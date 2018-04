Dez Clássicos Aldir Blanc e João Bosco escolheram dez clássicos de autoria da dupla, sete dos quais Elis Regina imortalizou. Blanc apontou os sete primeiros da lista abaixo. Bosco completou a seleção com outras obras fundamentais que têm relação com seu trabalho atual. Cinco delas ele gravou no LP Caça à Raposa, de 1975. - Agnus Sei - Bala Com Bala - O Bêbado e a Equilibrista - De Frente pro Crime - Dois pra Lá, Dois pra Cá - Incompatibilidade de Gênios - O Mestre-Sala dos Mares - Bodas de Prata - Caça à Raposa - Nação