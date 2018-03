Direto da fonte Boi na linha Acredite porque é verdade. Somente este ano, a Aeronáutica já enviou 75 comunicados à Anatel relativos a interferências de rádios na comunicação de aeronaves em pleno vôo. Todas feitas por rádios clandestinas. A maior parte das notificações ocorreu no espaço aéreo paulista, mais precisamente nas regiões dos aeroportos de Congonhas, Viracopos e Guarulhos. Trata-se de um tipo de zunido que atrapalha a comunicação entre a aeronave e a torre, fazendo com que os comandantes tentem buscar outra freqüência. Mas também há boas notícias: o número de infrações tem diminuído. Segundo dados da Anatel, no mesmo período de 2007, as notificações somaram 98. A agência atribui a redução às operações de fiscalização do Corpo de Bombeiros e das polícias civil e militar. A confusão na Agrenco levou a CVM a buscar informações no banco que liderou o IPO da empresa. Uma equipe do órgão baixou semana passada por lá. Caminho das pedras O Supremo Tribunal Federal arquivou pedido de habeas corpus de um advogado de Minas que não admite se submeter ao bafômetro. A decisão foi na contramão da que conseguiu o advogado paulista Percival Maricato. Por que a diferença? Maricato avalia que o colega errou ao ir direto ao STF em vez de apelar para o Tribunal de Justiça do Estado. Resultado: a Associação Brasileira de Bares enviou roteiro para sócios sobre como conseguir o habeas corpus. Ex é sempre ex Kofi Annan foi recebido anteontem em São Paulo, onde participa do Congresso Brasileiro de Publicidade, com tapete vermelho, 17 batedores e várias viaturas da polícia. Como se fosse chefe de Estado. Que não é. Pavimentando Evo Morales anda alardeando que vai ganhar um presentão, sexta-feira, quando o presidente Lula desembarcar na Bolívia. Qual? Crédito de US$ 200 milhões para a construção de uma estrada. PT, saudações Luiz Eduardo Greenhalgh terá de esperar uma semana para conversar com seus colegas da executiva nacional do PT sobre a Operação Satiagraha. A cúpula do partido - Valter Pomar, José Eduardo Martins Cardoso e Ricardo Berzoini - embarcou ontem para Cuba e só volta domingo. O Senado vai votar amanhã proposta de dispor na internet a prestação de contas de programas de transferência de renda com recursos da União. Bico aberto A equipe econômica, mais parte do Planalto, consideram um "desserviço" os métodos do comando do Ipea na tentativa de calar pesquisadores. "O Ipea sempre teve cientistas alinhados com o PSDB. É melhor deixá-los trabalhar, publicar seus trabalhos e criticá-los", afirmou à coluna um ministro. O problema, contou ele, é que Mangabeira Unger resolveu mostrar serviço e atacar o "ninho tucano". Com quem andas... Michel Temer tenta costurar um acordo com a base aliada e a oposição para assumir a presidência da Câmara em 2009, deixando o comando do Senado para um petista. O problema, como já notou meio Congresso, é que o deputado Eduardo Cunha, homem de Garotinho, virou uma espécie de aliado preferencial de Temer e do líder do PMDB, o deputado Henrique Eduardo Alves. Tropa de Elite O governo Lula está prestes a mandar mais 100 homens das Forças Armadas para o Haiti, somando 1400 militares por lá. Eles farão trabalhos de engenharia no País. Nervos de cristal O novelista Antonio Calmon, prestes a estrear Três Irmãs, na Globo, perdeu a cabeça com um paparazzi. Ao sair de uma farmácia domingo, no Leblon, acertou o fotógrafo com uma lata. O caso foi parar na delegacia. Milhagem-tec O arquiteto Thomas Gierlevsen, que criou a maior ilha artificial do mundo, vem ao Brasil em agosto. Estará na feira Architetour 2008. Passará por Florianópolis e Brasília, onde verá as obras do colega Oscar Niemeyer. Na frente O modelo de crescimento da Lituânia está tão em moda, que o país resolveu abrir seu primeiro consulado no Brasil. Em São Paulo, com o empresário Francisco Blagevitch no comando. Bebel Bernardes está mergulhada no trabalho. Prepara um livro que vai reunir as obras do marido, o arquiteto Cláudio Bernardes. Precavido, Hélio Costa lança hoje, em São Paulo, o primeiro conversor digital acessível do País, fabricado pela Proview. Não sem antes tê-lo experimentado em casa. Batido o martelo. Será a atriz Anna Mouglalis que vai interpretar Coco Chanel, no filme Chanel & Stravinsky. O longa - que relata a paixão secreta da estilista com o compositor russo - começa a ser rodado em setembro. O lançamento no Brasil dos CDs Flor de Amor, de Omara Portuondo, e Mi Sueño, de Ibrahim Ferrer, marca o início da recente parceria entre a gravadora inglesa World Circuit e a brasileira MCD. Sai hoje o novo Portal da Eldorado com música e notícia. Sem a distribuição de US$ 100, como nos Estados Unidos, a Ediouro lança este mês no Brasil o livro Pense Grande nos Negócios e na Vida, que Donald Trump escreveu em parceria com Bill Zanker. Hugo Chávez finalmente viu os EUA se curvar à Venezuela. Onde? No concurso Miss Universo. A grande vencedora da noite, venezuelana, assistiu de camarote a representante americana escorregar e cair na passarela. Impressão Digital Frances Reynolds Marinho Nem só de arte vive a presidente do Instituto Inclusartiz, promotor de intercâmbio cultural entre Espanha e AL. Sob sua batuta, chega hoje a São Paulo d. Juan Vicente Herrera e comitiva da província espanhola de Castilla y León. Além de rodada de negócios na Fecomércio, promovem jornada gastronômica nos restaurantes Figueira Rubaiyat, Toro, Eñe e Porto Rubaiyat a partir de quinta. Com direito a quatro chefs premiados.