Dia de índio Filho do sertanista Orlando Villas-Boas, Noel Villas-Boas foi à TV Cultura para gravar um papo com Marcos Palmeira rumo ao A?Uwe, programa sobre índios que completa um ano no ar. De presente, levou alguns filmes do acervo do pai. E da visita nasceu a ideia de uma expedição ao Xingu em 2010, com chance de virar documentário.