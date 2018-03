Direto da fonte Conselho de Defesa na AL? O presidente Lula pretende criar um Conselho de Defesa da América Latina. Pediu, esta semana, a Nelson Jobim e Celso Amorim, que estudem os caminhos formais para propor a idéia, sem muita demora, aos países vizinhos. Não seria somente uma maneira de Lula ter de volta o espaço que estava perdendo na diplomacia do continente. É mais que isto. Para o Planalto, um organismo desse tipo pode tornar mais eficaz a solução de crises como a que envolveu Colômbia, Equador e Venezuela. Caso já existisse um conselho deste tipo, a recente briga ficaria limitada a países mais próximos do episódio. Diferentemente do que ocorreu no encontro da OEA em São Domingos. Café de cadeira No começo do primeiro mandato de Lula, o primeiro visitante oficial foi Hugo Chávez, que atrasou uma hora para chegar. Desde então, o Planalto não acertou mais sua agenda. Ontem, Condoleezza Rice ficou 12 longos minutos esperando para ser recebida pelo presidente. Depois de cinco anos, Henrique Meirelles tira meias-férias a partir de sábado. Meias, porque ficará on-line com o Banco Central. Consta que fará um safári. Para que, com tanta cobra por aqui? Namoro firme Rendeu a reunião do PT com Orestes Quércia, essa semana, em São Paulo. Petistas ouvidos pela coluna garantem que o namoro está quase virando noivado. O cargo de vice na chapa de Marta em São Paulo faz parte da negociação. Ajuda extra Pelo jeito, ao decretar medidas para tentar diminuir a desvalorização do dólar, o governo vai levar de lambuja uma ajudinha dos investidores estrangeiros em bolsa. Do início do ano até dia 7 de março, já haviam saído da Bovespa quase R$ 5 bilhões. E só nos sete primeiros dias deste mês, foram mais de R$ 1 bilhão. Menino maluquinho O cafezinho da Câmara foi o QG do tour-de-force que aprovou o orçamento da TV Brasil. O corpo a corpo na sessão reuniu o cineasta Barretão, a presidente Tereza Cruvinel, a diretora Helena Chagas. E o cartunista Ziraldo, que por pouco não fica de fora. Sem gravata, ele foi barrado pela segurança. Foi salvo por um fã que fez questão de dar a sua de presente. De filho para pai O empresário Max Feffer, quem diria, também foi compositor. Presidente da Suzano e ex-secretário da Cultura de São Paulo, será lembrado dia 2 no Teatro Cultura Artística. Idealizado por seus filhos, o programa - interpretado pelo pianista Caio Pagano e pelo Ensemble Orchestral - traz uma peça composta por ele. Quem já ouviu, gostou. Teatro do absurdo O Ministério Público do Trabalho deve achar que mulheres e negros ainda são parte do grupo de "fracos e oprimidos". Quis impedir que o Banco Real contratasse brancos, homens e jovens na região do DF E Tocantins. Felizmente, o juiz trabalhista Alexandre Nery da Silveira rejeitou o estapafúrdio pedido. Alegou que "estatística não é ciência exata para afirmação de fato". Lei torta A briga no condomínio da família de Celso Pitta trouxe à tona o fato de que sua ex-mulher Nicéa não paga a mensalidade há 8 anos. E prova, mais uma vez, como a Lei de Condomínio é malfeita. Nem eles nem ninguém que não paga essa conta em dia pode ser colocado para fora do prédio. E assim, os outros moradores são obrigados a dividir a parte do inadimplente. NA FRENTE Mariana Ximenes se encharcou na saída da apresentação para convidados do Grupo Corpo, quarta-feira, no Auditório Ibirapuera. Motivo de tanta pressa? Fugir dos fotógrafos. Não adiantou... O arquiteto Arthur Casas venceu o Red Dot Design Award 2008. Único brasileiro entre os premiados na Alemanha, suas peças foram inspiradas em uma cobra: a jararaca. Lula prometeu e agora agendou: vai conceder entrevista exclusiva para Maria Lígia, da TV Gazeta, quarta-feira. Duro vai ser controlar a ciumeira... Noite sertaneja... em Londres. A dupla Edson e Hudson fez show, ontem, no The Coronet Theatre. Na platéia, maioria absoluta de brasileiros, nostálgicos da pátria. Nostalgia também na passagem de Lula, hoje, por Araraquara: o presidente acompanha Antonio Cândido na inauguração da escola municipal Gilda Rocha, mulher do intelectual. O grupo gaúcho Zaffari começa a distribuir os convites de inauguração do Bourbon Shopping Pompéia. Dia 25. Correção: esta coluna pisou feio trocando palavras quinta-feira, dizendo que o IOF voltaria para os investidores estrangeiros em... bolsa. Quis dizer em renda fixa. Entre os políticos que disputam a Prefeitura paulistana, há vários que pregam a introdução de um sistema de pedágio na cidade de São Paulo para melhorar o trânsito. Dá-se um "Prêmio Sincericídio" a quem tiver coragem de defender a idéia em campanha. Impressão digital Aécio Neves O governador planeja, para 2010, um evento político daqueles de tirar o fôlego: os 100 anos de vovô Tancredo Neves. A sugestão, aceita pelo governador, partiu do ex-deputado José Yunes. A idéia é reunir em Minas todos os participantes disponíveis do Colégio Eleitoral que derrotou Paulo Maluf e elegeu Tancredo presidente, em 1984. Direto Da Fonte Colaboração Silvia Penteado silvia.penteado@grupoestado.com.br Doris Bicudo doris.bicudo@grupoestado.com.br Gabriel Manzano Filho gabriel.manzanofilho@grupoestado.com.br Pedro Venceslau pedro.venceslau@grupoestado.com.br Produção Marília Neustein Elaine Friedenreich