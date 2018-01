Direto da fonte União no Masp? Júlio Neves, diretor do Masp, em conversas na noite de quinta-feira, durante o concorrido duplo vernissage que marcou a reabertura do museu, dava como certa a ajuda do Ministério da Cultura. O diretor do Departamento de Museus do Iphan, José do Nascimento Júnior, segundo ele, manifestou disposição de ajudar o museu, até financeiramente. Como essa ajuda está condicionada, segundo Nascimento, à participação do Ministério na gestão do Masp, pode-se deduzir que a diretoria do museu está disposta a aceitar a exigência. Aliás, segundo o Iphan, o governo já dá esse apoio financeiro. Em 2007, liberou R$ 8,1 milhões para serem captados via Lei Rouanet. O Masp, no entanto, só conseguiu R$ 3 milhões. Na festa, por conta dos últimos acontecimentos, em lugar de arte, a segurança dominou as conversas. Neves garantia a todos que o sistema de controle interno foi recauchutado. Rotulou o roubo dos quadros de "fatalidade" e revelou estar esperando os equipamentos "de ponta", doados pela LG, para reforçar o esquema. Desencontros A Petrobrás ligou para corrigir informação publicada ontem nesta coluna dando conta de que a térmica a óleo Jaguari, no Nordeste, está gerando menos energia porque a estatal não está entregando óleo suficiente. Deveria, no entanto, é corrigir o documento oficial do site do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS, o mesmo que mede as chuvas, os reservatórios etc., no Brasil) que dá o movimento de despacho das usinas térmicas todos os dias e é enviado aos agentes. Anteontem e ontem, o documento dizia o mesmo: que Jaguari gerou energia abaixo do programado devido à menor possibilidade de combustível. Exemplo: deveria ter gerado 101 MWh médios na quinta-feira. Gerou só 50. Global trotter Vai ter holandês no samba no carnaval. O super DJ Tiesto - que tocou para 400 mil pessoas nas areias de Ipanema em 2007- fará uma maratona de folego pelas praias brasileiras. Dia 1º? Salvador. Dia 2? Guarujá. Dia 3, tenta dormir. Dia 4, voa para Camboriú. Dia 5, toca em Floripa e na quarta-feira de Cinzas estará em Porto Seguro. Haja preparo físico. Das trevas Cálculos do ONS indicam que quem consumiu energia fora dos contratos, a chamada energia do sistema livre, deveria pagar R$ 637 por MWh. Muito acima do limite máximo estabelecido pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, de R$ 570 por MWh. Mal-entendido? O senador Sérgio Guerra jura que não há divergência entre ele e o governador José Serra a respeito da ação que o PSDB levou ao Supremo. "Conversei com ele por duas vezes, na quinta-feira, sobre outros assuntos. Não há crise nenhuma", disse à coluna o presidente dos tucanos. New-yuppie Tony Blair não poderá mais se dedicar 100% à sua autobiografia. O JP Morgan contratou o ex-primeiro-ministro para assumir cargo de consultor part-time no banco. Tipo importação O competente francês Philippe de Montebello, de 71 anos e 30 de casa, deixa no fim do ano a direção do Metropolitan Museum de Nova York. Podia vir ajudar aqui. É ELA: Uma das "angels" da Victoria?s Secret faz aparição única na SPFW. Izabel Goulart - da agência Mega - sobe na passarela da Forum, além de estrelar campanha da marca de Tufi Duek. Com status de celebridade nos EUA, Izabel pensa em se tornar atriz. Primeiro passo? Uma participação na série Two and a Half Men, exibida pelo Warner Channel. Impressão digital Luiz Fernando Figueiredo A grande malandragem hoje em dia é ser honesto. O ex-BC, hoje acionista principal da Mauá Investimentos, inova. Mandou esta semana, para seus clientes, uma explicação absolutamente transparente e direta sobre os erros que fizeram com que a performance dos fundos Mauá - recordistas de lucro nos últimos anos - ficasse abaixo das expectativas em 2007. E fez isto sem culpar outros que não eles mesmos. A coragem de Figueiredo certamente vai lhe render clientes fiéis. Na frente A TV Bandeirantes embarca no centenário da imigração japonesa. Começa a exibir, dia 18 de fevereiro, Haru e Natsu, superprodução da emissora japonesa NHK. Gravada no Japão e em uma fazenda de café em Campinas. O bem-sucedido monólogo de Mônica Martelli Os Homens São de Marte... E é pra lá Que Eu Vou vai virar filme. Quando? Depois que ela voltar da temporada de dois meses com a peça em Lisboa. A atriz-escritora também está escalada para a próxima novela das sete, na Globo. O destino dos sapatos que estarão no desfile de Rita Wainer, hoje, no Fashion Rio, é a China. Os modelos fazem parte da coleção do inverno 2008 da Arezzo - recém-comprada pelo grupo Tarpon-, que em breve irá inaugurar seis lojas por lá. Zeca Auriemo, da JHS-F, e João Dória, do Lide, recebem, dia 19, os convidados do 4º Family Workshop para o Almoço da Família. Com direito a show de Paula Lima, na fazenda Boa Vista, em Porto Feliz. Reforço para o acervo do Museu Afro-Brasileiro. Roberto Duailibi, da DPZ, entrega na próxima terça-feira, nas mãos de diretor do museu Emanuel Araújo, uma litografia - de sua coleção - da Lei Áurea. O chef francês Alain Ducasse e professores da École Hôtelière de Lausanne, da Suíça, darão cursos a partir de abril, na Uniradial.