Direto da Fonte O que vem por aí Picadeiro Alegria é o nome do espetáculo que o Cirque du Soleil trouxe ao Brasil. O coletivo canadense chega a São Paulo em fevereiro e promete encantar novamente a platéia. Dinheirinho Escrito, dirigido, produzido e interpretado pelo ator Ricardo Castro, R$ 1,99 traz à tona a discussão sobre o valor da arte e a situação financeira do País - tudo com muito humor. A peça reestréia na segunda semana de janeiro no Shopping Frei Caneca. Contraste Ainda não refeito do susto, o Masp programou para 11 de janeiro a abertura da mostra espanhola Caçadores de Sombras. A foto ao lado é das que transitam na suave passagem do claro para o escuro, da luz para a sombra. Batuta inglesa Ponto alto da Temporada 2008 da Osesp, o maestro e compositor inglês Sir Peter Maxwell Davies vai reger a orquestra como convidado no mês de abril. No programa, obras de Mozart, Haydn e do próprio maestro. Uísque duplo As expectativas para a economia brasileira em 2008 são bastante positivas, avalia o economista Gustavo Loyola, da Tendências Consultoria. Ele acredita que, apesar das reclamações, o governo vai, sim, viver muito bem sem a CPMF. E o País vai continuar crescendo. Preocupação? Sim, com a inflação em alta, "embora os sinais sejam, por enquanto, relativamente benignos". A grande incógnita, para ele, é o cenário externo. "Ninguém sabe o tamanho e a profundidade da crise de crédito nos EUA nem o efeito que ela terá na economia dos EUA e do mundo." Partitura russa A pianista Polina Leschenko é uma das atrações do Cultura Artística em 2008. Com a Hallé Orchestra, mais antiga orquestra sinfônica profissional da Inglaterra, regida por Mark Elder, a russa chega ao Brasil em setembro. Agora vai? O ano de 2008 vai ser o das reformas política e tributária, avalia Murilo Aragão, da ArkoAdvice. Isso porque a não aprovação da CPMF expôs dois problemas sérios da área política, a infidelidade e a questão tributária. Se essas reformas já deveriam estar na pauta há tempos, ganham agora caráter de urgência. Outro dado a ser considerado, diz ele, são as eleições municipais: elas serão uma prévia do que virá em 2010. Águia pousando No dia 17 de janeiro a Via Funchal recebe mais uma atração internacional: o cantor, compositor e guitarrista Eagle-Eye Cherry, nome de ponta na cena do rock alternativo contemporâneo. Na frente Depois de 27 anos, a peça Calabar ganha nova montagem, dirigida por Heron Coelho. O texto teatral de Chico Buarque e Ruy Guerra, censurado em 1974, volta aos palcos em janeiro, no Sesc Avenida Paulista. Jorge Takla estréia no dia 8 de março, no Teatro Alfa, a montagem de West Side Story. No papel de Maria, Bianca Tadini. Detalhe: na partitura de Leonard Bernstein há um si bemol - nota muito aguda - opcional, que tanto no filme quanto na gravação original não é cantado. O ator Fred Silveira, da montagem brasileira, chega lá. O projeto literário Amores Expressos - idealizado por Rodrigo Teixeira - tem três lançamentos marcados para o primeiro semestre. O nome confirmado até agora é o do escritor Daniel Galera. Os outros estão sendo decididos pela Cia. das Letras. Parte do acervo do Museu de Arte Contemporânea da USP segue para Salvador. Entre 16 de fevereiro e 23 de março, as obras poderão ser vistas no Palacete das Artes. A Editora Rocco adquiriu há pouco os direitos de publicação de O caderno de Rutka no Brasil. Um relato sobre os últimos dias de liberdade de uma jovem judia de 14 anos em Bedzin, na Polônia. O livro chega às livrarias em meados de 2008. Henrique Rodovalho, da Cia. Sociedade Masculina, está trabalhando em Tropicália. Trata-se da nova coreografia da companhia, que estréia em abril. Na trilha sonora, obviamente, canções do Movimento Tropicalista. Com direção de Cininha de Paula, o espetáculo Toalete retorna aos palcos de São Paulo, em janeiro, no teatro Gazeta. A comédia, de Walcyr Carrasco, é um raio-x do universo feminino e traz no elenco as atrizes Márcia Cabrita e Vera Mancini. A Galeria Vermelho recebe de janeiro a exposição coletiva Looks conceptual ou Como Confundi Carl André com uma Pilha de Tijolos. Curadoria de Kiki Masuchelli. O secretário de assuntos estrangeiros do México Jorge Castañeda e o diretor de políticas de imigração dos Estados Unidos, Christopher Sabatini, protagonizam o fórum de discussão sobre imigração, dia 10, em Miami.