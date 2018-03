Direto da fonte O que vem por aí Ela por elas A cantora Andrea Marquee é a convidada do projeto Terça por Elas, amanhã no Bourbon Street. Considerada prata da casa, ela apresenta repertório que vai de Joni Mitchell a Chico Buarque. Honey Baby Nos anos 70, o compositor Waly Salomão produziu uma série de propostas visuais que denominou de "Babilaques". Trinta e oito anos depois, o Sesc Pinheiros abre nesta quarta-feira a mostra Babilaque. São cerca de 90 fotografias de cadernos de criação de suas canções e objetos do cotidiano, entre outros balacobacos. Did I say Disco? A banda de rock britânica Muse aterrissa, com seu som enérgico, no País. Em São Paulo, faz apresentação única, quinta-feira, no palco do HSBC Brasil. Caipirapirapora No Auditório Ibirapuera, no fim de semana, o lançamento de um livro e um DVD que contam histórias da viola e de seus instrumentistas. Sai da minha sombra! O coreógrafo e realizador Philippe Decouflé abre na quinta-feira a 5ª temporada de dança do Teatro Alfa, com o espetáculo Sombrero. Nele, o diretor francês brinca com jogos cênicos que utilizam as sombras dos bailarinos, produzidas por meio de projeções de vídeos e luzes. Respeitável público Os Parlapatões promovem, de quarta a domingo, a 2ª Palhaçada Geral. São espetáculos de cabaré, performances, debates, entre outras atrações, que agitarão os três endereços do festival: Espaço Parlapatões, Memorial da América Latina e a sede do Jogando no Quintal. Aroma: cultura Café Cultural é o projeto que vai ocorrer toda primeira semana de cada mês no Centro Cultural Banco do Brasil. A partir desta sexta. Intervenções teatrais e apresentações da cantora Miriam Maria são algumas das atrações oferecidas ao público que freqüenta o café do CCBB. Flip, o quê? Zona Franca - Viva La Conexión é o nome da 4ª edição do Flap! - Festival de Literatura Alternativa -, evento itinerante que ocorre na cidade, a partir de sexta-feira. Em 20 locais diferentes. Entre eles, a Casa das Rosas e a Biblioteca Alceu Amoroso Lima. Na frente Para celebrar os 90 anos do mestre Antonio Candido, a TV Cultura apresenta, hoje, um especial recheado de depoimentos de amigos e discípulos. Carlos Lyra em dois tempos. Hoje, faz show para convidados na Sala São Paulo. Amanhã, na Livraria Cultura do Conjunto Nacional, participa do lançamento do CD-Book Eu e a Bossa - Uma história da Bossa Nova. José Mojica Marins, o Zé do Caixão, acompanha hoje sessão especial do filme Encarnação do Demônio, no Cinesesc. Com direção de Marcelo Soler, a peça Consumindo 68 estréia amanhã temporada no Espaço Parlapatões. Na Galeria Vermelho, a partir de amanhã, Baralhada, exposição de Lia Chaia. A soprano Adélia Issa e o pianista Ricardo Ballestero integram o recital Grandes Poetas, Grandes Canções, amanhã, no Sesc Pinheiros. Hoje tem Mahler para Todos na Sala São Paulo. A banda Pullovers se apresenta, quarta-feira, no projeto Cedo e Sentado do Studio SP. O Canto Madalena vai ficar agitado, na quarta, com o lançamento dos livros Ave, Cachaça! e O Nobre Pacto & Outros Escritos, de Francisco Villela, ilustrado por Fernando Viella. O Masp abre quinta a mostra Primeiro Expressionismo Alemão: Paula Modersohn-Becker e os Artistas Worpswede - Desenhos e Gravuras (1895-1906). A Editora Taschen e a Galeria do Livro e Paisagem Distribuidora lançam em Salvador, quinta, o livro Living in Bahia, com fotos de Tuca Reinés e texto de Mônica Lima. O Instituto Cervantes apresenta, quinta-feira, o violonista chileno Sebastián Montes. Armandinho é a atração do fim de semana no Sesc Pompéia. No Projeto Berimbau não, Guitarra Sim! O cantor Pedro Mariano faz apresentação única, sexta, no Citibank Hall. Sábado é dia da banda Grave Digger. Tetê Espíndola sobe pela primeira vez no palco do Tom Jazz. No fim de semana. O Ballet Cisne Negro e a Cia. de Dança dançam no Teatro Municipal. No fim de semana. Direto Da Fonte Colaboração Silvia Penteado silvia.penteado@grupoestado.com.br Doris Bicudo doris.bicudo@grupoestado.com.br Julia Duailibi julia.dualibi@grupoestado.com.br Pedro Venceslau pedro.venceslau@grupoestado.com.br Produção Marília Neustein e Elaine Friedenreich