Direto da fonte Nota dez em irregularidades Fica no Pará, e chama-se Oeiras, a cidade campeã nacional de irregularidades, captadas por uma blitz do Controladoria-Geral da União. Os fiscais analisaram 31 processos e descobriram indícios de fraude em todos eles. Em um dos casos, uma fábrica de móveis ganhou licitação para construir um posto de saúde. Um grupo do UBS no Brasil, capitaneado por André Esteves, estuda investimento minoritário em banco do Rio Grande do Sul: o Matone. Made in Minas Na linha estou-anfitrião, Aécio Neves recebeu, no Palácio das Mangabeiras, o embaixador americano Clifford Sobel. Pauta? Dinheiro para projetos de infra-estrutura rumo à montagem de um data-center do governo mineiro. Brasil central O presidente Lula mudou a decoração do seu gabinete. Livrou-se de um imenso mapa-múndi que ocupava toda a parede atrás de sua mesa - e que o incomodava desde o começo do primeiro mandato, por dar mais destaque ao Hemisfério Norte. Pudera, tinha sido presente do Departamento de Estado americano. Substituiu-o por um mapa feito pela Embrapa, com o Sul em primeiro plano. O BC vai aumentar os juros na próxima reunião do Copom. Só não se sabe se o aumento vai ser de 0,25 ou 0,50 ponto porcentual. Estado terminal Foi para a UTI a CPI das ONGs. A reunião da terça-feira, solenemente ignorada pela mídia, terminou com derrota da oposição. Para evitar morte súbita, a saída encontrada pelo presidente Raimundo Colombo foi segurar os pedidos de quebra de sigilo, recolher os cacos e esperar que os holofotes saiam da CPI dos Cartões. Boa vizinhança Fernando Gabeira encontrou-se, afinal, com José Serra anteontem. Saiu animado com algumas idéias adotadas em São Paulo. Uma delas: a entrega da administração de hospitais às Oscips. Outra, o atendimento médico das AMAs. "E a terceira é a do bilhete único, que seria um grande avanço no Rio", arremata o candidato do PV. Arrastão Pesos pesados do mercado financeiro brasileiro - entre eles representantes do Tesouro, CVM, Bovespa, CBLC, BM&F e Anbid - programam desembarque em massa, dia 21, em Dubai. Objetivo: atrair investidores dos países árabes para projetos no País. Tamanho do bolso Nessa briga pela contenção do crédito, que cresce a passos largos, o economista Sergio Vale, da MB Associados, traz raciocínio pertinente: "Crédito, no Brasil, não é elástico a juros, mas ao número de prestações pagas." Ao se dar conta de que o Banco Central aumentou juros - possibilidade clara -, o comércio simplesmente vai.... dar uma aumentada nos prazos de pagamento. Eta, etanol Ao constatar as diversas comparações sobre petróleo, ontem, na coluna, Jairo Balbo, da ecológica Usina São Francisco, puxa a brasa para sua sardinha: Enquanto um barril de petróleo assusta a US$ 105, um barril de álcool anidro (aditivo da gasolina) sai da usina por US$ 74,50 e o de hidratado (que abastece os carros flex e a álcool), a US$ 67,60. Buraquinho Vladimir Putin e George Bush se encontram domingo na cidade de Sochi, no Mar Negro. Entre outras, consta que Putin vai tentar fazer Bush embarcar em seu sonho duplamente "caro". A construção de um túnel de mais de 100 quilômetros, no Estreito de Behring, ligando Rússia e EUA. Custo? 41 bilhões. NA FRENTE Hilton Marques, roteirista dos programas de Jô Soares desde 1976, lança pela Ediouro seu primeiro romance, A Senhora das Savanas. Agora é oficial. Alexandre Herchcovitch está fora do Grupo I?M. Depois de retomar a administração de suas marcas, o estilista deixa também o cargo de diretor de criação da Zoomp - carro-chefe da holding. A tumultuada parceria não chegou a durar seis meses. Os anos 60 estão de volta. Na Casa Fasano. Rosangela Lyra faz amanhã festa à fantasia com renda para três instituições. Chieko Aoki recebe hoje 60 empresários brasileiros e japoneses, além de representantes dos governos estadual e municipal, para homenagear a missão Brasil-Japão. Ivald Granato autografa hoje, na Livraria Cultura, seu novo livro Ivald Granato - Art Performance. Eclética, Louise Wilson, diretora do Saint Martins - uma das melhores escolas de moda do mundo -, chega ao Brasil para participar do Fashion Marketing, de Gloria Kalil. O Hospital Santa Paula promove sábado campanha pelo Dia Mundial da Saúde. George Schahin e equipe vão caminhar até o Parque do Ibirapuera, onde darão dicas de saúde. Belíssima idéia, no Rio, para comemorar os 200 anos de nascimento do General Osório. Vão transferir sua estátua para... a Praça General Osório. Ipressão Digital Conde Anton Faber-Castell Membro da oitava geração da família que inventou o lápis em escala industrial, em 1761, o conde alemão, ao final de uma rápida passagem por São Paulo, volta hoje para casa. A que veio? Reafirmar a importância do País como prioridade na estratégia de vendas do grupo. O motivo? Pasmem: o Brasil responde por 40% das suas vendas globais.