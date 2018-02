Direto da Fonte Eu acho que 2008 vai ser... ROGER AGNELLI O presidente da Vale está bastante otimista. "Na empresa, esperamos bons resultados este ano, já que investimos forte em todos os setores. Produção e produtividade vão crescer e estamos aprofundando o corte de custos. Em 2007 já tivemos algumas vitórias, mas este será o ano da consolidação. Como, ao que tudo indica, 2008 será bom para o mercado, estamos preparados para bater novos recordes. Quanto à economia brasileira, ela deve ir bem. O crescimento está se acelerando e, no caso do dólar, acho que o grande impacto já aconteceu, em termos de valorização do real. Precisamos apenas ficar atentos à inflação, que está afetando o mundo inteiro." MAITÊ PROENÇA "Gostaria de ver uma maior delicadeza neste ano que entra, uma delicadeza que se perdeu, em todas as áreas. Na rua, no Congresso. E de um freio na mania brasileira de achatar o entorno para se sobressair." O que esperar do governo?v "Nada, infelizmente. Nem deste nem de qualquer outro." ALEXANDRE SCHWARTZMAN Um dos melhores economistas da sua geração, Schwartzman está mais otimista que muitos colegas. Acha que o ano de 2008 não será pior que 2007. "Temos uma situação menos sólida. Mas como o País é pouco integrado na economia mundial (as exportações significam hoje 14% do PIB), os efeitos externos não serão tão gigantescos." Principal preocupação? Gastos públicos. ARMÍNIO FRAGA "Não vai ser nenhuma catástrofe, mas 2008 será certamente pior que o ano que passou", aponta o sócio da Gávea Investimentos. A economia americana, para ele, tem mais de 50% de chance de desacelerar. E o Brasil? "No cenário mais adverso, o PIB do País pode cair de 5% para 3%." ALEXANDRE HERCHCOVITCH De maneira clássica, o estilista faz seus votos: "Espero que o ano de 2008 seja melhor que 2007 para todo o mundo. Com menos preconceito, mais entendimento e respeito entre as pessoas." ZÉ PEDRO "Mais talento, menos celebridade." É o recado do DJ, um apaixonado por música brasileira e conhecido por sua língua afiada. Para o restante do mundo, ele pede... "a mesma coisa". JORGE GERDAU Como muitos, o presidente do Grupo Gerdau acha que o grande dilema de 2008 está no cenário financeiro mundial. Mas, cauteloso como poucos, não arrisca maiores previsões. "Dois fatores definem nosso sucesso, hoje: queda do risco-país e redução dos juros de longo prazo, que fez crescer o crédito e a economia." Se houver forte turbulência externa, ela afetará, sim, o Brasil. Quanto? "Só o tempo dará a dimensão real." KAKÁ "O novo ano para mim será único: vou ser pai pela primeira vez. Assim, o que espero é que 2008 seja tão bom quanto foi 2007. No lado profissional, o ano que acaba foi inesquecível, acima das expectativas. Espero que se repita, com novos títulos e vitórias, tanto para mim quanto para o Brasil." MARIANA WEICKERT A apresentadora não tem um desejo específico para o Brasil ou para o mundo. Vai mais longe: "Espero, antes de tudo, que a humanidade tenha muita tolerância e inteligência." MARCOS AZAMBUJA "A questão é saber se a desaceleração da economia americana se encaminha para um soft landing em 2008 ou se é o prenúncio de uma verdadeira recessão. No primeiro caso, a vitalidade da China e das economias dos outros grandes emergentes, a força do euro e a do yen poderão permitir que se mantenha, apesar das turbulências, o impulso dos últimos anos. Na política internacional, se não houver evolução catastrófica no Iraque e na ação do terrorismo internacional, o projeto nuclear do Irã aparece como o maior risco em escala regional e mundial." Colaboração Silvia Penteado silvia.penteado@grupoestado.com.br Doris Bicudo doris.bicudo@grupoestado.com.br Gabriel Manzano Filho gabriel.manzanofilho@grupoestado.com.br Produção Marília Neustein marilia.neustein@grupoestado.com.br Elaine Friedenreich elaine.fried@grupoestado.com.br