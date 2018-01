Direto da fonte O Que VEm Por Aí Clássico Reloaded O espetáculo O Bem Amado chega a São Paulo, sexta-feira, no Teatro Cultura Artística. O personagem Odorico Paraguaçu, imortalizado na TV por Paulo Gracindo, ganha agora a graça de Marco Nanini. Completa o elenco a Cia. dos Atores. A nova montagem da peça de Dias Gomes é definida pelo diretor Enrique Diaz como "farsa sócio-político-patológica". Clarice em still Ela não tinha só intimidade apenas com as palavras. Prova disso é a Fotobiografia de Clarice Lispector, que Nadia Batella Gotif lança amanhã, na Livraria Cultura do Conjunto Nacional. Home, living, home Rick Castro inaugura a exposição Very Rick-Passe Lá, quinta-feira, na Galeria Casa Triângulo. Na mostra, o artista apresenta uma série de esculturas batizadas de "living". Para produzir essas peças usou tapetes, espelhos, pedras e luz. First time Marina de la Riva sobe pela primeira vez ao palco do Tom Jazz. As apresentações ocorrem sexta e sábado. No repertório: um bem-bolado de samba, bolero e música latina. Era uma vez... Sabe quem deu o primeiro beijo da TV brasileira? Vida Alves, em 1951, na novela Sua Vida me Pertence, da Tupi. E de quem foi a idéia? De Walter Foster. Essa e outras passagens estão em TV Tupi - Uma Linda História de Amor, que Vida Alves lança hoje, na Casa das Rosas. Iídiche Mama O Centro da Cultura Judaica abre amanhã a exposição Beauty Hunter, do israelense David Gerstein. Além da mostra, apresenta a instalação multimídia Iídiche Holográfico, de Otávio Donasci, em que imagens de pessoas falando e cantando em iídiche interagem com o público. Arigatô Em comemoração ao Centenário da Imigração Japonesa no Brasil, a Pinacoteca do Estado abre a exposição O Florescer das Cores. A mostra apresenta artes tradicionais japonesas relativas ao período Edo (1603-1867). São 160 peças de acervos de mais de 15 museus japoneses. Entre os objetos, destaque para os diferentes tipos de quimonos e adornos femininos. Código da Vinci 2 O Museu da Casa Brasileira inaugura duas mostras. Na terça,em parceria com o Instituto Italiano de Comércio Exterior, abre Os Segredos dos Códigos de Leonardo da Vinci, com imagens em 3D de obras do gênio florentino. Na quarta, Patrimônio e Paisagem, com fotos do arquiteto Victor Hugo Mori. Na frente O grupo acrobático Fratelli e a Banda Sincrônica fazem espetáculo circense hoje, no Memorial da América Latina. Hugo Segawa e Luís Antonio Magnani lançam amanhã o livro O Complexo Gasômetro: A Energia de São Paulo, na Livraria Cultura do Villa-Lobos. A Galeria Nara Roesler inaugura, amanhã, duas exposições. Da artista britânica de origem indiana Sutapa Biswas. E de Ana Linnemann, com trabalhos inéditos da série Os Invisíveis. O MAC-USP Ibirapuera abre amanhã a exposição Natureza, Olhar de Artista, com curadoria de Katia Canton. A Casa do Saber inicia na quarta-feira o ciclo Vida Vício Virtude, com curadoria do filósofo Adauto Novaes. A Galeria Polinésia abre, quarta-feira, a exposição do designer gráfico Kleber Matheus. A Banda Black Rio homenageia Tim Maia no palco do HSBC Brasil, quarta-feira. No dia seguinte, Jay Vaquer e a banda Luxúria tocam no Projeto Tom Acústico. A francesa Denise René - pioneira na arte cinética - faz mostra coletiva no Gabinete Raquel Arnaud. Vernissage marcada para quinta-feira. O croata Zlatko Kopljar exibe fotografias e o artista Kboco, pinturas, a partir de quinta feira na Galeria Marilia Razuk. A Galeria Millan abre na quinta mostra do escultor mineiro Amilcar de Castro. A exposição reúne cerca de 30 esculturas das décadas de 80 e 90. Clássico dos românticos franceses e não-franceses: Charles Aznavour aterrissa no Via Funchal para apresentações na quinta e na sexta-feira. Wanessa Camargo estréia a turnê Total, quinta-feira, no Citibank Hall. No mesmo palco, sábado, Leo Maia lança Cidadão do Bem. A cantora francesa Lisa Li-Lund faz única apresentação do álbum 12.000 Waves, quinta-feira, no Sesc Vila Mariana. A banda heavy metal Helloween volta ao Brasil. Estréia no Credicard Hall, domingo. Marcelo Bratke & Camerata Vale Música estão no espetáculo Alma Brasileira, no fim de semana, no Auditório Ibirapuera. Pelo centenário da imigração japonesa, a Caixa Cultural abre, no sábado, duas mostras: O Japão de Pierre Verger - Anos 30 e O Japão de Descamps e Desprez - Anos 90. Além das exposições, apresenta o espetáculo Haru no Umi (Mar de Primavera). Direto da fonte Colaboração Silvia Penteado silvia.penteado@grupoestado.com.br Doris Bicudo doris.bicudo@grupoestado.com.br Gabriel Manzano Filho gabriel.manzanofilho@grupoestado.com.br Pedro Venceslau pedro.venceslau@grupoestado.com.br Produção Marília Neustein Elaine Friedenreich