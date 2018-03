Direto da fonte Tirando o véu Um pouquinho mais de luz na chamada caixa-preta do Judiciário. O Instituto Brasileiro de Administração do Sistema Judiciário acaba de finalizar um estudo para saber quão transparentes são os 56 tribunais federais e estaduais do País. Entre os pontos analisados pelo trabalho - que foi coordenado por Vladimir Passos de Freitas, professor da PUC do Paraná -, figuram a divulgação pela internet de estatísticas sobre o desempenho dos desembargadores, licitações e obras. E também de informações sobre processos contra autoridades que têm foro privilegiado. O campeão de transparência entre os 27 tribunais estaduais analisados foi o do Estado do Rio Grande do Sul. Seguido do Rio de Janeiro e de Minas Gerais. O Sul também aparece na liderança do ranking de Tribunais Regionais Federais. Os que englobam o DF e o Rio ficaram na lanterninha. Indra Nooyi, presidente da PepsiCo, desembarca no Brasil no próximo dia 6. Indiana, ela já figurou como a mulher mais poderosa do mundo, em ranking da revista Fortune. Inferno astral A Procuradoria de Milão, que acusou anteontem oito pessoas de espionarem para a Telecom Itália, concluiu que Ronaldo Fenômeno também foi bisbilhotado. Na denúncia, o nome do jogador aparece na lista de vigiados, com direito a informações como idade e conta bancária. Ronaldo é garoto-propaganda da TIM, que é controlada pela Telecom Itália. Ultimato Foi dada a largada na guerra jurídica entre tucanos e kassabistas. No primeiro round, os advogados de Kassab conseguiram tirar do site de Alckmin vídeos de campanha do YouTube. Agora, os tucanos estão de olho em imagens de Kassab, andando pela cidade. Como foram feitas por produtora de TV contratada pela Prefeitura, não podem ser usadas na campanha. A marcação está cerrada. Sex and the city Marta Suplicy não perde hábito dos tempos em que era apresentadora de TV. Durante os eventos de campanha, passa o tempo todo dirigindo a equipe de filmagem que grava cenas para o horário eleitoral. Big Boi Brasil O governo do Uruguai subsidia o sistema de rastreabilidade bovina no seu país, e a SRB do Paraguai paga os custos do sistema para seus associados. No Brasil, além de o processo não ser eletrônico, o ônus é totalmente do pecuarista. "Desse jeito vamos ficar para trás", desconfia Cesário Ramalho, da SRB. Vista grossa O PTB, partido de Campos Machado, candidato a vice na chapa de Geraldo Alckmin, decidiu: não vai expulsar, investigar nem punir o militante Celso Pitta. Já o ex-polegar Rafael Ilha não teve a mesma sorte. Lugar ao sol Cem por cento da bancada do PSOL na Câmara dos Deputados vai disputar as eleições municipais deste ano. Afinal, são candidatos a prefeito Chico Alencar, no Rio, Ivan Valente, em São Paulo, e Luciana Genro, em Porto Alegre. Isso é que é aproveitamento. Classe média, estúpido A Goldman Sachs previu. Serão 90 milhões de pessoas, por ano, entrando na classe média até 2030. E grande parte dessa legião estará no Brasil. Em tempo No primeiro governo Lula, correu um bem fundamentado projeto de anistia penal para quem mantinha dinheiro no exterior - ilegalmente -, desde os áureos tempos da inflação. A idéia era estimular a repatriação dos valores, com a devida cobrança de impostos. Hoje, com quebra de sigilo para tudo quanto é lado, a lei de nada valeria. Afinal, quem iria se arriscar a se "auto-incriminar", mesmo que fosse para ser legalizado? Gol a gol Depois de comprar os direitos de transmissão das Olimpíadas de Londres, em 2012, a Record está prestes a fazer outro gol na Globo. Está para fechar os direitos do Pan-Americano do México, que será em 2011. Frota Brasil Enquanto por aqui os ônibus caem aos pedaços, Sharjah, um dos sete Emirados Árabes Unidos, renova sua frota de transporte público... com produto brasileiro. A Agrale está exportando 70 chassis de ônibus para lá. Duro na queda Não se fazem mais carros como antigamente. De todos os Defender fabricados pela Land Rover, em 60 anos, 75% ainda estão circulando, constata mostra organizada por Olivier Perroy, em Campos do Jordão. Na frente Com ou sem Ronnie Wood - que está internado em uma clínica de reabilitação -, Mick Jagger manda dizer que os Rolling Stones saem em turnê no ano que vem. Se o Brasil está nos planos do grupo? Parece que, desta vez, não. Miguel Mofarrej Neto, filho e herdeiro do hoteleiro Nassib Mofarrej, doou uma área de 417 mil m² para a criação de um pólo de empresas de tecnologia. Onde? Na região de Ourinhos, onde a família Mofarrej se estabeleceu quando chegou do Líbano. Nas próximas duas semanas, as Terças Insanas contam com espetáculos extras... às quartas-feiras. O poeta baiano Antonio Lins lança, dia 7 de agosto, na Academia de Letras da Bahia, seu novo livro, Amores Partidos - Poemas e Canções. Na dança das cadeiras do mundo fashion, o poderoso diretor de Comunicação da Giorgio Armani, o inglês Robert Triefus, deixa o cargo para assumir o mesmo posto na concorrente Gucci. O Inimigos da HP grava novo DVD dia 2. Em show no Espaço Cultural Paulo Leminski, em Curitiba. João da Costa, candidato a prefeito do PT no Recife, apresentou uma proposta criativa para melhorar o trânsito da cidade: o uso de teleféricos. SILVIA PENTEADO, DORIS BICUDO, JULIA DUAILIBI E PEDRO VENCESLAU (interinos). Impressão digital Luca Paiva Mello Idealizador do sucesso do GNT, Mothern, e diretor de criação da produtora Mixer, Luca está cada vez com os pés mais fincados no mercado internacional. 