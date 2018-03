Dia da consciência negra O trio formado por Rita Ribeiro, Teresa Cristina e Jussara Silveira se encontra n o show Três Meninas do Brasil na Praça da Sé. A apresentação começa depois da missa na Catedral, que terá participação da cantora baiana Virginia Rodrigues (à direita), a partir das 10 horas. A festa na praça prossegue com Parteum (14h), Fabiana Cozza (16h); Black Rio (17h30); e Seu Jorge com Paula Lima (20h). Serviço Mês da Consciência Negra. Praça da Sé. Centro. Hoje, a partir das 10h. Grátis O grupo paulistano de samba faz show especial na Sala Adoniran Barbosa. As músicas do CD mais recente, Patrimônio da Humanidade, direcionam o repertório. Serviço Quinteto em Branco e Preto. Centro Cultural S. Paulo (631 lug.). Rua Vergueiro, 1.000, 3383-3402. Hoje, 19h. Grátis Leci Brandão é atração do Ginásio do Sesc Ipiranga. Além de sucessos de mais de 30 anos de carreira, ela canta músicas do CD Eu e o Samba. Serviço Leci Brandão. Sesc Ipiranga (2.000 lug.). R. Bom Pastor, 822, 3340-2000. Hoje, 20h. Grátis