Direto da fonte Caatinga em Sampa Depois de visitar o Nordeste - esteve há pouco em Pernambuco e no Ceará -, o governador José Serra decidiu trazer o Nordeste a São Paulo. Atento, por certo, às queixas contra o "excesso de poder" dos tucanos paulistas - e, quem sabe, de olho no bom trânsito de Aécio Neves naquela região -, Serra recebeu anteontem o colega Teotônio Villela, de Alagoas, e vários deputados nordestinos, para abrir no Palácio Bandeirantes a mostra A Arte Que Banha o Nordeste. Num discurso breve, elogiou os artistas da região e avisou, curioso: "Essas obras juntas valem R$ 4 milhões. Pelo menos esse foi o valor do seguro, como está escrito neste papel." A exposição, que vai até 4 de maio, tem nomes como Ariano Suassuna, João Câmara, Vicente do Rêgo Monteiro, Francisco Brennand e Aldemir Martins. Entre figuras como Aldo Rebelo e Almino Afonso, o deputado-forrozeiro Frank Aguiar era dos mais comunicativos. "O que estou fazendo no Congresso? Descobri que aquilo tem de tudo, de bom e de mau, e vive separado do País. Então me dedico a fazer uma ponte entre os dois lados. A distância entre eles é muito grande." Pai rebelde O economista Joel Martins Cardozo vai dar dor de cabeça ao filho, o deputado José Eduardo Martins Cardozo - o namorado da musa dos outros Manuela d?Ávila. Está engajado na refundação do PSB "autêntico" em São Paulo, com direito a candidato próprio. O que pode atrapalhar as conversas com Marta Suplicy. Relatividade Para quem acha que o preço do barril do petróleo, em torno de US$ 105, é assustador: 4 Um barril de Coca Cola custa US$ 126,45; 4 de Perrier, US$ 300,61; 4 de cerveja Budweiser, US$ 447.25; 4 de Jack Daniels Old , US$ 4.237,63; 4 de óleo de oliva Bertoli, US$ 2.370,71; 4 de Tabasco, US$ 6.155,52; 4 de Chanel Nº 5, US$ 1.666.560. A vida é bela José Dirceu e Luiz Carlos Barreto foram vistos há dias no aeroporto de Paraty, aguardando um avião - que, segundo se apurou, seria o de Carlos Filgueiras, do hotel Emiliano. Dirceu, descontraído, estava pra lá de bronzeado. Merecido Com dengue ou sem, a Companhia Caminho Aéreo Pão de Açúcar faz forte campanha para eleger o Pão de Açúcar uma das Sete Maravilhas da Natureza. A definição sai no fim do ano. A votação? Já começou. Pode se transformar em uma casa de espetáculos a boate que André Almada abriria em São Paulo. Só falta checar a acústica do galpão para que o dono da The Week dê start ao projeto. A idéia é que o espaço abrigue musicais. Batata quente O secretário Guillermo Moreno, o todo-poderoso xerife dos preços de Cristina Kirchner, está à beira de um ataque de nervos. Com os produtores agrícolas nas ruas, os preços de alguns produtos dispararam. O da batata subiu, só em março, 250%. Meia-modernidade Empresário brasileiro, viajando de Londres para Dubai pela Emirates semana passada, se surpreendeu. Pode passar a viagem inteira on-line com amigos via skype. Rodeado de burkas e turbantes, é verdade. Ducha fria Raul Doria, da Cine, levou o termo chuveirada às últimas conseqüências. No domingo, foi parar no hospital depois que um chuveiro caiu... em sua cabeça. O acidente impediu que fosse à estréia paulista de Coração Vagabundo que, aliás, só saiu do papel com a ajuda de Doria, de Paula Lavigne e de Andréia Pinheiro. Na apresentação carioca, amanhã, Doria, ao lado de Fernando Andrade, recebe Caetano Veloso. Paula Lavigne já avisou que não irá. NA FRENTE Baixa de peso na Casa Cor deste ano. Depois de participar desde a primeira edição, Sig Bergamin decidiu não fazer parte do evento. Lourenço Mutarelli - autor do romance O Cheiro do Ralo - vai atacar de ator. Onde? Na adaptação de outro livro seu, O Natimorto. Ao lado da atriz Simone Spoladore, será dirigido por Paulinho Machline Coube ao Grupo ABC, de Nizan Guanaes, a criação da campanha que comemora os 100 anos da Associação Brasileira de Imprensa. No filme, o ator Matheus Nachtergaele fala sobre ideais de democracia, justiça social e liberdade de expressão. Marcos Quintela, da Y&R, recebe hoje Márcia Hirota, da Fundação SOS Mata Atlântica, para o primeiro encontro Educar para Sustentar Y&R. Foco: o impacto da sustentabilidade na comunicação das marcas. O D&D promove hoje um encontro especial com os arquitetos e decoradores brasileiros que vão ao Salone Internazionale Del Móbile 2008, em Milão. Luiz Felipe Scolari chega de Portugal para dar hoje uma palestra no Hotel Transamérica. Escalado pela Officer, empresa de software. Seria essa mais uma especialidade do técnico? Depois do acarajé, da Bahia, e da viola de cocho, de Mato Grosso, vem aí o queijinho de Minas. Na reunião de maio, o Conselho do Iphan vai avaliar o pedido de "tombamento" do modo de fazer da iguaria mineira. Impressão digital Fernando Meirelles O diretor trabalha duro para estrear Blindness no Festival de Cannes, em maio. "Uns 400 filmes disputam as vagas, mas, como os organizadores querem privilegiar produções que unem vários países, acho que temos chance", disse ele. O filme tem capital japonês, canadense e brasileiro. Em processo de mixagem num laboratório paulista, ele estréia aqui em 12 de setembro.