Direto da fonte Um chão para chamar de seu Ganhou novo capítulo a disputa tácita entre Marinha e Secretaria de Promoção da Igualdade Racial em relação aos quilombolas da Restinga da Marambaia. As cem famílias que vivem na região acabam de entrar para o programa Luz para Todos e ganharão sistema de saneamento básico. Até aí todos a favor. Mas, apesar de não se manifestar oficialmente, a Marinha é contra o reconhecimento dos quilombolas no local. A área é usada para treinamento militar e é o retiro preferido de presidentes em férias. O DEM entrou com Adin, no STF, questionando o direito dos quilombolas. Brasil e Guiana Francesa criaram uma hot line, ou seja, uma linha telefônica exclusiva entre as duas diplomacias. Para diminuir os conflitos entre polícia e clandestinos brasileiros. Olha a patrulha A cúpula da Polícia Rodoviária Federal teme que, amanhã - no baile que comemora os 80 anos da corporação -, os convidados bebam demais e voltem dirigindo. Para evitar constrangimento, providenciaram o aluguel de vans para pegar e levar o pessoal pra casa. Psiu... Associações de moradores de bairros vizinhos à Vila Madalena e o Movimento Defenda São Paulo se insurgiram contra projeto da Prefeitura e da cervejaria Bohemia de transformar o bairro em bulevar. Marés soberanas O ministro Nelson Jobim, da Defesa, embarca hoje para os EUA. Foi atrás de mais detalhes sobre o retorno da Quarta Frota. Na agenda, encontros no Comando Sul, com sede em Miami, Flórida. Justamente o responsável pela patrulha do Atlântico Sul. Mãos à obra O senador Fernando Collor apresentou esta semana um projeto de lei para tornar mais rígido o controle das obras públicas inacabadas. Collor, cuja maior obra inacabada foi seu mandato presidencial, afirma no projeto que esse tipo de descontrole é uma "chaga brasileira". Só em junho, a poupança da CEF registrou captação líquida de R$ 925 milhões. Esvaziado Angola e Moçambique não participarão do encontro da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, amanhã, em Lisboa. Um forfait e tanto se considerarmos que o grupo tem só seis países membros. Já Lula confirmou presença. Doce, doce E por falar em Angola, o país - que importa 1 milhão de toneladas de açúcar por ano - descobriu que pode produzir o produto por lá. Integrantes do governo angolano vieram buscar tecnologia para construir uma usina e duas destilarias no Centro de Pesquisa de Cana do Instituto Agronômico de Campinas, onde estiveram nesta semana. Olha a engorda E o cofrinho do Fust cada vez aumenta mais: está com R$ 15 bilhões. Após oito anos, ainda não há solução para que o dinheiro tenha outro uso, além de ajudar o superávit primário. Balaio de telinha A Empresa Brasileira de Comunicação, antiga Radiobrás, foi às compras. E arrematou os direitos de exibição de Jango, Os Anos JK, Encontro Com Milton Santos e A Moreninha. Menino prodígio Ator, surfista e... pianista, Rodrigo Santoro executa Chopin ao piano, em Os Desafinados, de Walter Lima Jr. Bem que poderia, mas não é bem assim: foi dublado por Itamar Assiere. Na frente Elton John, quem diria, virou sorvete. A singela homenagem vem da Ben & Jerry?s, que batizou um de seus novos gelados com o nome da canção Goodbye Yellow Brickle Road. O sabor? Chocolate, com amendoim. Relação nome-paladar? Nem ele sabe... Para gringo ver. A Embratur prepara nova campanha a ser veiculada em 11 mercados. Assinada pela Giacometti, estréia em setembro. O Leblon vai ganhar ares de New Orleans no sábado. Um trecho do bairro será fechado para receber o Itaipava Premium Jazz Festival. Em época de lei seca, nada melhor do que uma caminhada... A dupla Sandra Peres e Paulo Tatit, da Palavra Cantada, vai arriscar um espanhol. Lançam coletânea chamada Canciones Curiosas. Repaginado, o Empório Santa Maria reabre na terça. Entre as novidades, a Enomatic, máquina italiana que serve vinhos em taças. O supermercado é a nova menina dos olhos do Grupo St. Marché, que comprou a marca de Octavio Piva de Albuquerque. Já estão abertas as inscrições para o concurso de Rei Momo e Rainha do Carnaval do Rio de Janeiro de 2009. Alguém se enquadra em algum dos dois quesitos? SILVIA PENTEADO, DORIS BICUDO, JULIA DUAILIBI E PEDRO VENCESLAU (interinos). Impressão Digital Joãosinho Trinta O carnavalesco pintou nove painéis de seis metros de altura por nove de largura para o show Brasil de Raízes, que o Centro Cultural de Capoeira Raízes do Brasil apresenta no Teatro Nacional, em Brasília, no sábado. Joãosinho, que viu uma apresentação do grupo no ano passado, encantou-se com o projeto e ofereceu a parceria, que, ao que parece, deu certo.