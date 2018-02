Dicas Revisão paulista Com Alma Corsária, de Carlos Reichenbach, começa hoje, às 15 horas, no Centro Cultural Banco do Brasil (Rua Álvares Penteado, 112), a 1ª Retrospectiva do Cinema Paulista: da Vera Cruz à Retomada. Trata-se de um bom momento para se fazer a avaliação proposta pelo crítico Sérgio Alpendre, responsável pela curadoria. Até o dia 8 de fevereiro, serão exibidos 23 filmes realizados no Estado de São Paulo entre 1953 e 2008, o que permite um olhar mais apurado para a diversidade da produção. Afinal, entre os selecionados figuram clássicos como São Paulo S. A., de Luis Sérgio Person (1965), a produções recentes, como O Prisioneiro da Grade de Ferro, de Paulo Sacramento (2003). Caminhos e questões Inspirada em três contos de Chekhov, a peça Réquiem, de Hanoch Levin, parte do percurso de um Velho por caminhos distintos para mostrar questões sobre a vida e a morte. A direção é de Francisco Medeiros. Serviço Réquiem. Centro Cultural São Paulo - Sala Jardel Filho (324 lug.). Rua Vergueiro, 1.000, Paraíso, tel. 3397-4002. 3.ª a 5.ª, 21 h. R$ 10. Até 5/3 Teatro na parede Boa parte da recente produção teatral está documentada nas fotografias de Lenise Pinheiro, que há 25 anos acompanha as artes cênicas. E parte de seu precioso acervo está em exposição nas paredes do Sesc Paulista. Serviço Lenise Pinheiro. Sesc Avenida Paulista. Avenida Paulista, 119, tel. 3179-3700, metrô Brigadeiro. 13 h/21 h (sáb. e dom., 11 h/ 19 h; fecha 2.ª). Grátis. Até 29/3