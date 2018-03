Dica do editor Deliciosa incursão da companhia teatral Os Fofos Encenam pela linguagem do circo-teatro, A Mulher do Trem, comédia francesa do século 19, de Maurice Hennequin e George Mitchell Filho, encerra hoje mais uma de suas temporadas de sucesso no repertório do grupo. A direção de Fernando Neves, que vem de uma família de artistas circenses, resgata o que há de melhor na estética das antigas comédias de picadeiro, além de centrar força no que o texto tem de mais inteligente: as intrigas e o jogo de palavras. Preste atenção nos figurinos, repletos de informação, assinados pela dupla Leopoldo Pacheco e Carol Badra, que levou o Prêmio Shell da categoria.