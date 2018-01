Direto da fonte O que vem por aí Clássico O espetáculo Auto da Barca do Inferno - O Duelo estréia sábado, no Teatro Gil Vicente, com direção de Eloisa Vitz Trinca de três Sábado, como parte da programação da Virada Cultural, ocorre na passagem subterrânea entre o Viaduto do Chá e a Praça Ramos de Azevedo a apresentação de A Última Palavra É a Penúltima, do Teatro da Vertigem, Zikzira (BH) e LOT (Peru). A Virada Cultural começa sábado. Entre os destaques de música estão: No palco São João, os shows de Gal Costa no sábado e Orquestra Imperial no domingo. Atenção especial para o Palco das Meninas, na Avenida Ipiranga. Lá se apresentam, durante o final de semana, as principais revelações vocais femininas. O Pátio do Colégio abriga o circuito alternativo como o grupo Los Porongas, que se apresenta no sábado. O Teatro Municipal aposta nos espetáculos mais concorridos: Egberto Gismonti e Naná Vasconcelos no primeiro dia e Fabiana Cozza e Zimbo Trio no domingo. A Virada Cultural é organizada pela Secretaria Municipal de Cultura e todos os espetáculos são gratuitos. É só escolher e se programar . Tacones lejanos Ela é considerada a rainha do flamengo contemporâneo. Eva Yerbabuena chega para duas disputadas apresentações, terça e quarta, no Teatro Municipal. "Dançar foi uma decisão mágica", afirma a bailarina. A companhia apresenta o espetáculo da turnê mundial Santo Y Seña. Foto e ambiente A Galeria Brito Cimino abre, amanhã, a exposição Não Tem Coisa Certa, do fotógrafo Caio Reisewitz. São 18 paisagens que remetem à discussão sobre questões do meio ambiente. Nas fotografias, o que parece ser floresta, na verdade, são os arredores de São Paulo. Papo com pipoca Com pré-estréia do filme O Sonho de Cassandra, de Woody Allen, ocorre na terça-feira a segunda edição do Cadeira do Diretor Buchanan?s. O convidado especial - que vai ajudar a fazer do Espaço Unibanco uma sala de aula - é o diretor e roteirista David França Mendes. Meca das artes A Feira Internacional de Arte de São Paulo abre quinta-feira, no Pavilhão da Bienal, reunindo 68 galerias. Entre os destaques, a exibição de filmes autorais - de diretores como Fernando Meirelles e João Moreira Salles -, em parceria com a Associação Vídeo Brasil. Verde com cinza A partir de amanhã, o Itaú Cultural apresenta a mostra Cinema e Ecologia, com documentários que exploram temas relacionados ao meio ambiente e à sustentabilidade no Brasil. Na abertura, apresentação de À Margem do Concreto, de Evaldo Mocarzel. Tambor com sushi O Museu da Língua Portuguesa oferece programação especial celebrando os 100 anos da Imigração Japonesa. No sábado, espetáculo de tambores japoneses do grupo Taiko Shinkyodaiko.Um restaurante, montado no fim de semana, vai oferecer festival de sushis. Na frente O programa Roda Viva, da TV Cultura, leva ao ar hoje a entrevista com o maestro Júlio Medaglia, última sob a mediação do jornalista Carlos Eduardo Lins da Silva. Em junho, ele será substituído por Lilian Witte Fibe. O Centro Cultural Banco do Brasil abre hoje a exposição Lençol Freático, da artista Sonia Guggisberg. O Memorial da América Latina, em parceria com o Centro de Estudos Fernando Pessoa, realiza a partir de amanhã o colóquio 400 anos de Padre Antônio Vieira. Urbanidade é a palavra da cantora Julia Car, que se apresenta amanhã, na choperia do Sesc Pompéia. Silvana Helena Occhialini lança o livro Feng Shui - O Poder de Atrair Prosperidade, amanhã, na Livraria da Vila da Alameda Lorena. O violeiro Ivan Villela apresenta seu repertório clássico de viola caipira, amanhã, no Sesc da Avenida Paulista. O cantor e compositor francês Benjamin Biolay está chegando ao Brasil. Na quarta-feira, ele sobe ao palco do Sesc Vila Mariana. O ator Fúlvio Stefanini fará a leitura de Até Que o Sexo Nos Separe, de Walcyr Carrasco, quarta-feira, no programa Dramaturgias do CCBB. O Instituto Cervantes apresenta quinta-feira a violonista espanhola Anabel Montesinos, na série Guitarrísimo. A cantora Gigi Trujillo participa do projeto Cedo e Sentado, quinta-feira, no Studio SP. Já no domingo, em sua matinê, a casa apresenta a revelação Mallu Magalhães. Angela Ro Ro estréia, quinta-feira, a temporada do espetáculo Mulheres, Eternas Mulheres, no Teatro Fecap. Emmerson Nogueira chega ao Citibank Hall, sexta-feira, para mostrar músicas do seu primeiro DVD. Chegou a vez do compositor Guinga. Ele vai participar da série Jazz +, sexta e sábado, no Auditório Ibirapuera. Os Parlapatões vão estrear um novo espetáculo, Vaca de Nariz Sutil, sexta, no Espaço Parlapatões. Contardo Calligaris lança, pela Companhia das Letras, seu livro O Conto do Amor. Sábado, na Livraria Cultura do Conjunto Nacional. Seleção de imagens fotográficas de Mauricio Simonetti compõe a exposição Paisagens, que vai abrir no sábado, na Caixa Cultural. O MAC-USP Ibirapuera inaugura, sábado, a exposição Poéticas da Natureza. Com curadoria de Katia Canton. Vera Chadad organizou a feira de arte e antiguidades Daslu Arte São Paulo. Que poderá ser vista neste sábado, no pergolado da Villa Daslu. Os Doutores da Alegria vão levar as experiências vivenciadas nos hospitais para o palco do Teatro Eva Herz, domingo, na Livraria Cultura. O Via Funchal recebe, sexta-feira, a banda argentina The Beats para uma única apresentação. O maestro João Carlos Martins rege, sábado, a Orquestra Bachiana Jovem, abrindo a temporada musical do Teatro Ciee. 