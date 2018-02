Direto da fonte Bye-bye 2007 Ficou um gosto de quero mais na tradicional festa de branco comandada, sábado, por Lucila e Jorge Elias. Os mais de 700 convidados - os que fizeram a noite de São Paulo durante todo o ano - dançaram ao som de Fernanda Abreu e brindaram com Veuve Clicquot Magnum, numa impecável organização de Ana Carvalho Pinto. Por se tratar do encerramento da longa jornada das festas da cidade, a noite valeu para muitos como a festa de ano-novo. Ao lado, uma galeria de convidados. Moço da mala De sacola e cuia, está no Brasil Dieter Morszeck. Quem? Trata-se do CEO mundial da disputadíssima grife alemã de malas Rimowa. Pretende assistir à queima de fogos de Copacabana ao lado da família da mulher brasileira, Lili. E checar endereços cariocas para instalar mais uma Boutique Rimowa. Moça das jóias A Barneys - que está para inaugurar uma filial em Las Vegas - escolheu para carro-chefe as jóias da brasileira Francisca Botelho. A designer leva para lá sua linha de amuletos, evolução da que já vende em Nova York. Moço do verde A bancada da Amazônia no Congresso está em pé de guerra contra o ministro Hélio Costa, das Comunicações. Juram que ele tomou partido e faz lobby para as empresas do Sudeste, interessadas em produzir conversores para TV digital na Zona Franca de Manaus, fora das rígidas normas sobre proteção da floresta. In português Duas músicas brasileiras vão fazer parte da apresentação do DJ Fatboy Slim, que chega para subir no trio elétrico do bloco Skol D+, durante o carnaval, em Salvador. As faixas, que estão sendo guardadas a sete chaves pelo seu produtor no Brasil, só serão conhecidas durante o circuito, mesmo. Natal em casa Em clima natalino, a Orquestra do Instituto Grupo Pão de Açúcar circulou pela empresa semana passada. Seus 40 jovens músicos foram formados pelo programa de ensino de instrumentos, idealizado por Ana Diniz. Cabelo, cabeleira O tema do carnaval de 2008 da Camisa Verde e Branco será... "Cabelo". Vale o que pesa Deu zebra no resultado do torneio de golf promovido simultaneamente nas fazendas de Luiz Nascimento - da Camargo Correa -, e Binho Ometto - da Cosan -, em Araras, sábado. Venceu a técnica sofisticada da equipe Bob Coutinho, leia-se Grill Esplanada.