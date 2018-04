Data estelar: O Sol e Mercúrio em conjunção com Vênus e trígono com Plutão, a Lua cresce no signo de Libra. Enquanto isso, aqui na nave Terra a dignidade nunca mais será uma palavra oca, pois essa aberração contraria a função pela qual nossa espécie humana existe. De acordo com as regras aberrantes e decadentes de nossa cultura mentirosa, a dignidade serviria apenas para receber aplausos, bajulações e eventuais vaias. Contudo, do ponto de vista cósmico, a dignidade é a clara demonstração do poder criador da espécie humana, o brilho que irradiam as pessoas que se esforçam para que a distância entre a língua e o coração seja mínima. Dignidade, compostura, decência, decoro, brio, honradez, pundonor, nobreza, correção moral, mérito, nenhuma dessas palavras é um prêmio, mas efeito colateral produzido pelas almas que sintonizam língua e coração através do esforço. ÁRIES 21-3 a 20-4 Amor é uma palavra oca, que se tornou depósito das carências e lamúrias de nossa humanidade. As pessoas esqueceram que amor não é um sentimento, nem um prêmio que se recebe, mas uma atitude positiva, a de oferecer o melhor da alma ao mundo. TOURO 21-4 a 20-5 A subversão dos planos pode ser um convite para você reorientar seus passos, e nesse caso a teimosia seria um pecado, pois desconsideraria tal convite para insistir em continuar tudo de acordo com os planos pré-fixados. GÊMEOS 21-5 a 20-6 Quando algo não sair de acordo com seus planos e desejos, a pior atitude será negar o que acontece. Isso seria até normal, mas não por isso mais saudável. Evite usar a normalidade para se acomodar em atitudes falsas e contraproducentes. CÂNCER 21-6 a 21-7 Use seus recursos, evite acumulá-los em nome de uma suposta segurança que, o tempo todo, é tumultuada pelo irrequieto espírito de aventura que clama por novos empreendimentos e realizações. Use seus recursos, seja útil. LEÃO 22-7 a 22-8 Ame sua vida, dê seu melhor para envolver seu coração e mente em cada passo que der atualmente, pois sem sabê-lo, e muito provavelmente sem nem sequer querê-lo, você se dedica a iniciar assuntos que resultarão em grandes obras. VIRGEM 23-8 a 22-9 Suas crises íntimas se tornaram absolutamente transparentes, mas é por isso mesmo que permanecem ocultas, pois as pessoas têm dificuldade de enxergar o que é óbvio demais. Por isso, não se preocupe em ocultar absolutamente nada. LIBRA 23-9 a 22-10 O coração arde porque busca um relacionamento perfeito. Esta busca é legítima, porém, exige muito da parte de quem a empreende, pois a perfeição não é algo que esteja disponível em qualquer esquina de qualquer cidade. ESCORPIÃO 23-10 a 21-11 Seria ingênuo tentar se convencer de que todos os pensamentos se realizariam por obra e graça de sua própria força, porém, há também de se aceitar que a realidade é toda arquitetada no silêncio da mente e do coração. SAGITÁRIO 22-11 a 21-12 Conhecer não é o mesmo que compreender. Em geral, as pessoas que conhecem muito de um assunto se isolam, e perdem a capacidade de se comunicar. A compreensão sobrevém logo depois de aplicar-se de forma prática o que se conhece. CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1 Muitas coisas que foram inaceitáveis você acabou aceitando e hoje fazem parte de sua vida. Contudo, há de se colocar um limite a esta atitude que, apesar de sábia, não pode ser ilimitada, sob pena de converter-se em burra. AQUÁRIO 21-1 a 19-2 Apesar de todos os erros cometidos, ainda há chance de consertar tudo e continuar lutando a favor do bem-estar e prosperidade. Por isso, não espere milagres, converta sua alma no maior milagre, que é o de consertar os erros cometidos. PEIXES 20-2 a 20-3 Intimamente, você consegue reconhecer as falhas e erros cometidos, e neste momento brota o sentimento de culpa, aquele mesmo que nada resolve e muito preocupa. Supere-o com máxima rapidez, dedique-se a consertar o que foi feito errado.