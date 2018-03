Direto da fonte Matemática do petróleo Pelo que se apurou, José Sergio Gabrielli, da Petrobrás, já tem as informações em mãos e teria avisado o Palácio do Planalto. A estatal precisa importar este mês nada menos que US$ 3 bilhões em petróleo, para repor seus estoques estratégicos. Como tem previsões de exportar US$ 1 bilhão de derivados, isso pode significar um rombo de pelo menos US$ 1 bilhão na balança comercial do País. Em outras palavras, o superávit comercial do Brasil de março deve despencar. Bedel Depois de reclamar de números mentirosos passados por ministros, o presidente Lula, em reunião com auxiliares esta semana, avisou que não quer desculpas no andamento das obras do PAC. Para tanto, prometeu usar os satélites da Embrapa e do INPE para acompanhar semanalmente o avanço das obras. É ela? Hélio Costa teve uma idéia. Vai sugerir ao DEM uma aliança com o PMDB para enfrentar Márcio Lacerda, o candidato de Aécio Neves e Fernando Pimentel. O nome que Costa leva no bolso é o da deputada comunista Jô Moraes, que aparece bem colocada nas pesquisas de opinião. A turma do ministro promete: só volta atrás se Pimentel trocar Lacerda por Luiz Dulci. O governo do Ceará voltou a se preocupar com o destino da Siderúrgica de Pecen. Motivo: quem vai pagar a conta para que a italiana Danielle deixe o projeto? Lembrando vovô Neta de André Franco Montoro, Montora é... Mariana Montoro Jens, da Coordenadoria Estadual da Juventude, convocou cerca de 1.500 jovens para discutir políticas públicas voltadas para a juventude, no fim de semana que vem. Vão eleger 200 representantes de São Paulo para a Conferência Nacional da Juventude que acontece em Brasília, em abril. Palco do evento? O Parque da Juventude, que ocupa o espaço onde existia o Complexo do Carandiru. É verdade Cansado do PMDB, Jarbas Vasconcellos resolveu pensar, arrumou as malas e foi para Lisboa. Onde, há mais de 10 anos, seu restaurante preferido para almoçar e conversar é o Pinóquio. Ali, sentado, não sentirá falta dos ares do Congresso. Assombração Nem em Nova Jerusalém José Serra conseguiu deixar de lembrar de Aécio Neves. Convidado por Tasso Jereissati, assistiu à encenação da Paixão de Cristo com Natália Guimarães - namorada do governador mineiro - no papel de Maria Madalena. Sinal dos tempos. Abriu em Riad, na Arábia Saudita, um hotel, com spa, só para mulheres. Sobretudo estrangeiras. Nome? "Luthan", que significa "escapada". Europe trotter O ministro Gilberto Gil fica fora do ministério - e do estúdio, onde está gravando seu novo CD, Banda Larga - por quase um mês. Com licença de 30 dias, autorizada pelo presidente Lula, ele vai se dedicar - full time - à turnê européia do seu CD Gil Luminoso. Ponta dos pés Acreditem. Ruth Rachou, do histórico Ballet IV Centenário, está fazendo 80 anos, na ativa. Para comemorar, ganha a partir do dia 4 um espetáculo de dança criado por Célia Gouvea, José Possi Neto e Mara Borba. Bem como exposição e livro, escrito por Izaías Almada e Bernadette Figueiredo. Tudo na Galeria Olido. Amanhã, no Centro da Cultura Judaica, "A canção romântica - Korngold e o Dichterliebe de Schumann" com o pianista Yuri Pingo e o barítono Michel de Souza. Unha e cutícula O que a arte brasileira tem em comum com a japonesa? A resposta será mostrada na exposição Laços do Olhar, marcada para maio, no Instituto Tomie Ohtake. Com curadoria de Paulo Herkenhoff. RESPONSABILIDADE SOCIAL Os 90 idosos que vivem hoje na Casa dos Velhinhos Ondina Lobo entram na era da informática. A Wyeth Indústria Farmacêutica doou não só os computadores como contratou uma escola especializada para dar aulas. A banda Capital Inicial vai animar o Abraço Parque Show, hoje, no Playcenter. O lucro vai para o Graacc, a Confederação Brasileira de Desportistas Cegos e o Projeto Amigos das Crianças. O Colégio Engenheiro Juarez Wanderley, mantido pelo Instituto Embraer, no Vale do Paraíba, teve motivos para comemorar esta semana: 91% de seus alunos foram aprovados no vestibular. Cerca de 40 crianças do Projeto Sol terão uma Páscoa cultural. Vão assistir ao espetáculo infantil João e Maria, no Teatro Alfa. E receberão chocolates doados pelos funcionários da Alcoa. O que é a violência doméstica e como está inserida em nossa sociedade? Essa a pergunta-chave do 4º Seminário Protegendo as Mulheres da Violência Doméstica, a ser realizado em abril pela Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República. A Rio Tinto vai investir R$ 9 milhões em projetos sociais que devem beneficiar mais de 15 mil pessoas das comunidades de Corumbá e Ladário. O cenógrafo Beto von Poser se prepara para o Viva a Mata 2008. Uma mostra de projetos em defesa da Mata Atlântica, que acontece em maio, no Parque Ibirapuera, organizado pela Fundação SOS Mata Atlântica. Quem quiser participar da Sessão Cultura Inglesa deve levar um quilo de alimento não perecível, que será doado para a Casa de Apoio e Associação da Criança de Risco, de Diadema. Hoje é o Dia Internacional da Água. E o ano de 2008, foi escolhido pela ONU como ano internacional do saneamento. Impressão digital Marie Rucki Diretora do renomado Studio Berçot, em Paris, aterrissa no Brasil para uma série de palestras e workshops, na Escola São Paulo. Referência no mundo da moda, madame Rucki influenciou a carreira de respeitados estilistas brasileiros, como Glória Coelho e Reinaldo Lourenço. Nos encontros que acontecem semana que vem, irá discutir o que acontece hoje nesse mundo. E, principalmente, onde estão as oportunidades para os jovens profissionais da área. Direto da Fonte Colaboração Silvia Penteado silvia.penteado@grupoestado.com.br Doris Bicudo doris.bicudo@grupoestado.com.br Gabriel Manzano Filho gabriel.manzanofilho@grupoestado.com.br Pedro Venceslau pedro.venceslau@grupoestado.com.br Produção Marília Neustein Elaine Friedenreich