Diálogo com criações nacionais

Por pouco, Marcel Duchamp não foi um dos curadores da exposição inaugural do Museu de Arte Moderna de São Paulo, em 1948. Ele participou ativamente dos preparativos de tal mostra, ajudou a selecionar o time de artistas americanos que estariam representados no evento, dentre os quais figuravam os nomes daqueles que se tornariam posteriormente as grandes estrelas do expressionismo abstrato. As obras chegaram a ser embaladas e só não embarcaram para o Brasil porque na última hora o galerista René Drouin, responsável por arcar com esses custos, não conseguiu cumprir o acordado com Ciccillo Matarazzo. O museu é então inaugurado apenas com a seleção européia de trabalhos, numa mostra menos representativa, intitulada Da Figuração ao Abstracionismo. Essa história, reconstruída no detalhe pela pesquisadora Regina Teixeira de Barros, volta à tona como um dos principais substratos da mostra Duchamp-me, montada na sala menor do museu e que busca estabelecer conexões entre algumas questões centrais para Duchamp e a tradição moderna que começava a se delinear no País 60 anos atrás. A crítica da perspectiva e a ênfase nos experimentos óticos constituem portanto a base da seleção proposta pelo curador do MAM, Felipe Chaimovich. Ao todo, estão representados cerca de 40 obras, da impactante instalação Uma Vista, de Cássio Vasconcellos, a uma série de desenhos de Anatol Wladyslaw doada recentemente ao museu. "Nossa idéia foi propor um olhar a partir de um problema central de Duchamp e que vejo ecoar no acervo do MAM", resume Chaimovich. Serviço Marcel Duchamp: Uma Obra que não é uma Obra ''de Arte'' e Duchamp-me. MAM. Av. Pedro Álvares Cabral, s/n.º, portão 3, Pq. do Ibirapuera, 5085-1300. 3.ª a dom., 10h às 18h. R$ 5,50. Até 21/9. Abertura hoje