O evento tem co-patrocínio das Secretarias Municipal e Estadual de Cultura. Indie british rock Sábado, na Villa dos Galpões, acontece a noite do Planeta Terra Festival. São três palcos recheados de atrações. Os destaques ficam para os escoceses do Jesus and Mary Chain, os ingleses do Bloc Party e a banda Kaiser Chiefs, que fecha a noite com estilo. Na frente O Itaú Cultural dá início, amanhã, à 6ª edição do Próximo Ato - Encontro Internacional de Teatro Contemporâneo. Destaques para os participantes internacionais como o grupo inglês Kneehigh Theatre e a apresentação da peça Lola, da espanhola Marta Galán. Também amanhã, o compositor Antonio Villeroy se apresenta no Tom Jazz. A artista plástica Tatiana Camargo Aranha abre exposição, amanhã, no Atelier Helena Lunardelli. Ele é um galã da velha guarda, romântico no último, que está comemorando 40 anos de carreira. Quem mesmo? Julio Iglesias, que está em São Paulo para duas apresentações, amanhã e quarta, no Via Funchal. No domingo, quem ocupa a casa é o grupo Maroon 5. Cinema com gostinho de drink especial... Rubens Ewald Filho e Nilu Lebert se juntaram para aliar histórias da sétima arte a receitas de drinques badalados. O resultado foi o livro Bebendo Estrelas - Histórias e Receitas, que será lançado, quarta-feira, no Pandoro. Ela é a nova voz da MPB moderninha. Barbara Eugenia sobe ao palco do Studio SP, quarta-feira, com convidados especiais: Tatá Aeroplano e Guilherme Guizado. A pintora Marysia Portinari é tema do livro Marysia Portinari - A Invenção da Memória, de Jacob Klintowitz , com lançamento, quinta, no MuBE. O livro traz também manuscritos de Carlos Drummond de Andrade, Cândido Portinari, Manuel Bandeira, entre outros. A velha guarda do choro é o personagem principal do show que acontece, sábado e domingo, no Teatro Fecap. Nailor Proveta fez a seleção de quem não é ruim da cabeça e nem doente do pé, para homenagear os grandes mestres. É com dois modelitos de Fause Haten que a harpista Cristina Braga sobe ao palco do Auditório Ibirapuera. No próximo fim de semana. Já em ritmo de fim de ano, a cantora australiana Kylie Minogue chega ao Brasil para uma apresentação única, sábado, no Credicard Hall. O CPT, coordenado por Antunes Filho, estréia sábado mais um Prêt-à-Porter. Com Arieta Corrêa e Marcelo Szpektor. Ilustradores da Valônia e de Bruxelas: Panorama & Carnaval é a mostra que abre no domingo, no Museu de Arte Brasileira da Faap. Reúne uma série de trabalhos de ilustradores de livros infanto-juvenis dessa região belga. Direto da fonte Colaboração Silvia Penteado silvia.penteado@grupoestado.com.br Doris Bicudo doris.bicudo@grupoestado.com.br Julia Duailibi julia.duailibi@grupoestado.com.br Pedro Venceslau pedro.venceslau@grupoestado.com.br Produção Marília Neustein e Elaine Friedenreich