Direto da fonte Chama, chama, vai... Políticos tucanos de Brasília torcem para que o PT convoque, como prometido, a chef Roberta Studbrack, que comandava a cozinha do Alvorada no governo Fernando Henrique, para depor na CPI dos Cartões. Os governistas falam em comparar os gastos da família Lula com os da família FHC, que seriam astronômicos e incluiriam banquetes mensais. "Vão passar um atestado de austeridade do governo FHC", garante um deles. A chefe de cozinha era funcionária contratada, ganhava R$ 5,3 mil por mês e pilotava a cozinha praticamente todos os dias... Boi na rede Os pecuaristas vão ficar de cabelo em pé com a proposta de obrigar fazendas e empresas, ligadas ao agronegócio e à exploração de recursos naturais, a publicarem balanços e dados na internet. A idéia é do Instituto para Defesa da Vida, que entrega a documentação segunda-feira, em Brasília, para representantes da Secretaria Geral da Presidência da República e também aos da União Européia. No topo Marcio Cypriano recebeu ontem a boa notícia. Segundo o Top 500 Financial Brands, o Bradesco é a marca de banco mais valiosa da América Latina. Cotação? US$ 4,1 bilhões. Descontração do fotógrafo italiano Mario Testino, ao ser indagado pelo maître do Fasano al Mare, no Rio, se gostava de frutos do mar. "Do mar, só surfistas..." Bumerangue A idéia custou caro a Guido Mantega, mas não morreu. Na contramão da reforma tributária, que deixou de lado a idéia da CPMF, um grupo de petistas, comandado por Henrique Fontana, continua insistindo em nova contribuição sobre movimentação financeira, agora de 0,2%. Teimosos, não? Pediu, levou Antes de se encontrar com Cristina Kirchner, Lula correu para cumprir o prometido a Néstor em 2007. Saiu no Diário Oficial a lei que isenta de IPI os carros argentinos vendidos para taxistas e deficientes físicos brasileiros. Ruim para as montadoras brasileiras? Nem tanto. Todas produzem carros também na Argentina... O embaixador da Itália, Michele Valensise, não está entre os que acham que, por estar liderando as pesquisas, Berlusconi vai vencer as eleições daqui a 50 dias. A conferir. You-Lula O grande sucesso do momento, em Brasília, é uma paródia que circula no YouTube, mostrando um Hitler descontrolado, já no fim da guerra, passando uma descompostura nos generais. As imagens são do filme A Queda, mas as legendas sugerem que é o presidente Lula dando uma bronca nos ministros por causa dos cartões corporativos. Tem cena de ameaça de chamar José Dirceu de volta e outra em que se considera como melhor saída convocar logo "uma CPI fajuta"... Lendo apostas Roberto Feith acaba com a expectativa. O selo Alfaguara, da Objetiva, vai começar a publicar novos autores brasileiros. Na lista, Ricardo Lísias, autor de Duas Praças. Esta, o pessoal da Anac vai gostar de saber. Inacreditável overbooking de 80 passageiros criou, domingo, um caos total no aeroporto. Qual? O de Miami, em vôo da American Airlines para São Paulo. Bochecha Nova missão para Os Caçadores de Mitos: derrubar reinado brasileiro da dupla escova de dentes-fio dental. Ambos protagonizam pela primeira vez um comercial de TV que criou um experimento para provar a eficácia do enxágüe bucal. No caso, o Listerine. Repórter especial O ex-presidente de Portugal Mário Soares faz escola. FHC já esteve na TV Bandeirantes e agora consulta outra emissora aberta para montar um programa de televisão cujo objetivo é entrevistar chefes de Estado pelo mundo. A equipe e a produtora já estão escolhidas. Kramer x Kramer Novo lance na guerra das cervejas. A Brahma vai lançar na praça novo jingle para Zeca Pagodinho. Um sambinha criado por Nizan Guanaes - da África -, na recepção da AmBev, enquanto aguardava uma reunião. Do outro lado, a Fischer América entra em campo para anunciar que o "Baixinho" e as garotas da Kaiser agora estão também nas tampinhas da cerveja. Impressão digital Caroline Ribeiro Aprovada a participação da modelo como apresentadora da MTV. Na terça-feira, a emissora anuncia o novo programa, que será comandado pela top, com foco no relacionamento. Provavelmente, nos moldes do extinto Beija Sapo, apresentado por Daniella Cicarelli. Responsabilidade social A IBM Brasil e o Centro Promocional Tia Ileide inauguram hoje um laboratório de informática em Campinas. Três projetos sociais da empresa beneficiarão mais de 700 crianças e adolescentes atendidos pelo CPTI e suas famílias. Em parceria com a Associação Desportiva para Deficientes, a Aliança do Brasil patrocina um programa de capacitação profissional. Objetivo? Formar 90 profissionais, em 12 meses, em módulos de inclusão digital e geração de renda. Fechado. Sai do forno o programa Adote uma Escola - esforço da ArcelorMittal Vega e do governo de Santa Catarina -, que contará com investimentos de R$ 100 mil/ano. Para quê? Para pagar reformas das instituições de ensino da cidade de São Francisco do Sul. Câncer de mama? O Instituto Avon vai doar R$ 6 milhões, dos R$ 22 milhões necessários para concluir o Instituto de Prevenção ao Câncer Ivete Sangalo. Pertencente ao Hospital do Câncer de Barretos. Foram para o cofrinho do Instituto WCF Brasil - Childhood, a ONG criada pela rainha Silvia, da Suécia, as moedas que os clientes do Shopping Pátio Higienópolis jogaram na fonte decorativa instalada no piso Veiga Filho, no período de Natal. Este é o segundo ano em que o shopping reverte o valor arrecadado para uma instituição.