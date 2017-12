Direto da fonte Ela por ela Mariana Aydar participa amanhã do projeto Terça por elas, no Bourbon Street. Depois das colegas Marina de La Riva e Ana Cañas, é a vez de a cantora embalar a noite de terça-feira cheia de graça, com o repertório do seu novo CD, Kavita. Arigatô No ano do centenário da Imigração Japonesa, a Band exibe Haru e Natsu - As cartas que não chegaram - uma produção da NHK, emissora de TV do Japão. Gravada nos dois países, a série conta a história de duas irmãs separadas na infância por uma fatalidade. Explora também as dificuldades que os primeiros imigrantes japoneses enfrentaram ao desembarcar em terras brasileiras. A minissérie, em oito capítulos, estréia hoje à noite. Foco na inflação Em semana repleta de índices internos e externos, o destaque vai para os números nacionais. A atenção do mercado estará voltada para a pesquisa Focus, que sai hoje, e para o IPCA 15, que sai amanhã. Motivo? "Conferir se se confirma ou não a expectativa de que a inflação está mesmo em fase mais comportada", destaca a economista Ana Carla Abrão Costa, da Consultoria Tendências. Outro dado importante são os números do crédito de janeiro. O foco, aqui, é saber se houve impacto do aumento do IOF - para compensar a perda da CMPF - sobre o spread bancário. Feel like a woman A mulher brasileira é o tema principal da exposição Umas Brasileiras, que a artista plástica e cenógrafa Laura Stankus apresenta no Istituto Europeo di Design, a partir de hoje. Três em um O Instituto Tomie Ohtake vai inaugurar - simultaneamente -, na sexta-feira, três grandes mostras individuais. Uma expondo trabalhos de Cristiano Mascaro, outra de Anna Letycia e a terceira de Dudi Maia Rosa. Cedo e sentado O Studio SP recebe amanhã o cantor Romulo Fróes. O repertório traz composições novas, todas pinçadas do seu terceiro disco, No Chão, Sem o Chão. Que está programado para ser lançado no segundo semestre. O jogo dos cartões O debate no Congresso, por causa dos cartões corporativos, vai esquentar durante a semana, mas pode virar um jogo de xadrez. O governo quer barrar as ações de PSDB, DEM e PPS, mas sabe que precisa deles para aprovar o Orçamento e a reforma tributária. Na frente Maria Adelaide Amaral e Ruth Rocha são as convidadas de hoje do programa Letra Livre, na TV Cultura. A Orquestra Sinfônica de Roma toca hoje no Teatro Alpha. A promoção é em comemoração aos 15 anos do Banco Cruzeiro do Sul. Desenhos e fotos de Mariana Leme podem ser vistas a partir de hoje na mostra Paisagens urbanas, paisagens humanas, no Ritz Itaim. O show A Bossa é Nova Instrumental, liderado pelo trio de Chico Batera, traz Renato Braz e Simone Guimarães como convidados para uma homenagem aos 50 anos da bossa nova, amanhã no Sesc Vila Mariana. Publicado pela editora Girafa, tem lançamento amanhã, na Livraria Cultura do Conjunto Nacional, o livro Brasil since 1980, de Francisco Luna e Herbert Klein. Cida Moreira e o Grupo Regional de Choro encerram amanhã, no Centro Cultural Banco do Brasil, o projeto Modinhas e Chorinhos. A Galeria Vermelho abre amanhã a exposição Mônica Nador e Brodagem, em parceria com o Jamac. FHC e Marcílio Marques Moreira coordenaram, com textos de Bolívar Lamounier, Joaquim Falcão, José Murilo de Carvalho e Roberto DaMatta, o livro Cultura das Transgressões no Brasil - Lições da História. O lançamento da publicação - do Etco e do iFHC - está marcado para quarta-feira, no MAM. O Masp abre nesta quarta-feira a exposição Estratégias para entrar e sair da modernidade, montada com obras do acervo do Banco Itaú. O cantor e compositor Zé Renato recebe na quinta-feira cantora Leila Pinheiro, em noitada no Tom Jazz. O Instituto Moreira Salles de São Paulo, inaugura, na sexta-feira, a mostra Interiores, com uma seleção de trabalhos do fotógrafo francês Patrick Bogner. No Clube Hebraica, sexta-feira, bate-papo com a ministra Ruhama Avraham Balila sobre a importância dos jovens no processo de paz. Companhias de dez países participam sábado, no Memorial da América Latina, do 1º Festival Ibero-Americano de Teatro de São Paulo. O espetáculo Tchu Tchu Tchu estréia, recheado de acrobacias aéreas, sábado, na Caixa Cultural. Mart''''nália está de volta com seu show no Tom Jazz, depois de uma temporada de sucesso pela Europa. Direto da fonte Colaboração Silvia Penteado silvia.penteado@grupoestado.com.br Doris Bicudo doris.bicudo@grupoestado.com.br Gabriel Manzano Filho gabriel.manzanofilho@grupoestado.com.br Produção Marília Neustein marilia.neustein@grupoestado.com.br Elaine Friedenreich elaine.fried@grupoestado.com.br