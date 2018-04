Diplomacia e arte em dois atos

Cuba fundiu diplomacia e arte, convidando duas das mais conhecidas instituições culturais ocidentais , o Royal Ballet, da Grã-Bretanha, e a Filarmônica de Nova York, para apresentações em sua capital Havana. Esse será talvez o mais importante intercâmbio cultural entre Cuba e o Ocidente desde que os guerrilheiros de Fidel Castro tomaram o poder, em 1959, transformando a ilha num posto avançado comunista que sobreviveu à Guerra Fria. Os dançarinos do Royal Ballet chegaram na terça-feira à ilha, onde interpretaram coreografias e fizeram audições, projeto qualificado pelo governo cubano como "um evento cultural histórico". Todos os bilhetes foram vendidos e pelo menos três apresentações puderam ser vistas pelos telões instalados do lado de fora do Gran Teatro de Havana. Após o convite do ministério da Cultura, representantes da Filarmônica de Nova York visitaram a cidade no início da semana, levantando a logística necessária para as apresentações. Ontem, anunciaram concertos nos dias 31 de outubro e 1º de novembro, no Teatro Amadeo Roldan, de 900 lugares, sob a condução de seu novo diretor musical, Alan Gilbert. Um telão também será instalado em uma praça para a transmissão ao vivo e os músicos americanos se comprometeram a oferecer master classes a artistas cubanos. "Ao fazer esses convites, a liderança cubana demonstra o desejo de expandir seu campo de contato com os líderes culturais e musicais dos Estados Unidos e da União Europeia, e isso pode levar a um maior contato diplomático no futuro", diz Dan Erikson, autor do livro The Cuba Wars, e analista da instituição Diálogo Interamericano. O governo Obama isentou a orquestra do draconiano embargo americano, uma política que já dura quatro décadas com o propósito de isolar a ilha. O vice-presidente Joe Biden disse que a viagem da orquestra é um "projeto maravilhoso", de acordo com declarações dadas por Zarin Mehta, presidente da orquestra, ao New York Times. A visita marca um abandono da política adotada na era Bush de reprimir todos os contatos culturais - e pode sinalizar um novo apaziguamento das relações, diz Erikson. "Provavelmente os intercâmbios culturais serão retomados, como ocorreu na presidência de Bill Clinton. Obama com certeza será mais aberto a iniciativas diplomáticas do tipo ?pingue-pongue?, e em breve veremos o governo apoiando a diplomacia do ?basquetebol?". Cuba, considerada um pária internacional, foi recebida de volta no cenário diplomático e vem sendo cortejada por governos e empresas da China, Rússia e Europa, mas não só por causa das suas reservas de petróleo. Desde que sucedeu seu irmão no ano passado, o presidente Raúl Castro vem procurando fazer reformas econômicas e aberturas culturais, para tirar a ilha caribenha da estagnação. As reformas econômicas estão paralisadas e novas medidas de austeridade significam menos frutas, legumes e eletricidade para uma população empobrecida. Mas diplomatas europeus em Havana dizem que hoje há mais tolerância cultural. "Um clima um pouco mais relaxado", disse um deles. Apesar dos apertos financeiros, o governo subvenciona a arte, apoiando apresentações e artistas selecionados, por isso os espetáculos de ópera, cinema e teatro são ainda acessíveis para quase todo mundo. A ironia é que Fidel Castro é um dos poucos cubanos que não cantam nem dançam. O Royal Ballet é a primeira companhia de dança a visitar Havana desde que o Bolshoi, companhia de balé da Rússia, apresentou-se em Cuba, há três décadas. As apresentações, três no Gran Teatro e duas no Teatro Karl Marx, fazem parte das homenagens à grande dama do balé cubano, Alicia Alonso, que, aos 88 anos, ainda está à frente do Balé Nacional de Cuba. Carlos Acosta, outra estrela do balé cubano, ajudou a intermediar a vista dos ingleses e vai se apresentar junto com o Royal Ballet. O programa inclui peças como o Lago dos Cisnes, Don Quixote, Chroma, de Wayne McGregor, e Manon, de Kenneth MacMillan. A Filarmônica de Nova York fez história no passado, quando apresentou-se em Pyongyang, num dos mais espetaculares exemplos da "diplomacia de orquestra". As relações entre Estados Unidos e Coreia do Norte não melhoraram - na verdade pioraram - mas a visita continuou com a tradição da música clássica de ultrapassar as barreiras políticas.