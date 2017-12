Direto da fonte Chuva, suor e política Embora o governador Sérgio Cabral seja mangueirense de coração, domingo, na Sapucaí, ele vibrou mesmo foi com o desfile da Salgueiro. Afinal, na bateria da escola, tocando repique, estava seu filho Marco Antônio. A seu lado, em plena sintonia, José Serra, que - surpresa - não parecia incomodado com a chuva que caía sobre o Rio de Janeiro. Animado, governador? "Sempre. Não sou o que pareço..." No camarote, o presidente do BC Henrique Meirelles e o presidente do BNDES, Luciano Coutinho, engataram um papo que parecia estar bem longe de samba e de carnaval. Qual o assunto? "A gente conversa toda hora", despistou Coutinho. Os filhos do presidente Lula, Sandro e Lulinha, não saíram da avenida. Os dois estavam muito bem instalados numa espécie de "puxadinho" do camarote do governador Sérgio Cabral. Marcio Cypriano, presidente do Bradesco, sambou. Não, ele não saiu do cargo. E sim que desfilou na ala de diretores da Portela. Todo animado, Romário chegou ao camarote oficial do governador e chutou de primeira: "Esse é o futuro prefeito do Rio de Janeiro", disse ao ver o deputado Eduardo Paes, tentando agradar ao anfitrião Sérgio Cabral. Depois, na conversa com o José Serra, o "baixinho" prendeu a bola: "E aí, veio?" Prata da casa Entre os gringos que circularam pelo camarote da Brahma, domingo, na Sapucaí, a atriz Lucy Liu - uma das Panteras - foi a que menos se divertiu. Cercada de seguranças, mal chegou à ala VIP, onde ensaiou alguns passinhos. Já os "veteranos" Quincy Jones e Monica Bellucci, mais soltos, pularam à vontade. Recuerdos A modelo canadense Daria Werbowy vai embora do Brasil conhecendo melhor Tato Malzoni. O clima entre a canadense e o ex de Daniella Cicarelli começou quando foram apresentados no Hotel Fasano e se estendeu até o camarote da Nova Schin... Direção defensiva Luiza Brunet, musa do Camarote da Brahma 2008, chegou cedo e incorporou a ação de consumo responsável, que vem sendo patrocinado por fábricas e pelo governo. "Roubou" a faixa que era usada por uma passista com a mensagem Se beber, não dirija. Agora vai? A SP Turis está comemorando. Mais de 70 mil pessoas passaram pelo Anhembi, em duas noites, a audiência na TV foi recorde e muito empresário mandou dizer que vai investir na festa no ano que vem. Será? Em compensação, o estilo "carnaval voador" dominou a zona sul da cidade. Silêncio nas ruas e muito helicóptero no ar.