Direto da Fonte Requião quer pagar mais O presidente Lula, o Itamaraty, os empresários e toda a área elétrica do Brasil torcem abertamente, nas eleições presidenciais do Paraguai, em abril, pelo candidato Lino Oviedo. Motivo? Ele já prometeu não mexer com os acordos de Itaipu. Já o governador Roberto Requião deve estar torcendo por um apagão - nas turbinas ou nas contas da Eletrobrás. Ele apóia o rival de Oviedo, o ex-padre Fernando Lugo, e até liberou seu secretário de Comunicação, Airton Picetti, para ser seu marqueteiro. O grande projeto de Lugo, que lidera as pesquisas, é rediscutir Itaipu e cobrar muito mais pela energia repassada ao Brasil. Ontem o governador Aécio Neves recebeu Fernando Gabeira, Aloizio Mercadante e Tasso Jereissati. Na segunda-feira havia jantado, em São Paulo, com Michel Temer. Na semana que vem, irão a Belo Horizonte ACM Neto e Ciro Gomes. E hoje, será que vai repetir o jantar que teve sexta-feira passada, com Fernando Henrique Cardoso e José Serra, sem que ninguém soubesse? Adivinhe quem veio para almoçar Manuel Felix Cintra Neto recebeu para almoço, esta semana, uma visita peso-pesado. Ninguém menos que Omar Bin Sulaiman, presidente do Dubai International Financial Centre, que está no Brasil buscando alternativas de investimento. Somente um dos "fundinhos" da instituição opera algo como... US$ 80 bilhões. Foi recebido na BM&F, com um tapete vermelho. Literalmente. Bienvenidos A crise aérea não assustou os turistas estrangeiros. Segundo a Embratur, em 2007 o País recebeu 5,025 milhões de visitantes - foram 5,018 milhões em 2006. Mas eles gastaram 14% mais: US$ 4,9 bilhões. E a ocupação de hotéis em São Paulo foi 12% maior, diz a SPTuris. Sem freio Com a barulheira de Hugo Chávez no episódio Equador-Colômbia, um amigo do presidente Lula lembrou-se de uma antiga conversa entre os dois presidentes. Lula explicava ao colega que, sendo um líder importante, ele deveria evitar excessos e rompantes. Resposta de Chávez: "Tienes toda razón, amigo Lula." E, inconformado, batendo as mãos na mesa: "Pero yo no lo consiiigo!!" Ferramenta Estudo dos economistas do BC José Valentim Vicente e Benjamin Miranda Tabak identificou o melhor modelo de previsão da curva de juros para a renda fixa brasileira. Os resultados do trabalho saem no International Journal of Forecasting. Malabarismo Na percepção do Planalto, a ação brasileira, na briga entre Colômbia, Equador e Venezuela, não deve cair na cilada "bushiana ou chavista". Traduzindo. Não pode "comprar" nem a idéia de ação preventiva dos EUA, nem seguir Chávez e isolar a Colômbia. Sem paletó Ferrucio Ferragamo chega segunda-feira. Missão: conhecer in loco as catarinenses Formaplas, de cozinhas, e Cecrisa, de revestimentos. Estranho? Nem tanto. O grupo foi convidado pelo governo de lá para criar um instituto de design. Irrefutável A Irlanda conseguiu reduzir em 90% o uso de sacolas plásticas no país após criar uma taxa - algo como R$ 1 - por sacola utilizada. Para José Goldemberg, "infelizmente, fazer pesar no bolso é a única forma de conscientizar as pessoas". NA FRENTE Raquel Arnaud comemora: Waltercio Caldas - representado por sua galeria - foi convidado para participar da exposição Face to Face, organizada pela Daros Collections, em Zurique. João Oliveira Rendeiro aproveitou a reunião, quarta-feira, em Ribeirão Preto, do Conselho de Administração do Banco Privado Português - que preside - para uma atualização sobre o agronegócio brasileiro. Quem vai falar é o ex-ministro Roberto Rodrigues. Começa a circular hoje, em São Paulo, a Entre Ellas, única publicação brasileira voltada para o público gay feminino. Noventa imagens, captadas em 23 anos pelo fotógrafo Pablo di Giulio, estarão a partir de amanhã na Pinacoteca. Na mostra Retratos de Um Auto-Retrato. Uma performance, que simulava a chegada da família real ao Brasil, foi a surpresa para os 160 convidados do jantar black-tie pilotado por Lili Marinho, esta semana. Mas os flamingos cor-de-rosa da anfitriã, como sempre, foram a cereja do bolo. A popularidade do mensalão vai por água abaixo. Fernanda Karina Sommagio, a secretária que denunciou Marcos Valério, tentou, em 2006, uma cadeira de deputada federal. Este ano, vai tentar ser... vereadora em Belo Horizonte. Impressão digital Dono do Baú A história do Grupo Silvio Santos, assinada por Jorge Tarquini, ficou pronta no finzinho do ano passado. E foi distribuída tão discretamente para alguns seletos funcionários, na festa de fim de ano, que o próprio autor só conseguiu um exemplar na semana passada. Trata-se, na verdade, da segunda versão sobre a história do grupo. A primeira, feita por Albino Castro, acabou vetada pelo apresentador quando o assunto vazou para a imprensa. Direto da Fonte Colaboração Silvia Penteado silvia.penteado@grupoestado.com.br Doris Bicudo doris.bicudo@grupoestado.com.br Gabriel Manzano Filho gabriel.manzanofilho@grupoestado.com.br Produção Marília Neustein marilia.neustein@grupoestado.com.br Elaine Friedenreich elaine.fried@grupoestado.com.br