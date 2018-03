Direto da fonte Contra os 300 do Brasil Lembra da lista dos 300? Não, não são os 300 de Esparta que caíram na luta contra os persas. Mas, sim, os 300 fazendeiros brasileiros relacionados pela União Européia "em condições" de exportar carne para lá. Pois é, essa exigência está prestes a cair... A Comissão de Agricultura e Pecuária da Câmara dos Deputados aprovou, nesta semana, projeto do deputado Ronaldo Caiado, indicando o que pode ser o começo do fim desse descalabro. O argumento: a atual legislação acordada entre o Brasil e a União Européia agride a lei vigente em matéria de saúde animal. Próximo passo? O projeto vai para análise pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, para depois, ser levado a plenário. A Fiesp e o governo Serra estão para fechar um acordo. Na montagem de um sistema de co-gestão de presídios, envolvendo parceria público-privada. Farinha de família Na linha pão nosso de cada dia, Marcelo Ferraz, do escritório Brasil Arquitetura, acaba de restaurar o Moinho Colognese em Ilópolis, no Rio Grande do Sul. E montou projeto para instalar ali o Museu do Pão. Sua mulher, Isa Grinspum Ferraz, assina roteiro e direção do documentário O Milagre do Pão. E seu filho João organizou o livro Museu do Pão - Caminho dos Moinhos. Hoje tem reunião do Banco Central inglês. Os juros devem se manter em 5%. Lula lá e nós ... cá Depois de vestir camiseta do Corinthians na final da Copa do Brasil e do Fluminense na Libertadores, Lula pegou fama. Querem vê-lo com a camisa da Argentina nas Olimpíadas de Pequim... Farmácia urgente Ao iniciar pouso no aeroporto de Florianópolis, o comandante de um vôo da Gol informou que não ia dar a temperatura local. O aeroporto estava sem termômetro. Passageiro curioso, em terra, descobriu por quê: o aparelho está em ...manutenção. A rapadura é nossa Açaí, cupuaçu e agora é a vez da rapadura. Empresa alemã registrou o nome e não está dando a mínima bola para o esperneio brasileiro. Preocupados, Itamaraty e OAB decidiram unir-se e vão firmar acordo com escritórios de advocacia na Alemanha e nos EUA para que defendam os interesses do País. Desta vez, o Cade foi rápido. Aprovou ontem a fusão da BM&F e Bovespa. A expectativa é de que a nova empresa receba seu registro da CVM no meio de agosto. Só a partir daí que começa a negociar suas ações no pregão da Bovespa. Real thing Grupo de empresas que estão vivendo da compra e venda de licenças para pequenas centrais hidrelétricas vão levar um tranco. A Aneel está realizando a primeira audiência pública para esse tipo de concessão. Exigindo presença, em carne e osso, do interessado. La bamba Larry Rohter, ex-correspondente do NYT, entregou para a Objetiva, os últimos capítulos do livro em que conta os bastidores de sua experiência no Brasil. Entre outras, conta que comemorou com amigos o fracasso da tentativa do governo Lula de expulsá-lo do País, cantando Apesar de Você, de Chico Buarque. Na frente Radical nas manobras, Maya, a filha surfista de Fernando Gabeira, fez participação especial no clipe de All Over. Música de trabalho do novo CD de Paula Toller. O Balé da Cidade de São Paulo viaja em setembro para a Europa. Primeira parada? Barcelona. Ronald Golias ganhou no último fim de semana uma estátua em uma das praças de Serra Negra. Estiveram por lá sua família e Carlos Alberto de Nóbrega. Marcos Chaves leva seu vídeo Laughing Mask para a Manifesta 7, a Bienal Européia de Arte Contemporânea, que começa dia 19. Mostra itinerante que não ocorre em uma única cidade. Estará espalhada por várias da região do Trentino, na Itália. O agora diretor Toni Vanzolini quer contar com David Lucas no papel principal de Eu e Meu Guarda-Chuva. O filme, produzido pela Conspiração, já fechou contrato de distribuição com a Fox. Caco Barcellos é o entrevistado das Páginas Negras da revista Trip, que chega hoje às bancas. Quer saber o que Lourdes Maria tem em comum com Michelle Alves? Uma tiara. A filha de Madonna não resistiu ao ver a tiara que a modelo usava em Los Angeles e pediu o mimo. Levou na hora. A peça, no caso, é uma criação de Ana Khouri. Sim, o marido de Michelle, Guy Oseary, é sócio de Madonna na gravadora Maverick. Ontem, ao contatar integrantes do que resta do mercado financeiro no Rio, constatou-se que Daniel Dantas não conseguiu fazer um só amigo. Mesmo entre seus pares. Impressão Digital Barack Obama Em conversa com Jann S. Wenner, fundador da revista Rolling Stone - a bordo do 757 fretado para sua campanha -, o democrata fez declaração preocupante para os usineiros brasileiros: afirmou ser entusiasta do etanol de milho. Não se sabe se arrependido ou não, ressalvou, no entanto, que o combustível contribui sim para a crise de alimentos no mundo. A revista chega às bancas amanhã, por aqui e lá.