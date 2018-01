Direto da fonte Bicadas tucanas Posto em estado de alta fervura desde a entrevista de Fernando Henrique ao Estado, no domingo, o PSDB paulista não baixará tão cedo sua temperatura interna. O recado de FHC - favorável à fórmula Kassab-Alckmin-Serra para prefeito-governador-presidente - foi entendido, por muitos tucanos, como autorização para dizerem também o que pensam e querem. A reação de Geraldo Alckmin, insistindo na candidatura, foi só o começo. Já tem tucano argumentando: em 2005, quando José Serra pensou em se candidatar à Presidência, os defensores de Alckmin diziam que sua alta votação em pesquisas "era só recall". E agora, quando Alckmin diz que está liderando as pesquisas, ele cobra: "Não é só recall?" Um outro pergunta: como Alckmin vai fazer campanha? Falando mal da gestão de Gilberto Kassab e da de José Serra? O acordo de ontem entre Serra e o comando nacional do PSDB não deve acalmar as coisas. Os dois lados deixaram a definição da candidatura tucana para abril - mês em que Marta Suplicy terá de sair do Ministério, se for candidata. Mas a disputa entre defensores de Alckmin e Kassab independe do PT. Ela é, na verdade, um lance da campanha de 2010. Tipo importação O editor Tyler Brûlé - fundador da revista de estilo Wallpaper - está em São Paulo, para pesquisa de campo. A cidade faz parte de um dos melhores mercados de assinatura de seu novo projeto: a Monocle. A edição segue os moldes da Wallpaper, mas com foco em negócios. O eleitorado brasileiro virou a marca dos 127 milhões. Nas eleições de outubro, poderão votar 6 de cada 10 cidadãos. Reis da rede Paris Hilton pode ter prestígio em Harvard, que a escolheu como personalidade do ano. Mas, na internet, ela perde para Britney Spears. Pesquisa do portal Lycos.com diz que a cantora foi a celebridade mais procurada pelos internautas em 2007. No geral, porém, Britney está em quinto lugar. A lista dos mais acessados continua liderada pela pornografia, seguida do pôquer e dos sites MySpace e YouTube. Super top A FGV Projetos ainda não fechou o GVA 2007 - análise das 50 empresas não financeiras com maior liquidez no IBX-100 -, mas a diferença entre o primeiro e o segundo colocado é tão flagrante que já dá para adiantar. A CSN é a líder absoluta em retorno a acionistas de 2007: 146%. Quase duas vezes o porcentual alcançado pela segunda colocada. Alemanha-Brasil A ISPO Sportsponsoring-Kongress, maior feira de sports business do mundo, que abre dia 25 em Munique, ganha versão brasileira em setembro. Maurício Fernandez, da Associação Brasileira da Indústria do Esporte, vai lá para fechar o negócio. Fica comigo Palavras de Daniella Cicarelli na estréia do Festival de Verão, em Salvador, sobre sua mudança de emissora. "Já beijei na boca da Band, mas ela ainda não me pediu em namoro." Hora do shopping O ministro da Defesa, Nelson Jobim, embarca terça-feira para a Europa. Visitará fornecedores de equipamentos militares na França e na Rússia. Pode até passar por outras praças, uma vez que a agenda ainda está sendo montada. Vale lembrar: a França pretende fornecer ao Brasil seu submarino convencional Scórpene, o caça de quinta geração Rafale, e abrir tecnologia avançada. Os russos passam perto. Mas não tão perto. Vicente Mello, do grupo I?M, não perdeu um desfile das marcas que acaba de comprar. Sempre ladeado pelos novos pupilos. Samba no pé O quase aposentado Valentino, que chega ao Rio no fim do mês, vem a todo vapor para o carnaval. Antes mesmo de desembarcar, já pediu dez convites para o baile do Copacabana Palace. Tacada perfeita A revista Golf Digest''''s fez os cálculos e concluiu que, até 2010, Tiger Woods, considerado um dos mais completos golfistas de todos os tempos, deve ultrapassar a marca de US$ 1 bilhão ganhos em sua carreira. Até hoje, ele já embolsou US$ 769 milhões. Só no ano passado foram US$ 122,7 milhões. Eu voltei Felipe González não precisa mais ter inveja de Tony Blair. O ex-primeiro-ministro espanhol acaba de ser convocado pelo Conselho Europeu para presidir um "grupo de reflexão" sobre o futuro da União Européia, que está saltando de 12 para 27 países. Com a estrela em alta, ele vai preparar um informe sobre desafios do continente no período 2020-2030. Impressão digital Roberto Rodrigues O ex-ministro gostou, mas é cauteloso no entusiasmo com o saldo recorde do agronegócio em 2007, em torno de R$ 50 bilhões. "O cenário vai continuar bom mais algum tempo, com a explosão da demanda e a alta dos preços de milho, soja, trigo, arroz", diz ele. Mas o mercado tende a se corrigir e os preços normalizarem. "E é preciso correr atrás dos problemas". Quais? "O País tem graves carências de logística e mão-de-obra especializada. Segundo, há muitos produtores endividados, principalmente nas áreas longe da costa. E se deve levar em conta que não haverá avanços no debate da OMC." Na frente Um discurso sem novidades de Ben Bernanke, mais o balanço ruim do Banco Merrill Lynch, somados a novos indicadores econômicos apontando enfraquecimento da atividade nos EUA. Não havia nenhuma chance de recuperação para as bolsas, ontem. A Fundação Luso-Brasileira abre hoje, em Lisboa, um fórum sobre o setor imobiliário. Entre os palestrantes do lado brasileiro, o ex-BC Gustavo Franco, o empresário Álvaro Coelho da Fonseca e Caio Carvalho, da SPTur. O cantor George Michael acaba de fechar com a editora Harper Collins um contrato multimilionário para escrever sua autobiografia. O ex-Citi Alcides Amaral pede para complementar seu comentário publicado ontem na coluna. Diz que, apesar das críticas, mantém sua confiança no Citibank. 