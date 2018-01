Direto da fonte Missão cumprida? Teriam sido dois homens fortes do governador José Serra - os peemedebistas históricos Alberto Goldman e Aloysio Nunes Ferreira - os responsáveis por juntar na mesma mesa o prefeito Gilberto Kassab e o presidente do PMDB paulista, Orestes Quércia. Kassab nega a versão, que circula no PSDB e no DEM. Ele garantiu à coluna que a conversa foi entre ele, Quércia e o secretário Guilherme Afif - que, para viabilizar o acordo, renuncia a disputar o Senado em 2010. A estratégia por trás disso? Segundo tucanos, é forçar Geraldo Alckmin a desistir da Prefeitura e concorrer ao governo do Estado, em 2010. Aí, com apoio geral. Em suma: a mesmíssima fórmula que Fernando Henrique Cardoso sugeriu há três meses. E que cai como uma luva nos planos de Serra. Coincidência ou não, Alckmin tem reunião, hoje, com 12 vereadores tucanos que, em sua maioria, apóiam Kassab. O que se comenta é que eles abrirão o jogo, perfilando-se com o prefeito e prometendo apoio irrestrito a Alckmin... para o Palácio dos Bandeirantes. Até tu, China? Revelação feita em conferência sobre a China, no Rio, organizada pela Fundação Alexandre de Gusmão, do Itamaraty. Para resolver problema de 100 milhões de trabalhadores urbanos, as autoridades chinesas pensam usar modelos da América Latina. E uma das idéias estudadas é o programa de renda mínima... do Chile. Será que eles sequer vão olhar o projeto do Suplicy? Matemática Em conversa fechada em Washington, semana passada, o secretário do Tesouro Henry Paulson tentou amenizar a crise americana afirmando que a disputa eleitoral está contaminando a avaliação. Explicou que há, nos EUA, 55 milhões de contratos habitacionais. Só 2 milhões estão sendo executados, e 30% estão na Flórida e na Califórnia. Bom, isso alivia? Pólo de atração Elba Ramalho conseguiu bater um recorde. Ficou apenas 48 horas no Rio de Janeiro e contraiu dengue. Quem sobrou foi o casal de noivos que contava com a ilustre solista para a ave-maria de seu casamento, domingo, em Trancoso. O violinista, no entanto, foi bem e a festa, um sucesso. Roberto Perroni - que acaba de deixar o comando da Camargo Corrêa Desenvolvimento Imobiliário - tem destino acertado. Vai implantar a gigante americana JER Partners no Brasil. Magnetizado O presidente Lula será o primeiro brasileiro a receber a nova carteira de trabalho - eletrônica e magnética - criada pelo Ministério do Trabalho, a ser lançada semana que vem. Com ela, vai poder checar como anda seu PIS e 13º sem ter que ir ao banco... Rebeldes com causa Gilmar Mendes, novo presidente do STF, define como "desbordamento dos critérios" as sentenças com altas indenizações pagas a antigos adversários do regime militar. E lembra o exemplo da África do Sul: lá o governo tabelou em US$ 100 mil o limite dos valores pagos aos perseguidos durante o regime do apartheid. A atriz e cantora americana Miley Cyrus, que interpreta a coqueluche infantil Hannah Montana, está escrevendo suas memórias. Em tempo: ela tem... 15 anos. A vida como ela é Um conhecido exportador sacou de sua calculadora e fez a seguinte conta: em 2005, 2006 e 2007 os fiscais da RF ficaram parados nada menos que 492 dias. Ou seja, em três anos corridos, deixaram de trabalhar um ano inteiro e mais um terço de outro ano. Detalhe: o salário inicial de um auditor fiscal é de mais de R$ 11.000. Ou o equivalente a quase 40 salários mínimos por mês. Cultura a distância O Ministério da Cultura fica mais perto de Paris do que de Manaus, garante o secretário da Cultura do Amazonas, Robério Braga. O ministro Gilberto Gil, diz ele, foi uma única vez ao Estado. E, convidado a conversar, mandou dizer que não estava ali a trabalho... Bolsa-família? Nos bastidores do SBT comenta-se que a novela escrita por Íris Abravanel está sendo financiada diretamente por Silvio Santos e não pelo caixa da emissora. Com o título de A Revelação, ela aponta para o fim da relação de longa data entre o empresário e a Televisa. Hay que endurecer Itaipu à parte, assessores do Planalto - entre eles Marco Aurélio Garcia - acham que a vitória de Fernando Lugo, no Paraguai, foi mais uma conquista do Foro de São Paulo, federação de grupos de esquerda criada em 1990. Objetivo? tomar o poder no continente pela via democrática. Impressão Digital Paulo Coelho O que era para ser uma festa de lançamento de relógio virou encontro inusitado. O escritor brasileiro, que partiu de Paris para Genebra só para a comemoração de 140 anos da marca IWC, foi ciceroneado por Kevin Spacey e Lenny Kravitz . Não se pode dizer que a passagem de Charles Aznavour por Brasília foi das mais simpáticas. Em jantar no Le Français, praticamente ignorou o casal Paulo Octávio e Márcia Kubitschek. Detalhe: foi Sarah Kubitschek, avó da mulher do vice-governador do DF, quem apresentou Aznavour ao Brasil. Para homenagear Oscar Niemeyer no evento que começa dia 18, a Casa Cor escolheu um de seus bons discípulos, o arquiteto Ruy Ohtake. O Legacy de Rubinho Barrichello partiu ontem, para o GP da Espanha de Fórmula 1, abarrotado. Na garupa, Marcos Gomes, líder da Stock Car, e Thiago Camilo, segundo colocado no campeonato. Recém-contratado pela Koch Tavares, o tenista Thomaz Bellucci fez bonito na final do torneio de Florianópolis. Venceu o carrasco de Guga Kuerten, Franco Ferrero. E já está em 127º lugar no ranking. O Grupo Corpo estréia hoje no Bunkamura Orchard Hall, em Tóquio. Com a presença de Rinaldo Campos Soares, presidente da patrocinadora Usiminas. Zagallo, Sócrates e Maguila serão os garotos-propaganda do novo comercial da Coca-Cola, que estréia domingo e tem como mote a eleição para saber quem foi o melhor: Biro Biro ou Maradona. Os índios de Parelheiros descobriram o Brasil. Ficaram sabendo que rodoanel é uma coisa que toma dinheiro dos carros que passam - e já estão reivindicando uma parte do pedágio que for arrecadado no trecho Sul. Só falta a Funai pedir um rodoanel para Roraima.