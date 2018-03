Direto da fonte Me inclua dentro dessa Depois de ter se oferecido para entrar na floresta e negociar com as Farc, o senador Eduardo Suplicy agenda, agora, viagem à Colômbia. Quer levar, pessoalmente, convite do Senado para que Ingrid Betancourt venha ao Brasil relatar o seu drama. Os senadores Serys Slhessarenko e Romeu Tuma entram no comboio tão logo Ingrid volte da França. Procuram-se Lulas Munido de fotos da infância e adolescência do presidente Lula, a equipe do produtor Fábio Barreto está fazendo um périplo por escolas de teatro do Nordeste. Busca atores mirins para interpretar o presidente em três idades diferentes - criança, pré-adolescente e adolescente - no filme Lula, o Filho do Brasil, que estréia em agosto de 2009. Também não está fechado o nome do ator que fará Lula adulto. O mais cotado, por enquanto, é João Miguel. E não se procura um sósia do Lula atual. Afinal, o filme termina quando o presidente se torna líder sindical, aos 35 anos. Convidada para interpretar a mãe de Lula, dona Lindu, a atriz Glória Pires ainda não deu resposta. Com viagem marcada há um mês, Lula embarca para a Colômbia no dia 19. O Itamaraty ainda não decidiu se o presidente fará visita a Ingrid Betancourt. Choque de gestão O Ministério Público está atrás de boa explicação do ex-governador do DF Joaquim Roriz para o fato de a usina hidrelétrica de Corumbá 4 ter mais que dobrado o preço da obra. Sob sua gestão - Roriz governou por 16 anos -, o preço para produzir parcos 127 megawatts de energia elétrica, pulou de R$ 300 milhões para R$ 700 milhões. Aos alckimistas ansiosos, que assistem apreensivos a José Serra e Gilberto Kassab inaugurando obras juntos, vai um lembrete: a partir da semana que vem, o candidato Kassab é proibido, pela lei eleitoral, de participar desse tipo de evento. Ajuda segura João Elisio Ferraz de Campos, da Fenaseg, esteve em Porto Alegre depondo na CPI que está investigando a aplicação dos recursos do DPVAT no Estado. Acabou saindo de lá com um pedido de ajuda da PF local para o Projeto Fronteiras, de combate ao tráfico. Bom gosto Bela, a escultura de Rodin, avaliada em dezenas de milhões de dólares, que acaba de aterrissar no Jardim Europa, em São Paulo. Mais precisamente, na casa de um ex-senador do Norte. O agitado Marcos Palmeira foi escolhido para protagonizar a campanha publicitária do... Maracugina. Boa safra Eco-radical, o príncipe Charles exagera. Vem abastecendo o tanque do seu Austin Martin - que ganhou da mãe quando completou 21 anos - com uma mistura tão indigesta quanto improvável. Etanol feito a partir do vinho branco que produz em sua propriedade e... queijo? Direto da Flip O Fluminense perdeu do LDU na noite de quarta-feira. No entanto, os torcedores foram compensados por um gol da América do Sul a favor da democracia: a libertação da franco-colombiana Ingrid Betancourt. Logo após o anúncio do seu resgate, o escritor colombiano Fernando Vallejo preparou polêmica nota à imprensa. Convidado da Flip em Paraty, não poupou ninguém: nem a Igreja Católica, nem o presidente Álvaro Uribe, nem as Farc. Ingrid foi salva. Ontem pela manhã, porém, Vallejo - que mora no México - foi mais fundo em coletiva de imprensa. E incluiu na sua lista de "pragas da Colômbia", a ex-refém, a quem chamou oportunamente de... oportunista, sem sinal do efeito das cinco caipirinhas que havia tomado no dia anterior. Por falar em álcool, a lei seca não é motivo de preocupação na cidade, um tradicional centro produtor de cachaça. Como os carros não podem circular pelo centro histórico, os visitantes ilustres estão aproveitando para fazer longas sessões de degustação da famigerada branquinha. Marcelo Tas tomou três delas na quarta-feira. "Aqui não tem bafômetro. Além disso, pretendo voltar a pé", justificou, enquanto esperava os "Tassinhos", do CQC. "Eles vão dar um pouco mais de conteúdo a essas mesas", brincou o jornalista, referindo-se aos debates. A festa literária deu seu start anteontem com show de Luiz Melodia. Pouco antes da sua apresentação, o cantor esbarrou nos bastidores com um dos mentores da bossa nova, Carlinhos Lyra. "Vim ouvir Pérola Negra", disse Lyra, abraçando o compositor que, por sua vez, abraçava um copo de cachaça. Bebida boa? "É, mas a melhor cachaça de Paraty é mesmo minha mulher", brincou o moço. No camarim improvisado Melodia parecia em casa, minutos antes do show exclusivo para convidados. Não sem antes ouvir de Lyra que estava sem convites para o espetáculo e de tentar entender o que estava acontecendo na final da Copa Libertadores, no aparelho de TV ao lado. "Goooool", comemorou o cantor quando o Fluminense arriscou uma jogada. Não, ele não é tricolor. "Olha, sou vascaíno.Mas, hoje, todos aqui estão torcendo para o Brasil..." Não funcionou. Na frente A Osesp inicia hoje por São José dos Campos turnê pelo interior do Estado. Até dia 20, serão 54 apresentações em 12 cidades. Haverá concertos ao ar livre, concertos de câmara e cursos de apreciação musical com professores especializados. Em todas as paradas, o maestro John Neschling dará palestras abertas ao público. A Seleção Brasileira de Beach Soccer - que tenta o tetra Campeonato em Marselha - acaba de fechar patrocínio com a Gillette Mach 3. O dramaturgo Tom Stoppard comemorou ontem seu aniversário de 71 anos no tradicional almoço do príncipe Dom João, durante a Flip, em Paraty. Assim que acabar a feira, aliás, Stoppard vai dar uma esticadinha até São Paulo. Na segunda, tem conversa marcada no Centro Brasileiro Britânico. Rita Lee armou seu Pic Nic, terça-feira, no Coliseu dos Recreios, em Lisboa. Irreverente, disse ao público: "Ficar velha tem suas vantagens. A gente pode falar os maiores absurdos que todo mundo respeita". É Alice Braga a homenageada do Festival de Cinema de Paulínia. A atriz recebe o prêmio amanhã das mãos de Fernanda Montenegro, no novo Teatro Municipal da cidade. O designer gráfico Tom Lo Bianco ficou em sétimo lugar no ranking do Design Chat, usado como referência no assunto. Um certo integrante do Balé da Cidade, que estréia hoje no Teatro Municipal, foi visto ontem comprando 250 quilos de canela. Arroz-doce? Não, é que a coreografia do espanhol Cayetano Soto, que integra o espetáculo, usa 50 quilos da especiaria em cada uma das apresentações. Como serão cinco... Impressão digital Roberto Teixeira da Costa Grande conhecedor da América Latina, o consultor ficou emocionado com o resgate de Ingrid Betancourt. "O presidente colombiano Álvaro Uribe resistiu a todo tipo de pressão e agora colhe os frutos", observou ontem. 