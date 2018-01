Direto da fonte O Maranhão é aqui A confusão em torno de Fernando Sarney - único filho de José Sarney que não milita na política - publicada pelo Estado ontem, fez com que um conhecido maranhense lembrasse do poder da família no Estado do Maranhão: Para nascer, a Maternidade Marly Sarney. Para morar, escolha a vila Sarney. Ou então a Sarney Filho ou a Kiola Sarney; Para estudar, as escolas Sarney Neto, Roseana Sarney, Fernando Sarney, Marly Sarney ou José Sarney. Para pesquisar, vá até a Biblioteca José Sarney; Para se informar, leia O Estado do Maranhão, veja a TV Mirante ou ouça a Mirante AM ou FM, todos da família; Para saber sobre as contas públicas, vá ao Tribunal de Contas Roseana Sarney. Não gostou de nada disso e quer reclamar? Vá ao Fórum José Sarney... Bebê a bordo Os próximos dois meses serão de trabalho pesado para a modelo Alessandra Anbrósio. A top, que acaba de confirmar suas gravidez, terá que dar expediente em tempo integral para a Victoria?s Secret. Vão adiantar até as fotos da campanha de Natal. Nascida em 1992, em Uberlândia, a Cia. de Dança Balé de Rua volta à França, onde é habituée desde que fez sucesso, em 2002, no Festival de Dança de Lyon. Estréia na terça-feira um espetáculo, desta vez no teatro Le Trianon, em Paris. Suado A previsão para Brasília é de tempo quente em fevereiro. Esperam pelos congressistas o Orçamento de 2008, a lei sobre TV Pública e o aumento da CSLL. Na Câmara, a CCJ vai discutir uma proposta que proíbe reeleições no Executivo e outra que impede servidores públicos de repassar parte do salário a partidos. INTERNACIONAL A atriz Camilla Belle usou vestido de Carlos Miele na festa de gala do Art of Elysium, em Los Angeles. Por onde passou, arrasou. Não é para menos. NACIONAL Elza Soares interpreta as canções do filme Chega de Saudade, de Laís Bodanzky. No dia 28, lança CD com show no clube Piratininga. Dor de cabeça O Cade deve criar arestas, em sua análise, para a operação Telefonica/Telecom Italia lá fora, por causa das conseqüências do negócio dentro do País. Na avaliação feita pela Anatel, a operação passou sem maiores traumas. Dança das cadeiras Marcos Caramuru deixa a Embaixada da Malásia para ser cônsul em Xangai. João Mendonça de Lima Neto, por sua vez, troca Xangai pela Embaixada do Brasil no Vietnã. No bolso O consultor Reinaldo Domingos descobriu um estímulo melhor para que as pessoas parem de fumar - e sem aquelas fotos apelativas impressas nos maços. Pelas suas contas, se alguém que fuma um maço por dia parar de fumar e investir o valor desse maço (R$ 2,75) diário (com uma taxa de 1% ao mês), ao final de vinte anos terá R$ 81.613,57. E, em trinta anos, acumulará R$ 288.334,54. Tela em papel Atenção apaixonados por televisão. Será lançado neste fim de semana o livro Entre tramas, rendas e fuxicos - o figurino na teledramaturgia da TV Globo. Pela própria. Roupas, adereços, cabelos e maquiagens resgatam 166 novelas e 70 produções da emissora, sob o olhar de 18 figurinistas. Way out Alerta de Thimoty Gennan, especialista europeu em energia: o Brasil queima a cada 24 horas, nas plataformas marítimas de petróleo, todo o gás de que precisa para a indústria, as usinas e a frota de carros. Por que não captá-lo, então, para isso? Porque é caro - mas, acima de tudo, porque os governos FHC e Lula confiaram inteiramente nos acordos com a Bolívia. Impressão Digital Alcides Amaral Para o ex-presidente do Citibank no Brasil, o presidente Lula tem toda razão - infelizmente - quando diz que o Citibank, que dava tanto palpite na economia, não mostrou competência no momento em que sua própria capacidade foi posta à prova. "Nós, que construímos nossa vida no Citi, também não entendemos como os sêniors de NY não perceberam o acúmulo da bolha imobiliária. Tínhamos - e creio que o banco ainda tem - tantas inúmeras regras, controles e limites de concentração de crédito que o tamanho do prejuízo assusta. É a filosofia do bônus que prevalece hoje no mercado financeiro, especialmente entre os americanos." Na frente Comentário de um investidor do setor elétrico, sobre a fala de Lula negando peremptoriamente que haverá racionamento: "Nunca antes neste País tivemos um presidente que falasse com Deus, oops, com São Pedro." Diferentemente da maior parte das marcas, Reinaldo Lourenço vai usar apenas new faces no desfile de amanhã, marcado para a FAAP. A Oficina de Agosto participa pela quinta vez da feira Maison et Object, que acontece em Paris, a partir do dia 25. Costumam circular por lá compradores de todo o mundo. Um banquinho e um violão. Adriana Calcanhoto vai fazer trilha sonora ao vivo, hoje, durante o desfile da grife Maria Bonita, na Bienal. Pela primeira vez, em duas décadas, o Museu da Casa Brasileira estará expondo mais de 250 peças de seu acervo de uma só vez. A mostra A Casa Brasileira do MCB vai ocupar a partir de 12 de fevereiro todo o piso térreo do solar. No último minuto do segundo tempo, luzes apagadas e modelos entrando na passarela do desfile de Tufi Duek, da Forum, Adriane Galisteu chegou. De galocha. Ontem, pelos mercados financeiros nacionais e internacionais, amigos e inimigos se uniram, em uníssono: para rezar para o Fed.