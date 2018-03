Direto da fonte Programa dedo-duro Está em alta a delação premiada empresarial. A Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça acaba de enviar cartilhas para as 500 maiores empresas do País explicando como funciona o Programa de Leniência. O primeiro integrante de um cartel que contar à SDE a existência da prática recebe imunidade administrativa e criminal. Os que ficarem para depois vão comer fumaça. Consta que Carlos Jereissati fechou parceria com a rede de hotéis Four Seasons. Novos baianos Rogério Fasano e Isay Weinfeld foram vistos em Trancoso no fim de semana. Fazendo o quê? À procura de terreno para mais um Hotel Fasano. Isso, enquanto Nova York não vem. Mas atenção: está quase, quase, quase... Saindo do chão A CSN, de Benjamin Steinbruch, recebeu ontem licença de instalação para construção de uma nova fábrica. Investirá US$ 340 milhões em Volta Redonda. A unidade começa a operar em 2009 e os principais equipamentos foram adquiridos de fabricantes chineses. Filha de peixe, lagartixa não é. Marina Mantega deixou o Banco Cruzeiro do Sul, mas já está de casa nova: o Banco Pine. Negócio da China Representantes do Banco de Desenvolvimento da China fizeram uma discreta visita a Brasília na segunda-feira. Foram dizer para Welber Barral, secretário de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, que estão decididos a investir em um grande projeto de produção de commodities no País. De brinde, os chineses prometeram alocar recursos em obras do PAC. Café sem leite Estranha, a vida. José Serra, Aécio Neves, Sérgio Cabral e Paulo Hartung se reuniram em São Paulo segunda-feira. No mesmo dia, a assessoria de Aécio soltou um comunicado, e a de Serra negou o encontro. Só ontem, ao meio-dia, São Paulo acabou confirmando. Com a criação no papel da Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos, Mangabeira Unger pode descansar sossegado. A gestão "enxuta" vai ter 50 funcionários somente no seu gabinete. Das letras Sandro Vaia esteve em Cuba e gravou 10 horas de entrevistas com a blogueira local Yoane Sánchez. As conversas vão virar livro da Barcarolla, de Lu Fernandes, onde Vaia estréia como editor do selo Atualidades. Para boi acordar Nos grampos da Satiagraha há flagrante de tudo. Vizinhos combinando de cruzar cachorros, reclamações da sogra e, é claro, conversas calientes para...poliglotas. Os pombinhos versavam em mais de três línguas. Na frente Sem armistício na briga pela telefonia móvel em São Paulo. A Oi entra em terra paulista com um plano de guerra: promotores estarão em mais de mil lojas para propagandear as vantagens dos aparelhos não-bloqueados. Fernanda Torres chegou às duas da tarde do domingo para o almoço-aniversário na casa da chef Isabela Piereck, no Rio. Perdeu a festança... que aconteceu sábado. Na agenda de Jô Soares ainda para este ano, a adaptação de A Cabra, de Edward Albee, para os palcos brasileiros. A dermatologista Carla Vidal é uma das convidadas do Encontro Latino Americano de Atualização Científica, em Miami, na semana que vem. Nem só de bossa nova viveu o cenário musical dos anos 60. A Tropicália, forte movimento da época, é tema de documentário dirigido por Marcelo Machado e produzido pela Bossa Nova Films e a Record Entretenimento. Marcelo Carvalho, presidente da Abrasce, está em Botswana, na África. Para passar a 150 executivos de Angola, Botswana, Nigéria e África do Sul os segredos do setor. Verdadeiro programa dez cocares. Há quem diga que depois da infecção intestinal, o candidato tucano Geraldo Alckmin cortou as comidas de boteco. Sua dieta, agora, seria à base de... Chuchu? Impressão digital Carla Bruni A pergunta vem da edição de setembro da Vanity Fair: seria a primeira-dama francesa a nova Jackie Kennedy? Mais centrada, a modelo-cantora fala na entrevista da vontade de ter filhos com Nicolas Sarkozy e de manter uma relação cordial com sua antecessora, Cécilia. As fotos são de Annie Leibovitz. Direto da fonte Colaboração Silvia Penteado silvia.penteado@grupoestado.com.br Doris Bicudo doris.bicudo@grupoestado.com.br Julia Duailibi julia.duailibi@grupoestado.com.br Pedro Venceslau pedro.venceslau@grupoestado.com.br Produção Marília Neustein e Elaine Friedenreich