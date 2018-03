Direto da fonte Mesma praça, nova escola O governador José Serra confirma: a cidade de São Paulo terá a primeira escola de teatro que, além de interpretação, oferecerá cursos de direção, dramatrurgia e até humor, ampliando os focos da EAD da USP. Batizada de Escola da Praça, funcionará- a partir do segundo semestre de 2009- em prédio de 12 andares na Praça Roosevelt, cedido pela prefeitura. Os 140 alunos receberão bolsa de R$ 400 por mês durante os dois anos de estudo. E poderão optar por um dos 8 cursos da escola. Mas atenção: além de ter concluído o 2º grau, passarão por exame de aptidão. Artes, Serra? Explica o governador que, depois de assistir a peça na Praça quando era prefeito, gostou tanto que se uniu a Ivam Cabral, da companhia de teatro Os Satyros, para fazer o projeto. Com orçamento de R$ 4,5 milhões/ano- incluindo um teatro-, a escola está aberta a contribuições privadas. Rodrigo Santoro - quem diria- ataca de apresentador de televisão. Vai comandar o programa AXN Film Festival, do canal AXN, voltado para a produção e prêmios de curta-metragens. Aero Wagner Jaques Wagner economizou, na sua gestão, algo como R$ 13,5 milhões com manutenção de aeronaves, já que só usa aviões de carreira. Com este dinheiro - conforme antecipou a coluna- pensa em comprar um jatinho novo. "Estou estudando. Afinal, a frota atual tem 25 anos e custo crescente de manutenção", diz. Bom, se for o caso, o governador baiano vai precisar de um nome. E, para facilitar, a coluna faz algumas sugestões: Acarajair, Berimbair ou Axé-Force-One. Photoshop Mais um capítulo na novela mineira PT-PSDB. Motivo: o folder de campanha com foto de Márcio Lacerda ao lado de Aécio Neves e Fernando Pimentel. America? Soy contra Aloizio Mercadante conseguiu fazer os argentinos jogarem a favor. Onde? No Parlamento do Mercosul. Terça-feira, a bancada dos hermanos votou a favor de documento oficial feito pelo senador, que declarou "inoportuna e desnecessária" a reativação da Quarta Frota norte-americana. Os americanos sentiram o... peso. Acelerando. A compra da Nossa Caixa pelo BB deve sair ainda em agosto. Luzes da ribalta Hebe Camargo desbancou Sandy no assédio dos fotógrafos, anteontem, durante desfile de Ricardo Almeida. O placar pode ser resumido em algo em torno de três para um. Já na passarela informal, montada entre as mesas do Pandoro, o que se viu foi um Tom Cavalcante beeeemmm nervoso na estréia no novo ofício. Ao final da apresentação, pensando alto, falou entre-dentes: ''Mandei bem''. Duplo BTG André Esteves conseguiu um sócio de peso internacional para integrar o seu time rumo ao novo fundo de investimentos, que ainda está sem nome, apesar da invenção temporária BTG ( Back to the Game) ser simpática. Trata-se de um dos mentores do Plano Real, Pérsio Arida. Volta ao Brasil? Não, continuará morando em Londres. O banco Wachovia surpreendeu com a decisão de fechar seu private banking no Brasil, transferindo-o para Montevidéo. Reflexo de prisões recentes de private Bankers? Quem se habilita? Em tempos de Satiagraha, quando se discute a evasão de divisas, termina hoje o prazo dado pelo Banco Central para que pessoas físicas e jurídicas preencham a Declaração de Capitais Brasileiros no Exterior. Até ontem, somavam 11.731. Portabilidade }José Serra não fez a menor cerimônia. Atrasado para receber Antonio Imbassahy, candidato tucano à Prefeitura de Salvador, pegou o baiano pelo braço e o levou anteontem à inauguração do Teatro-Escola da Vitória, de Ivaldo Bertazzo. Imbassay adorou. Avis rara Gilberto Gil disse sim e estará em Corumbá, no Mato Grosso do Sul, dia 12, para inauguração do Museu do Homem do Pantanal. Apoiado pelo Programa de Democratização Cultural do Instituto Votorantim e pela Votorantim Cimentos. Na frente Com um pé em Hollywood e outro aqui, Alice Braga passou a terça-feira sendo fotografada para a Vanity Fair espanhola, inspirada na atriz Silvana Mangano. O autor das fotos? Michael Roberts, editor da publicação americana. O maquiador Saulo Fonseca foi o único brasileiro da equipe. De mala, cabides e muita roupa na bagagem, Paula Raia e Fernanda de Goeye embarcam hoje para Marrakesh. Fotografam nova campanha da Raia de Goeye com o internacional Paul Rowland. Acontece em Paraty, fim de semana, o III Encontro de Redação Publicitária. Roberto Duailibi, o D, da DPZ, fará palestra e será homenageado com o Prêmio Jeca Tatu. Todo cuidado é pouco: está rolando um golpe no Orkut convocando jovens a participarem de testes para as campanhas das Havaianas. Como? Mediante depósito de R$ 150.... Marcio Goldfarb comemora. Auditoria do BNDES acaba de concluir não haver irregularidades nos financiamentos à Praia Grande e Lojas Marisa. Frank Aguiar, do PTB, recebeu "encomenda" : compor jingle para a dupla nada sertaneja Alckmin-Campos Machado. Detalhe: o deputado-cantor faz parte da chapa do PT em São Bernardo. Impressão Digital Alexandre Schwartsman Sai hoje, mais uma Ata do Copom. Na análise do economista-chefe do Santander, a aceleração da inflação não resulta dos preços mais elevados de alimentos, nem da inflação externa, como alardeiam treze entre dez estudiosos. E sim de uma economia com TODOS os sinais de sobreaquecimento. Pelas suas contas e contra-contas, "algo entre 80% e 90% da piora se deve à deterioração da tendência subjacente da inflação, fato que não casa com a história do feijãozinho", resume.