Direto da fonte Correndo contra o tempo A confusão policial em torno deDaniel Dantas pode trazer prejuízo à Oi. Como? Gerando efeito no timing das mudanças do Plano Geral de Outorgas, que permitirá a compra da Brasil Telecom pela Oi. A Anatel examina quinta-feira pedido da Telcomp (orgão que reúne empresas de serviços no setor de telecomunicações) para prorrogar por mais 75 dias a consulta pública sobre as novas regras no setor. Um dia antes do prazo de encerramento da consulta. Não seria nada dar mais tempo ao tempo, se não fosse a multa estipulada pela BrT. Se até 25 de abril de 2009 não houver mudança das regras que permitam o negócio, a Oi vai ter que pagar nada menos que R$ 500 milhões de multa à BrT. Ingrid Betancourt, que visitará o Senado, precisa ser avisada. Eduardo Suplicy pretende explicar a ela seu projeto de renda mínima. Guerra é guerra O Iraque adotou o jeitinho brasileiro para participar da Copa do Mundo. É que a Federação Iraquiana de Futebol quer cancelar o jogo contra o Catar, aquele em que perdeu três pontos nas eliminatórias da Copa. Alegação: o brasileiro de Nova Iguaçu Márcio Emerson não poderia ter representado a seleção do Catar. Afinal, ele acabou de receber a cidadania daquele país. O singelo pedido será feito, esta semana, à Corte de Arbitragem do Esporte. Atenção. Emerson, o brasuca, não é o aquele que jogou pelo Brasil na Copa. Mas já vestiu a camisa em jogos da seleção sub-20. A coisa tá feita A Presidência da República pretende comprar 350 coletes à prova de balas, do tipo "dissimulados". Já o preço e o peso não são tão dissimulados assim. O pacote custa R$ 177 mil, e o maior coletinho pesa mais de 3 quilos. Arca de Noé Para não repetir o problema da Band Rio, que teve de cancelar o debate entre os prefeituráveis porque um "nanico" não aceitou ficar fora, a Band SP convidou todos com representação no Congresso. Um peso, duas medidas? Fala-se pela emissora que a "qualidade" dos nanicos paulistas é... melhor. Mundo que gira Em 2006, o então deputado federal Luiz Eduardo Greenhalgh levantou como sua última bandeira na Câmara mudar o texto da "lei do grampo". Queria limitar para 60 dias, com direito a uma só prorrogação, o prazo para autorização das escutas. Hoje, esse prazo é de 15 dias, mas pode ser prorrogado "ad eternum"... Na disputa pelo nome mais esdrúxulo da Polícia Federal, o delegado Protógenes Queiroz perde para Praxíteles Praxedes: o delegado-discreto da investigação do mensalão. Também... Bode na sala A cúpula do DEM quer blindar a candidata a prefeita do Rio, Solange Amaral, da prisão de Natalino Guimarães, seu colega de partido. A estratégia traçada por Rodrigo Maia é carimbá-lo como aliado de Sérgio Cabral. "Ele fez campanha para o governador e cobrava isso dele na Tribuna da Assembléia", disse Maia à coluna. Denise Fraga estreou peça, sábado, no Teatro Renaissance. No mesmo dia, Danielle Esteves conferiu mostra na Surface to Air. AL MARE: a modelo Vanessa Cruz é a garota-verão da Rock Lily, que aposta nas estampas como ponto alto da coleção. De grão em grão Deputados aproveitam o recesso e fazem tour por Saint Louis para visitar plantações de milho transgênico. Passam ainda em Washington, onde vai ser um tal de quem-convence-quem no quesito "álcool, o vilão". Na frente Time de peso relança a Matuetê, empresa de turismo montada em moldes semelhantes a da sofisticada-clean canadense Butterfield & Robson. Recebem para coquetel, dia 5, Susanna Lemann, Anita Moraes de Abreu, Robert Betenson e Martin Frankenberg. Jorge Paulo Lemann está se programando para vir ao Brasil prestigiar sua mulher. Wagner Moura interrompeu a encenação de Hamlet, sexta-feira, no início do espetáculo. Uma luz vermelha de máquina fotográfica de uma moça desavisada desconcentrou o ator. Que foi, como sempre, educadíssimo. Ficou conhecido como o "casamento do ano" na Colômbia a boda de Tomás, filho do presidente Álvaro Uribe, no fim de semana. Uribe, um dos mais animados, fez até trenzinhos ao som de música caribenha. Jacques Brunel, diretor geral da Première Vision, de Paris, desembarca hoje em São Paulo. Entre uma palestra e outra, fará passeio-reconhecimento pelo Brás. Serão regados aos espumantes Salton todos os eventos do Comitê Olímpico Brasileiro durante as Olimpíadas. Nossos atletas estão liberados para os drinques? Até onde consta, não. De Londres para Santos sem escalas, a BBC chega para documentário sobre as Oficinas Querô. Projeto da Gullane Filmes que abriga meninos de rua em escolas de cinema. Frank Sinatra Jr. e Gal Costa ensaiaram juntos em SP para a chegada da JHSF à Bahia. O show será hoje em Salvador. Aliás, tem gaiato em Curitiba, onde Frank Franquia se apresenta semana que vem, lamentando que para assistir Junior, a cópia, estão tendo que pagar preço de original: R$ 183. Impressão Digital O Rappa Acaba de sair do forno uma escolha unânime do grupo. A foto-capa acima, feita por Daniel Klajmic, foi a eleita para traduzir o tom de protesto das músicas do sétimo CD da banda carioca, que, não por acaso, foi batizado de Sete Vezes. O álbum sai em meados de agosto.