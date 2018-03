Dinah Bueno Pezzolo lança livro em debate A jornalista de moda e ex-editora do Suplemento Feminino do Estado, Dinah Bueno Pezzolo, lança hoje seu livro Por Dentro da Moda - Definições e Experiências (Editora Senac São Paulo, 224 págs., R$ 45). O evento, marcado para as 19 horas, na Livraria Cultura - Shopping Market Place (Avenida Dr. Chucri Zaidan, 902, telefone 3474-4033), terá mesa redonda sobre a cobertura jornalística na área de moda, com presença da autora do livro; do editor do Caderno 2, Dib Carneiro Neto, como mediador do debate; Déborah Bresser, editora da Revista JT - Jornal da Tarde; e Fernanda Calfat, fotógrafa de moda.