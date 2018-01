Direto da fonte O que vem por aí Só na parede Cartazes são expressões importantes do design gráfico. Pensando nisso, o Instituto Tomie Ohtake tentou reunir uma síntese de cartazes brasileiros famosos. Resultado? A mostra A Cultura do Cartaz, que começa hoje, no instituto. Pingo nos is A Secretaria de Estado da Cultura inaugura, quinta, na Estação Pinacoteca, a mostra Direito à Memória e à Verdade - A Ditadura no Brasil: 1964-1985. Além disso, o espaço, onde funcionavam as celas do antigo Dops, muda de nome. Para Memorial da Resistência. Noite de heróis Dom Quixote, Madame Bovary, Dorian Gray, Diadorim... Um passeio por esses e outros heróis da literatura e a história à sua volta é o tema de Artimanhas da Ficção, livro de Thaís Rodegheri que a Terceiro Nome lança na quarta à noite, no Restaurante São Benedito. Castanholas e sapatilhas O tradicional Ballet Nacional de Espanha se apresenta no Teatro Alfa hoje e amanhã. As coreografias Aires de Villa Y Corte e La Leyenda, do diretor José Antonio, misturam balé e conceitos de flamenco. No liquidificador Será amanhã, na Galeria Vermelho, a performance Órbitas, do artista plástico Fábio Delduque. Misturar várias mídias e propor uma reflexão sobre a velocidade da informação no mundo moderno é o objetivo central do artista. Trash Moderno O Trash Pour 4 começou, como brincadeira, recriando sucessos da música pop de um jeito irreverente. O grupo festeja quatro anos, com show, quarta, no Studio SP. E segue em turnê internacional, com direito a uma apresentação no Festival de Cinema de Cannes. Jam do Rock Um encontro inusitado movimenta a noite de hoje no bar Kia Ora. A banda Rock?n?Girl, Edgard Scandurra, Supla e João Suplicy, entre outros, fazem parte do Clã Guinness no Brasil. Eles festejam na Jam Session o lançamento das cervejas irlandesas Harp e Kilkenny. The oscar goes to... Amanhã, Dia Mundial da Dança, a Cooperativa Paulista de Dança lança o prêmio Umberto da Silva. A data foi instituída pela Unesco e se comemora no dia do nascimento de Jean Georges Noverre, um dos primeiros teóricos dessa arte. A festa será no Teatro de Dança. Na frente Patrícia Melo lança hoje pela Cia. das Letras, na Livraria da Vila da Lorena, seu livro Jonas, O Copromanta. O Centro Cultural Fiesp recebe a orquestra Russian Virtuosi of Europe. Maria Magano abre hoje, na Mercearia São Roque, mostra de suas pinturas. A soprano uruguaia Rita Contino é convidada do Ciclo Grandes Vozes, amanhã, no Teatro São Pedro. Lilia Moritz Schwarcz faz amanhã, na Livraria Cultura do Conjunto Nacional, palestra e noite de autógrafos do seu livro O Sol do Brasil. A Y&R abre amanhã exposição de Carlos Gomes. O artista João Carlos Galvão inaugura amanhã sua mostra A Escultura Como Jogo de Sedução, na DAN galeria. João Bosco é o convidado da aula-show Sala do Professor Buchanan?s, amanhã, no Bourbon Street. O bar Original será palco amanhã para o lançamento do livro Original - Histórias de Um Bar Comum, do jornalista Nirlando Beirão. Festa da Cosac Naify e Editora 7 Letras, amanhã, no bar Balcão, nos Jardins. Lançam a edição de 10 anos da revista de poesia Inimigo Rumor. Groove Armada faz única apresentação, quarta-feira, no Credicard Hall. No Citibank Hall, quinta-feira, Engenheiros do Hawaii. Marina Lima faz show entre os dias 1º e 4 de maio, no Sesc Pompéia. O Teatro de Dança recebe, quinta-feira, RevolverRoad, do grupo Silenciosas. Almir Guineto, Mauro Diniz e Dorina homenageiam Jovelina Pérola Negra, quinta-feira, no Sesc Vila Mariana. A Noite dos Palhaços Mudos é o novo espetáculo da Cia. La Mínima. A peça, baseada nos quadrinhos de Laerte, estréia quinta no Espaço Parlapatões. Elisa Paraíso, Kristoff Silva e Érika Machado se apresentam, sexta, no espetáculo Minas Contemporânea, no Auditório Ibirapuera. Dirigido por Francisco Medeiros, Loucos Por Amor estréia em nova montagem, sexta-feira, no Teatro Fábrica. A Pinacoteca do Estado inaugura, sábado, a mostra As 36 Vistas do Monte Fuji. São 36 gravuras do pintor e gravador Utagawa Hiroshige. Direto da fonte Colaboração Silvia Penteado silvia.penteado@grupoestado.com.br Doris Bicudo doris.bicudo@grupoestado.com.br Gabriel Manzano Filho gabriel.manzanofilho@grupoestado.com.br Pedro Venceslau pedro.venceslau@grupoestado.com.br Produção Marília Neustein Elaine Friedenreich