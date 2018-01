Direto da fonte O que vem por aí No sangue Compositora, percussionista e intérprete, Anelis Assumpção tem o ritmo no sangue. Também pudera, é filha de Itamar Assumpção. Além de integrar o grupo DonaZica e contribuir para trilhas sonoras, Anelis encontrou um tempinho para encantar a platéia do Studio SP amanhã. Cabalístico Prêt-à-Porter completa 9 anos. Sábado, para comemorar o aniversário do projeto coordenado por Antunes Filho, estréia a última edição do espetáculo, junto com uma exposição de fotos organizada pelo Centro de PesquisaTeatral. No Sesc Consolação. Vôo solo Sónós é o nome do show da loira de voz aveludada Paula Toller, que chega sábado ao Citibank Music Hall. Recheado de participações internacionais, seu novo CD está sendo definido como feminino e romântico. Anos à frente Abre sábado, na Pinacoteca do Estado, a exposição Tarsila Viajante. Com patrocínio do Banco Credit Suisse e apoio da BrasilPrev, Tenares-Confab, Orbital e Demarest Almeida, a mostra consegue o feito de reunir as obras mais importantes da artista. Exemplos: o Abaporu, hoje no Malba de Buenos Aires, Negra, do MAC-USP, e Antropofagia, da Coleção Nemirovsky. Luzes, ministro Na quarta-feira o presidente Lula convida Edison Lobão para ser ministro das Minas e Energia - um "cargo do PMDB", partido ao qual ele se filiou há três meses. Lobão já chega se desculpando: "Se houver apagão, a responsabilidade é das gestões anteriores". EUA vão gerar tensão E a semana começa nervosa no mercado financeiro internacional, com previsão de muita volatilidade. Lotada pela divulgação de dados importantes que podem sinalizar para onde exatamente está indo a economia americana - se é que isto é possível -, a semana deslancha amanhã olhando para os índices de preço ao produtor e vendas de varejo. Na quarta-feira, sai o índice de preços ao consumidor e da produção industrial, além do Livro Bege. Quinta-feira, a construção de casas novas e pedidos de auxílio-desemprego. E na sexta, a consciência do consumidor e dados de indicadores antecedentes. Na frente Street Art - do Graffiti à Pintura é a exposição que começa quinta-feira no MAC Ibirapuera. São 60 obras inéditas de 10 artistas brasileiros e 10 italianos, com curadoria conjunta do brasileiro Fábio Magalhães, que escolheu a ala brazuca da exposição, e Vittorio Sgarbi, atual secretário de Cultura de Milão, que escolheu os italianos. O Sesc Pompéia traz, a partir de sexta-feira, um dos musicais mais elogiados pela crítica e público em 2006, Besouro Cordão-de-Ouro. Primeiro texto para teatro de Paulo César Pinheiro, poeta da MPB, o espetáculo homenageia Manuel Henrique Pereira, o Besouro Cordão-de-Ouro ou Besouro-Mangangá, maior capoeirista de todos os tempos da Bahia. Começa hoje a programação de férias de cursos e workshops da Escola São Paulo. Diferencial: participação de professores como o cineasta Ugo Giorgetti, a diretora de arte Vera Hamburger e o crítico de gastronomia Josimar Melo. Katrin Sigurdardóttir abre nesta quarta-feira, na Galeria Leme, exposição individual. Na mostra Coulisse, a artista islandesa, conhecida por suas instalações provocativas, investiga, como ela mesmo define, a relação entre escalas extremas. Quinta-feira é dia de show internacional no Via Funchal. Em sua quarta passagem pelo Brasil, o compositor e guitarrista Eagle-Eye Cherry vai agitar a platéia com seu show Live And Kicking. A coleção de 340 selos de Jayme Kuperman poderá ser vista a partir de sábado na Galeria de Arte da Hebraica. Na exposição Filatelia de Israel. A galeria Gravura Brasileira inaugura amanhã a mostra Ilustrada, que traz para o espaço da galeria o universo da ilustração e das artes gráficas. A curadoria é responsabilidade de Eduardo Besen. Em clima de carnaval, o Shopping D abre nesta quinta-feira uma exposição de fantasias e adereços das escolas de samba de São Paulo, que estarão desfilando no Anhembi este ano. A proposta é incentivar as pessoas a participarem da festa no Sambódromo. E o Festival de Verão começa a correr solto a partir de quarta-feira em Salvador. Atrações do palco principal? Ivete Sangalo, Seu Jorge, Gilberto Gil, Banda Eva, Eagle-Eye, Beth Carvalho, Daniela Mercury. No Espaço dos Satyros, a partir de quinta-feira, Do Claustro, de Ruy Jobim Neto. Direto da fonte Colaboração Silvia Penteado silvia.penteado@grupoestado.com.br Doris Bicudo doris.bicudo@grupoestado.com.br Gabriel Manzano Filho gabriel.manzanofilho@grupoestado.com.br Produção Marília Neustein marilia.neustein@grupoestado.com.br Elaine Friedenreich elaine.fried@grupoestado.com.br