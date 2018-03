Direto da fonte

Palco e platéia Com direção de Eduardo Tolentino, o Grupo Tapa estréia, sexta-feira, O Ensaio, no Teatro Imprensa. O texto, inédito no Brasil, é de Jean Anouilh. O espetáculo, que é realizado com recursos de Myriam Muniz e do PAC, dá seqüência ao projeto de repertório do grupo. O fino da bossa Começa hoje a esperada exposição Bossa na Oca, no Ibirapuera: uma verdadeira viagem pela história do gênero musical brasileiro que está completando 50 anos. A mostra conta com grandes novidades tecnológicas para aumentar a interatividade com o público. A realização da exposição é a âncora do Projeto Itaúbrasil. Em dose dupla O Credicard Hall recebe dois importantes nomes do samba e da MPB no sábado: Maria Rita e Quinteto em Preto e Branco. Além de cantar, é a própria Maria Rita quem assina a direção do espetáculo. No repertório, novos sucessos e clássicos como Cara Valente. Dentro do espaço Caciporé Torres, conhecido pelo grande número de obras em espaços públicos, abre uma mostra individual, hoje, no Espaço Cultural Citi, na Avenida Paulista. Ela reúne 19 trabalhos do escultor, dos quais 14 inéditos. Letras na tarde Depois de sua participação na Flip, Nathan Englander estará hoje no Chá com Letras, do Centro de Cultura Judaica. O escritor americano dividirá a mesa com o rabino Nilton Bonder e com o escritor-jornalista Bernardo Ajzenberg. Essa é a primeira visita de Englander ao País. Tarde de letras Beatriz Sarlo é uma das mais respeitadas críticas literárias da Argentina. Editora da revista Punto de Vista, ela está no Brasil para dois compromissos. Hoje, participa de debate em Porto Alegre. Já amanhã faz palestra sobre arte e criação literária no auditório da Pinacoteca. Maratona musical Paranapiacaba, com seu charme inglês, inicia, no próximo sábado, seu 8º Festival de Inverno. Estarão se apresentando por lá nomes como Seu Jorge, Lenine, Zeca Baleiro, Raul de Souza, Wagner Tiso e Duefel. Tem também festival gastronômico, mostra de teatro, cinema e arte. Na frente A portuguesa Inês Pedrosa participa da edição de hoje do programa Roda Viva. Entrevista gravada no estúdio montado na tenda da TV Cultura na Flip. Jerônimo Teixeira estará autografando o livro Antes do Circo, hoje, na Livraria Cultura do Shopping Bourbon. Hoje é dia de leilão na E-Arte Galeria. Em parceria com a Canvas, do Rio de Janeiro. O Metrô de São Paulo promove, a partir de amanhã, a exposição A Dor É Kitsch, da artista Anita Hirschbruch. O Quinteto de Metais de Chicago toca hoje e amanhã no Centro Cultural São Paulo. E hoje, também, no Centro de Cultura Judaica. Adriana Calcanhotto, Bebel Gilberto, Fernanda Takai e Marcelo Camelo homenageiam João Donato, amanhã, no Auditório Ibirapuera. Com repertório que inclui Elvis Presley, Ray Charles e Beatles, a Big Time Orchestra, faz curta temporada, no Bourbon Street, a partir de quarta. O surfe na forma de arte, música, cinema, moda e negócios. Começa quarta, na Bienal, mais um Festival Alma Surf 2008. desta vez com o tema Ação. Marcelo Gomes lança seu primeiro CD-solo na quinta, no Sesc Pinheiros. Já no fim de semana, sobem ao palco Alaíde Costa, Célia, Cida Moreira, Fabiana Cozza e Milena para homenagear Paulinho da Viola. O projeto Mostra (in) dependente de Dança?, idealizada pela Cia. Borelli e o grupo Teatro de Paisagem, tem início quinta-feira, no Espaço Maquinaria. O Samba de Rainha leva sua energia contagiante ao palco do Auditório Ibirapuera. Sexta, recebem Preta Gil; sábado, Isabella Taviani e, domingo, Tia Surica, da Portela. A Companhia de Comédia Os Melhores do Mundo apresenta a peça Hermanoteu na Terra de Godah, a partir sexta-feira,no Citibank Hall. No sábado, tem Além da Mágica, no Tucarena. A banda Cachorro Grande toca sábado e domingo no Centro Cultural São Paulo. Para comemorar o Dia do Rock. No domingo, a Orquestra Jovem do Estado, sob a regência de João Maurício Galindo, faz uma apresentação na Praça Capivari. Dentro do Festival de Inverno de Campos do Jordão. Bibi Ferreira faz uma homenagem à cantora francesa Edith Piaf, sábado e domingo, no Sesc Vila Mariana. Direto da fonte Colaboração Silvia Penteado silvia.penteado@grupoestado.com.br Doris Bicudo doris.bicudo@grupoestado.com.br Julia Duailibi julia.dualibi@grupoestado.com.br Pedro Venceslau pedro.venceslau@grupoestado.com.br Produção Marília Neustein e Elaine Friedenreich