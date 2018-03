Direto da fonte Biotônico Fontoura Corre pelo mercado de planos de saúde que estaria na fase dos finalmentes a compra da Golden Cross pela Amil. As duas empresas negam que a operação esteja ocorrendo. No entanto, pelo que se apurou, a transação já estaria adiantada e a compradora preparando a auditoria interna. O valor envolvido chegaria a R$ 1 bilhão. O carrinho de compras da Amil começou a ser abastecido em maio de 2007, com a compra da Blue Life. Em agosto, foi a vez da Clinihauer, de Curitiba. E, em dezembro, foi mais uma vez engordado com a aquisição da Life System. Hoje, a Amil já é a líder do mercado com quase 2 milhões de associados e 12 mil funcionários. Atenção. Ainda este mês, o etanol vai passar o consumo... de gasolina. Inútil paisagem George Clooney está inovando na política. Acaba de avisar que apóia Barack Obama, mas que, como celebridade, não pode trabalhar por ele porque poderia ser contraproducente... O dia da caça Uma cidadã paulistana levou um susto, dias atrás. Ligou para a Assembléia Legislativa perguntando o que um carro da Alesp fazia no aeroporto de Congonhas, no domingo à noite, pegando "pessoas bronzeadas". Recebeu em seguida um telefonema do próprio presidente da casa, deputado Vaz de Lima: o carro estava, sim, em missão oficial, recebendo o presidente da Assembléia do Ceará, que vinha para uma agenda de trabalho. Moral da história: o que é bom a gente não esconde... Cara nova A revista Interesse Nacional, do embaixador Rubens Barbosa, será lançada dia 16, durante o seminário "Globalização e o Interesse Nacional". No Instituto Norberto Bobbio, em São Paulo. Segura, coração Não foi um enfarte, mas uma "síncope de vaso vagal" que tirou de combate, por alguns dias, o presidente municipal e pacificador do PSDB, José Henrique Reis Lobo. De sua casa, onde está de repouso, ele contou à coluna que o "curto-circuito" foi causado pelo estresse diante do interminável cabo-de-guerra entre "kassabistas" e "alckmistas". Os médicos recomendaram que ele se afastasse deste estado permanente de tensão. "Mas não tenho como seguir essa ordem", lamenta Reis Lobo. Sobre o interesse de Aécio Neves no conflito paulistano, o tucano dispara: "Ele demonstra muita preocupação com o que acontece aqui, mas devia resolver primeiro o problema no seu Estado." Dança do poste Quais seriam as 10 melhores e as 10 piores músicas para fazer "pole dance"? Esse é um dos temas abordados em Candy Girl, o novo livro de Diablo Cody - ex-stripper e roteirista do aclamado Juno. Os direitos para o Brasil são da Nova Fronteira. Arranha-céu Não é só o Brasil que vive o boom da construção civil. Nos Emirados Árabes, os preços da tonelada de cimento e do aço quase dobraram este ano. Essa constatação fez com que o governo local zerasse as tarifas de importação dos dois produtos. Como se adiantasse... Com uma festa ontem, a espanhola Atache Scientific Cosmetics anunciou que está trazendo seus produtos para o Brasil. A idéia da empresa, inclusive, é construir uma fábrica no País dentro de cinco anos. Catraca Não é só o Congresso que fica paralisado com o excesso de medidas provisórias. No momento, há 17 delas sendo contestadas pela oposição no STF - onde a agenda fica também sobrecarregada. Faltava essas MPs trancarem também a pauta do Supremo - adiando, assim, julgamentos indesejáveis... NA FRENTE Cinderelas em alerta! Vinte e sete candidatas ao posto de Miss Brasil estão em pleno ensaio para garantir um bom lugar no pódio, dia 4, no Memorial da América Latina. Vale lembrar que, depois desta data, a atual dona da faixa, Natalia Guimarães está livre para... o que ela quiser. Até casar. Mesmo com o cachê em alta, a cafetina Andréia Schwartz ainda não caiu nas graças dos internautas. Seu nome não aparece nas comunidades dos sites de relacionamento. Heródoto Barbeiro entrevistou Evo Morales e o ex-presidente Carlos Mesa, seu antecessor e principal líder da oposição. O Jornal da Cultura mostra a conversa na segunda-feira. O artista português João Pedro Vale acaba de ter um de seus trabalhos incorporado ao acervo da Tate Modern. O que isto tem a ver com o Brasil? A obra foi inteiramente produzida por aqui. Em maio, a Galeria Leme traz uma exposição do artista para São Paulo. No Mistura Fina, no Rio, Milton Nascimento participa hoje do lançamento do novo CD de sua apadrinhada, Marina Machado, musa da "neobossa nova". A Alitalia promove evento, hoje, para comemorar vôo direto São Paulo-Roma. Pequeno detalhe: enviado dia 20, o convite pede confirmação até 11 de março. Com essa eficiência dá para entender por que a companhia está sendo vendida... Impressão Digital Thomas Schmall O presidente da VW fez as contas. Pioneira na tecnologia do bicombustível, a montadora pôs nas ruas, nos últimos cinco anos, 1,5 milhão de carros que rodam com gasolina e álcool. Isso dá 30% da frota nacional desse tipo de veículos. E mais. Nesse período, recebeu quase 100 grupos de pesquisadores e membros de governos de países de todo o mundo. "Esta é uma revolução que o resto do planeta admira", diz Schmall.