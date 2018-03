Dicionário do fascínio e da limitação das palavras Dictionnaire Amoureux des Langues Claude Hagège Plon 727 págs., R$ 125 ''É impossível manter-se indiferente perante os idiomas, afinal, sua aparição, na aurora de nossa espécie, foi o que permitiu a seus membros estabelecer relações sociais desconhecidas a outras espécies'', escreve Claude Hagège na apresentação desta obra. Foi por conta dessa relação primordial com a linguagem que ele criou esse dicionário, detendo-se em algumas das principais línguas existentes de maneira peculiar. Não interessa empilhar anotações científicas sobre a criação e o desenvolvimento do idioma, explica o autor. O foco está ''na engenhosidade infinita das populações confrontadas com a dificuldade de narrar o mundo a partir de meios tão fascinantes quanto limitados: as palavras''.